आईएएस बनना चाहती थीं साक्षी तंवर, पर्दे पर 17 मिनट लंबा किसिंग सीन देकर मचा दिया था तहलका

टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी एक्टिंग का दमखम दिखा चुकी एक्ट्रेस साक्षी तंवर 12 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। साक्षी बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी तेज थीं। वह एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थीं। एक्टिंग में साक्षी तंवर की कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी।

साक्षी तंवर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शोज से की। उन्होंने 1998 में दूरदर्शन के शो 'अलबेला सुर मेला' से इंडस्ट्री में कदम रखा था। इस शो को वह होस्ट करती थीं। एकता कपूर के टीवी शो 'कहानी घर घर की' में पार्वती का रोल निभाकर साक्षी तंवर ने घर-घर में पहचान बनाई।

साक्षी तंवर कहानी हमारे महाभारत की, बालिका वधू, जस्सी जैसा कोई नहीं और क्राइम पट्रोल जैसे अलग-अलग शो में दिखाई दी। साल 2011 में उन्हें 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो मिला, जिसने उनके करियर को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस शो में साक्षी एक्टर राम कपूर के साथ लीड रोल में थी।

पर्दे पर एक आदर्श बहू के रोल में नजर आने वाली साक्षी तंवर ने 'बड़े अच्छे लगते हैं' में राम कपूर के साथ 17 मिनट लंबा किसिंग सीन देखर तहलका मचा दिया था। इस शो में उन्होंने कई इंटीमेट सीन दिए थे, जिन्हें लेकर काफी विवाद भी हुआ।

साक्षी तंवर ने बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह दंगल, मोहल्ला अस्सी और सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। साक्षी तंवर कई वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। साक्षी 53 साल की उम्र में भी कुंआरी हैं। उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है।