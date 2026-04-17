पलक तिवारी का सिजलिंग अवतार, ब्लैक क्रॉप टॉप में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। वह अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर भी तहलका मचाती रहती हैं।

हाल ही में पलक ने ब्लैक स्लीवलेस क्रॉप टॉप में अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। पलक की टॉप पर गुलाबी रंग से 'Lukkhi' लिखा हुआ है। इसे उन्होंने बेसिक ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया है।

पलक का यह लुक कैजुअल होने के साथ-साथ बेहद सेक्सी और ट्रेंडी है, जो युवाओं को काफी पसंद आ रहा है। पलक ने न्यूड मेकअप और मेसी हेयर स्टाइल के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है।

पलक के इस फोटोशूट की जान उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। कभी कैमरे की ओर गहराई से देखते हुए, तो कभी पर्दों के पीछे छिपते हुए, उनके हर पोज में एक अलग गहराई है।

पलक तिवारी जल्द ही प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'लुक्खे' में नजर आने वाली है। यह सीरीज 8 मई को रिलीज हो रही है।