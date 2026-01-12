Golden Globe Awards 2026: 16 साल के ओवन कूपर ने रचा इतिहास, देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट

हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड फंक्शन्स में से एक गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन होटल में आयोजित किया गया। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी इस समारोह में शामिल हुईं। वह अवॉर्ड प्रेजेंटर बनीं और टेलीविजन ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मेल एक्टर की अनाउंसमेंट की।

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में एक्टर ओवन कूपर ने 16 साल की उम्र में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया। उन्हें यह अवॉर्ड 2025 की चर्चित लिमिटेड सीरीज 'एडोलसेंस' के लिए मिला। इसी सीरीज के लिए स्टीफन ग्राहम को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला।

देखिए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के विनर्स की लिस्ट