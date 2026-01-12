Golden Globe Awards 2026: 16 साल के ओवन कूपर ने रचा इतिहास, देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट
हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड फंक्शन्स में से एक गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन होटल में आयोजित किया गया। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी इस समारोह में शामिल हुईं। वह अवॉर्ड प्रेजेंटर बनीं और टेलीविजन ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मेल एक्टर की अनाउंसमेंट की।
गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में एक्टर ओवन कूपर ने 16 साल की उम्र में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया। उन्हें यह अवॉर्ड 2025 की चर्चित लिमिटेड सीरीज 'एडोलसेंस' के लिए मिला। इसी सीरीज के लिए स्टीफन ग्राहम को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला।
देखिए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के विनर्स की लिस्ट
बेस्ट मेल एक्टर टीवी/ लिमिटेड सीरीज/ एनथोलॉजी सीरीज- स्टीफन ग्राहम (एडोलेसेंस)
बेस्ट एक्टर मेल फॉर मोशन पिक्चर – म्यूजिकल/कॉमेडी- टिमोथी शैलेमे (मार्टी सुप्रीम)
बेस्ट एक्टर फीमेल फॉर मोशन पिक्चर- म्यूजिकल/कॉमेडी- रोज बन (इफ आई हैड लेग्स आई’ड किक यू)
बेस्ट स्क्रीनप्ले मोशन पिक्चर- पॉल थॉमस एंडरसन (वन बैटल आफ्टर अनदर)
बेस्ट डायरेक्टर- पॉल थॉमस एंडरसन (वन बैटल आफ्टर अनदर)
बेस्ट सिनेमैटिक और बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट- सिनर्स
बेस्ट फीमेल एक्टर – टेलीविजन/लिमिटेड सीरीज/एंथोलॉजी सीरीज या टेलीविजन मोशन पिक्चर- मिशेल विलियम्स (डाइंग फॉर सेक्स)
बेस्ट मेल एक्टर – मोशन पिक्चर – म्यूजिकल/कॉमेडी- टिमोथी शैलेमे (मार्टी सुप्रीम)
फीमेल सपोर्टिंग एक्टर, मोशन पिक्चर- टेयाना टेलर (वन बैटल आफ्टर अनदर)
मेल सपोर्टिंग एक्टर, मोशन पिक्चर- स्टेलन स्कार्सगार्ड फॉर ‘सेंटिमेंटल वैल्यू’
मेल एक्टर, टीवी सीरीज, ड्रामा- नोआ वाइल (द पिट)
फीमेल एक्टर, टीवी सीरीज, म्यूजिकल या कॉमेडी- जीन स्मार्ट (हैक्स)
मेल सपोर्टिंग एक्टर, टेलीविजन- ओवेन कूपर (एडोलेसेंस)
मेल एक्टर, टीवी सीरीज, म्यूजिकल या कॉमेडी- सेथ रोगन फॉर (द स्टूडियो)
गोल्डन ग्लोब फॉर एनिमेटेड मोशन पिक्चर- केपॉप डेमन हंटर्स
गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड फॉर बेस्ट मेल एक्टर – मोशन पिक्चर – ड्रामा- वाग्नर मौरा (द सीक्रेट एजेंट)
गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीमेल एक्टर – मोशन पिक्चर – ड्रामा – जेसी बकली (हैमनेट)
बेस्ट म्यूजिकल या कॉमेडी सीरीज- द स्टूडियो
बेस्ट लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज या टेलीविजन मोशन पिक्चर- एडोलेसेंस
बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्टैंड-अप कॉमेडी ऑन टेलीविज- रिकी गेरवाइस
बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर – टेलीविजन- एरिन डोहर्टी (एडोलेसेंस)
बेस्ट नॉन-इंग्लिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर- सीक्रेट एजेंट (ब्राजील)
बेस्ट पिक्चर – म्यूजिकल या कॉमेडी- वन बैटल आ
बेस्ट पॉडकास्ट - एमी पोहलर
बेस्ट एनिमेटेड फिल्म - के-पॉप डेमन हंटर्स