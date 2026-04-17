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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (12:53 IST)

संजय दत्त स्टारर 'आखिरी सवाल' इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक, मेकर्स ने की घोषणा

फिल्म आखिरी सवाल
संजय दत्त स्टारर 'आखिरी सवाल' वाकई उन सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। अपनी अनाउंसमेंट के साथ हलचल मचाने के बाद, मेकर्स ने हनुमान जी के जन्मोत्सव के मौके पर इसका टीजर रिलीज किया, जो हमें दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' (RSS) के इतिहास में इतनी गहराई से ले जाता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। 
 
हालांकि, फिल्म हर बीतते दिन के साथ और भी गंभीर होती जा रही है, और इसमें उठाए गए सवाल वाकई देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले हैं। ​'आखिरी सवाल' ने इतिहास के कुछ दबे हुए सवालों को उठाया है: क्या महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था? क्या RSS बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल था? इमरजेंसी (आपातकाल) के पीछे का सच क्या है और इसमें RSS ने क्या भूमिका निभाई थी?
 
​ये वाकई देश के इतिहास के वो गहरे और गंभीर सवाल हैं जिन्हें पूछने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने दिखाई है। फिल्म की रिलीज़ के साथ 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में इन सब चीज़ों की पड़ताल की जाएगी।
 
​'आखिरी सवाल' का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है। निखिल नंदा द्वारा प्रेजेंट की गई इस फिल्म को निखिल नंदा और संजय दत्त ने प्रोड्यूस किया है, जबकि पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंह, गौरव दुबे और उज्ज्वल आनंद इसके को-प्रोड्यूसर हैं। फिल्म की कहानी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हैं। यह फिल्म 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।
 
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