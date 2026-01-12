सोमवार, 12 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. This reason Amrish Puri turned down offers from Hollywood films
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 12 जनवरी 2026 (12:02 IST)

इस वजह से अमरीश पुरी ने ठुकरा दिए थे हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर

amrish puri
बॉलीवुड में अमरीश पुरी का नाम ऐसे कलाकार के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव-भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर खलनायकी को एक नई पहचान दी। पंजाब के नौशेरां गांव में 22 जून 1932 को जन्में अमरीश पुरी ने अपने करियर की शुरूआत श्रम मंत्रालय में नौकरी से की और उसके साथ साथ सत्यदेव दुबे के नाटकों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया।
 
बाद में अमरीश पुरी पृथ्वी राज कपूर के पृथ्वी थियेटर में बतौर कलाकार अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। पचास के दशक में अमरीश पुरी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला से बीए पास करने के बाद मुंबई का रूख किया। उस समय उनके बड़े भाई मदनपुरी हिन्दी फिल्म मे बतौर खलनायक अपनी पहचान बना चुके थे। साल 1954 मे अपने पहले फिल्मी स्क्रीन टेस्ट मे अमरीश पुरी सफल नहीं हुए।
 
अमरीश पुरी ने अपने जीवन के 40वें बसंत से अपने फिल्मी जीवन की शुरूआत की थी। साल 1971 में बतौर खलनायक उन्होंने फिल्म रेशमा और शेरा से अपने करियर की शुरूआत की लेकिन इस फिल्म से वह दर्शको के बीच अपनी पहचान नहीं बना सके, लेकिन उस जमाने के मशहूर बैनर बॉम्बे टॉकीज में कदम रखने बाद उन्हें बड़े-बड़े बैनर की फिल्में मिलनी शुरू हो गई।
 
अमरीश पुरी ने खलनायकी को ही अपने करियर का आधार बनाया। इन फिल्मों में निंशात, मंथन, भूमिका, कलयुग और मंडी जैसी सुपरहिट फिल्में भी शामिल है। इस दौरान यदि अमरीश पुरी की पसंद के किरदार की बात करें तो उन्होनें सबसे पहले अपना मनपसंद और न कभी नहीं भुलाया जा सकने वाला किरदार गोविन्द निहलानी की साल 1983 में रिलीज कलात्मक फिल्म अर्द्धसत्य में निभाया। इस फिल्म में उनके सामने कला फिल्मों के अजेय योद्धा ओमपुरी थे।
 
अमरीश पुरी ने इस बीच हरमेश मल्होत्रा की साल 1986 में रिलीज सुपरहिट फिल्म नगीना में एक संपेरे की भूमिका निभाई जो लोगो को बेहद पसंद आया। इच्छाधारी नाग को केन्द्र में रखकर बनीं इस फिल्म में श्रीदेवी और उनका टकराव देखने लायक था। साल 1987 में उनके करियर मे अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। साल 1987 में अपनी पिछली फिल्म मासूम की सफलता से उत्साहित शेखर कपूर बच्चों पर केन्द्रित एक और फिल्म बनाना चाहते थे जो इनविजबल मैन के उपर आधारित थी। 
 
इस फिल्म मे नायक के रूप मे अनिल कपूर का चयन हो चुका था, जबकि कहानी की मांग को देखते हुए खलनायक के रूप मे ऐसे कलाकार की मांग थी जो फिल्मी पर्दे पर बहुत ही बुरा लगे। इस किरदार के लिये निर्देशक ने अमरीश पुरी का चुनाव किया जो फिल्म की सफलता के बाद सही साबित हुआ। इस फिल्म मे अमरीश पुरी द्वारा निभाए गए किरदार का नाम था मौगेम्बो और यही नाम इस फिल्म के बाद उनकी पहचान बन गया।
 
जहां भारतीय मूल के कलाकार को विदेशी फिल्मों में काम करने की जगह नही मिल पाती है वही अमरीश पुरी ने स्टीफन स्पीलबर्ग की मशहूर फिल्म इंडिना जोंस एंड द टेंपल आफ डूम में खलनायक के रूप में काली के भक्त का किरदार निभाया। इसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई।
 
इस फिल्म के बाद उन्हे हॉलीवुड से कई प्रस्ताव मिले, जिन्हे उन्होनें स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि हॉलीवुड में भारतीय मूल के कलाकारों को नीचा दिखाया जाता है। लगभग चार दशक तक अपने दमदार अभिनय से दर्शको के दिल में अपनी खास पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी 12 जनवरी 2005 को इस दुनिया से अलविदा कह गए।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आईएएस बनना चाहती थीं साक्षी तंवर, पर्दे पर 17 मिनट लंबा किसिंग सीन देकर मचा दिया था तहलका

आईएएस बनना चाहती थीं साक्षी तंवर, पर्दे पर 17 मिनट लंबा किसिंग सीन देकर मचा दिया था तहलकाटीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी एक्टिंग का दमखम दिखा चुकी एक्ट्रेस साक्षी तंवर 12 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। साक्षी बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी तेज थीं। वह एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थीं। एक्टिंग में साक्षी तंवर की कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी।

रामायण के ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे अरुण गोविल, फिर ऐसे मिला राम का रोल

रामायण के ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे अरुण गोविल, फिर ऐसे मिला राम का रोलबॉलीवुड एक्टर और सांसद अरुण गोविल 12 जनवरी को अपना 68वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरुण गोविल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान श्री राम का किरदार निभाकर अपनी हर घर में एक खास पहचान बनाई है।

नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन संग रचाई क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी, देखिए खूबसूरत वेडिंग तस्वीरें

नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन संग रचाई क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी, देखिए खूबसूरत वेडिंग तस्वीरेंबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंधगई हैं। दोनों ने क्रिश्चियन वेडिंग की। नूपुर और स्टेबिन की शादी के सारे फंक्शन उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में हुए। दोनों की शादी में कई सेलेब्स ने शिरकत की।

'इंडियन आइडिल 3' के विनर प्रशांत तमांग का निधन, कार्डियक अरेस्ट की वजह से 43 साल की उम्र ली अंतिम सांस

'इंडियन आइडिल 3' के विनर प्रशांत तमांग का निधन, कार्डियक अरेस्ट की वजह से 43 साल की उम्र ली अंतिम सांसपॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के सीजन 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्होंने 43 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रशांत हाल ही में वेब सीरीज 'पाताल लोक' के दूसरे सीजन में भी नजर आए थे।

'द राजा साब' में प्रभास की एंट्री पर थिएटर में फैंस ने की आरती, थाली गिरने पर लगी आग

'द राजा साब' में प्रभास की एंट्री पर थिएटर में फैंस ने की आरती, थाली गिरने पर लगी आगसाउथ सुपरस्टार प्रभास की हालिया रिलीज फिल्म 'द राजा साब' को लेकर अलग ही बज बना हुआ है। प्रभास के फैंस कहीं सिनेमाघरों के बाहर आतिशबाजी कर रहे हैं तो कहीं मगरमच्छ की डमी लेकर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रभास के फैंस उनके एंट्री सीन, उनके गाने और मगरमच्छ के फाइट सीन के दौरान चिल्लाते और कॉन्फेटी फेंकते दिख रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com