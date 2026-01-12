रामायण के ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे अरुण गोविल, फिर ऐसे मिला राम का रोल

बॉलीवुड एक्टर और सांसद अरुण गोविल 12 जनवरी को अपना 68वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरुण गोविल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान श्री राम का किरदार निभाकर अपनी हर घर में एक खास पहचान बनाई है।

इस सीरियल में राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकारों ने लोग असल जिंदगी में भी उन्हें पूजने लगे थे। एक शो में अरुण गोविल ने इस बात का खुलासा किया था कि वह रामायण के ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें भगवान राम का किरदार निभाने का मौका मिला। अरुण गोविल ने बताया था कि मैं सागर प्रोडक्‍शन में 'विक्रम-बेताल' सीरियल कर रहा था।

उन्होंने कहा, मुझे पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण बना रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं 'राम' का किरदार करना चाहता हूं। उन्‍होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने ऑडिशन दिया और उन्‍होंने मुझे देखते ही रिजेक्‍ट कर दिया। इसके कुछ महीनों बाद उनका मुझे फोन आया कि मिलने आ जा। मैं उनसे मिलने पहुंचा तो उन्‍होंने मुझसे कहा, '‍सिलेक्‍शन कमेटी का मानना है कि हमें तुमसे अच्‍छा राम नहीं मिल सकता।

अरुण गोविल टीवी शोज के अलावा कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अरुण के पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करें। हालांकि, अरुण कुछ ऐसा करना चाहते थे, जो यादगार हो। ऐसे में वह 17 साल की उम्र में मुंबई चले गए। उन्होंने 1977 में फिल्म 'पहेली' से बॉलीवुड डेब्यू किया था।