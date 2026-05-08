शुक्रवार, 8 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. riva arora delivery agent misbehavior police complaint
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 8 मई 2026 (13:18 IST)

रीवा अरोड़ा संग डिलीवरी बॉय ने की बदसलूकी, एक्ट्रेस को बुलाना पड़ी पुलिस

Riva Arora delivery controversy
ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री रीवा अरोड़ा के लिए पिछला कुछ समय काफी तनावपूर्ण रहा। 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'गुंजन सक्सेना' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं रीवा ने हाल ही में एक ऐसी घटना साझा की है, जिसने ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 
 
रीवा अरोड़ा ने दावा किया है कि एक डिलीवरी एजेंट ने उनके और उनके परिवार के साथ गाली-गलौच की, जिसके बाद उन्हें पुलिस को बुलाना पह़ा। रीवा ने बताया कि 26 अप्रैल को एक रूटीन ग्रोसरी डिलीवरी के दौरान उन्हें करीब 40 मिनट तक मानसिक प्रताड़ना और मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू के दौरान रीवा ने कहा, यह पूरी घटना 26 अप्रैल की दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुई। मैंने एक मशहूर क्विक-कॉमर्स ऐप से कुछ सामान ऑर्डर किया था। जब डिलीवरी एजेंट सामान लेकर घर पहुंचा, तो उसका व्यवहार शुरू से ही बेहद रूखा और अनुचित था। 
 
रीवा ने बताया कि उन्होंने स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन एजेंट लगातार बदतमीजी करता रहा। जब मामला बिगड़ने लगा, तो रीवा की मां, निशा अरोड़ा ने बीच-बचाव किया और एजेंट को शांति से समझाने की कोशिश की। लेकिन शांत होने के बजाय, डिलीवरी एजेंट का व्यवहार और भी आक्रामक हो गया।
 
घटना तब और गंभीर हो गई जब रीवा की बहन, मुस्कान अरोड़ा का सामना उस एजेंट से लिफ्ट में हुआ। रीवा ने आरोप लगाया कि लिफ्ट में भी उस व्यक्ति ने अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जारी रखा। रीवा ने कहा, उसकी भाषा बहुत ही भद्दी और अपमानजनक थी। यह कोई एक बार की टिप्पणी नहीं थी, बल्कि वह बिना किसी उकसावे के लगातार चिल्ला रहा था और गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा था।
 
अभिनेत्री ने बताया कि उनके परिवार ने लगभग 30 से 40 मिनट तक इस मौखिक उत्पीड़न को झेला। जब वह एजेंट बिल्डिंग से निकलने लगा, तो रीवा और उनके परिवार ने उसे नीचे जाकर रोका और तुरंत पुलिस को सूचना दी। रीवा अरोड़ा ने मुंबई पुलिस की सराहना करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। 
 
अभिनेत्री ने कहा, हमारे पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई और तुरंत कार्रवाई की। फिलहाल मामला उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वेब सीरीज 'गुल्लक' से अलग हुए वैभव राज गुप्ता, अब यह एक्टर निभाएगा अन्नू भैया का किरदार

वेब सीरीज 'गुल्लक' से अलग हुए वैभव राज गुप्ता, अब यह एक्टर निभाएगा अन्नू भैया का किरदारOTT की सबसे पसंदीदा और दिल को छू लेने वाली वेब सीरीज में से एक 'गुल्लक' अपने पांचवें सीजन के साथ जल्द ही दस्तक देने वाली है। लेकिन इसी बीच फैंस के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मिश्रा परिवार के बड़े बेटे यानी अन्नू भैया का किरदार निभाने वाले अभिनेता वैभव राज गुप्ता अब इस शो का हिस्सा नहीं होंगे।

क्या आदित्य धर लेकर आएंगे 'धुरंधर 3'? मेकर्स के इशारे से बढ़ी हलचल

क्या आदित्य धर लेकर आएंगे 'धुरंधर 3'? मेकर्स के इशारे से बढ़ी हलचलभारतीय फिल्म जगत में जब भी स्पाई-थ्रिलर और हाई-ऑक्टेन एक्शन की बात होगी, आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, और आर माधवन जैसे दिग्गज सितारों से सजी इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि कमाई के मामले में ग्लोबल स्तर पर झंडे गाड़ दिए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई शक्ति कपूर की मौत की अफवाह, एक्टर ने दी कड़ी चेतावनी

सोशल मीडिया पर वायरल हुई शक्ति कपूर की मौत की अफवाह, एक्टर ने दी कड़ी चेतावनीइंटरनेट की दुनिया में जितनी तेजी से सूचनाएं फैलती हैं, उतनी ही तेजी से भ्रामक खबरें भी लोगों को गुमराह करती हैं। ताजा मामला बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर से जुड़ा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर शक्ति कपूर के निधन की झूठी खबरें वायरल हो गई।

50 रुपए में हुई थी आमिर खान की पहली शादी, रीना दत्ता संग भागकर रचाया था ब्याह

50 रुपए में हुई थी आमिर खान की पहली शादी, रीना दत्ता संग भागकर रचाया था ब्याहबॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान आज अपनी फिल्मों और अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों के बंगले और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले आमिर खान ने अपनी पहली शादी महज 50 रुपये में की थी?

सलमान खान के भाई अरबाज खान ने मुंबई में किया करोड़ों का प्रॉपर्टी सौदा, इतने करोड़ में बेचा लग्जरी फ्लैट

सलमान खान के भाई अरबाज खान ने मुंबई में किया करोड़ों का प्रॉपर्टी सौदा, इतने करोड़ में बेचा लग्जरी फ्लैटबॉलीवुड के 'दबंग' खान परिवार इन दिनों फिल्मों के साथ-साथ मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में अपनी सक्रियता को लेकर चर्चा में है। ताजा खबरों के अनुसार, सलमान खान के भाई और अभिनेता-निर्माता अरबाज खान ने मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी वेस्ट में स्थित अपना एक आलीशान अपार्टमेंट बेच दिया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com