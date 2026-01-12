सोमवार, 12 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. astrologer hinted that Pulkit Samrat would play the role of a royal warrior
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 12 जनवरी 2026 (12:35 IST)

ज्योतिषी ने देखी पुलकित सम्राट की कुंडली, शाही योद्धा की भूमिका निभाने का दिया संकेत

Pulkit Samrat
अपनी आगामी फिल्म ‘राहु केतु’ की रिलीज की तैयारियों में जुटे पुलकित सम्राट के साथ हाल ही में एक बातचीत के दौरान एक ऐसी दिलचस्प घटना घटी, जिसने फैंस और इंडस्ट्री में चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दरअसल इस बातचीत में फिल्म की कास्ट पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और शालिनी पांडे के साथ एक ज्योतिषी भी थीं।
 
ज्योतिषी ने पुलकित की कुंडली का विश्लेषण करते हुए विशेष रूप से राहु-केतु की ग्रह स्थिति पर बात की और बताया कि आने वाला समय उनके लिए बेहद अनुकूल है। ज्योतिषी के अनुसार, ग्रहों की चाल इस ओर इशारा कर रही है कि भविष्य में पुलकित को किसी ऐतिहासिक भूमिका में देखा जा सकता है।
 
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिषी ने उस किरदार की कल्पना साझा करते हुए यह भी बताया कि अपने भव्य ऐतिहासिक पात्र में पुलकित घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए और शाही परिधान में नजर आएंगे। उनका मानना था कि इस तरह की भूमिका पुलकित की ऑन-स्क्रीन मौजूदगी को और मजबूत करेगी और उन्हें एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने में मदद करेगी।
 
ज्योतिषी की इस विस्तृत भविष्यवाणी पर पुलकित पहले तो थोड़े चौंक गए, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए मज़ाकिया अंदाज़ में बोले, “वाह मैम, क्या आप मेरे सपनों में भी आ गईं?” उनकी इस टिप्पणी से वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। हालांकि, ज्योतिषी अपने अनुमान पर कायम रहीं और आत्मविश्वास के साथ कहा कि पुलकित का यह सपना आगे चलकर जरूर साकार होगा।
 
पुलकित ने भी स्वीकार किया कि ऐतिहासिक किरदार करते हुए वे सच में अपने करियर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। भविष्यवाणी में एक और दिलचस्प बात जोड़ते हुए ज्योतिषी ने कहा कि लंबे बालों में पुलकित इस तरह के किरदार में और भी प्रभावशाली नजर आएंगे, जिससे उनके संभावित योद्धा अवतार को लेकर चर्चा और तेज़ हो गई।
 
इस इंटरव्यू के बाद से ही यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में पुलकित सम्राट किसी ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं, जो उन्हें बिल्कुल नए अंदाज़ में पेश करेगी। हालांकि फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बातचीत ने अभिनेता को लेकर उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है।
 
वर्क फ्रंट की बात करे तो पुलकित सम्राट जल्द ही ‘राहु केतु’ में नजर आने वाले हैं, जो 16 जनवरी को रिलीज़ होने जा रही है। इस फिल्म में वह एक बार फिर वरुण शर्मा के साथ स्क्रीन साझा करते दिखाई देंगे, जिससे लंबे समय बाद दर्शकों को लोकप्रिय ‘फुकरे’ जोड़ी की झलक मिलने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इस वजह से अमरीश पुरी ने ठुकरा दिए थे हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर

इस वजह से अमरीश पुरी ने ठुकरा दिए थे हॉलीवुड फिल्मों के ऑफरबॉलीवुड में अमरीश पुरी का नाम ऐसे कलाकार के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव-भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर खलनायकी को एक नई पहचान दी। पंजाब के नौशेरां गांव में 22 जून 1932 को जन्में अमरीश पुरी ने अपने करियर की शुरूआत श्रम मंत्रालय में नौकरी से की और उसके साथ साथ सत्यदेव दुबे के नाटकों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया।

अमिताभ बच्चन ने की पुलकित सम्राट की 'राहु केतु' की सराहनीय प्रशंसा, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

अमिताभ बच्चन ने की पुलकित सम्राट की 'राहु केतु' की सराहनीय प्रशंसा, इस दिन रिलीज होगी फिल्मबॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट की फिल्म 'राहु केतु' का फैंस बेसरी से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को विपुल विग ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की जोड़ी एक बार फिर धमाल मचाने लौट रही है। फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ मैसेज भी है।

आईएएस बनना चाहती थीं साक्षी तंवर, पर्दे पर 17 मिनट लंबा किसिंग सीन देकर मचा दिया था तहलका

आईएएस बनना चाहती थीं साक्षी तंवर, पर्दे पर 17 मिनट लंबा किसिंग सीन देकर मचा दिया था तहलकाटीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी एक्टिंग का दमखम दिखा चुकी एक्ट्रेस साक्षी तंवर 12 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। साक्षी बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी तेज थीं। वह एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थीं। एक्टिंग में साक्षी तंवर की कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी।

रामायण के ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे अरुण गोविल, फिर ऐसे मिला राम का रोल

रामायण के ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे अरुण गोविल, फिर ऐसे मिला राम का रोलबॉलीवुड एक्टर और सांसद अरुण गोविल 12 जनवरी को अपना 68वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरुण गोविल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान श्री राम का किरदार निभाकर अपनी हर घर में एक खास पहचान बनाई है।

नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन संग रचाई क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी, देखिए खूबसूरत वेडिंग तस्वीरें

नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन संग रचाई क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी, देखिए खूबसूरत वेडिंग तस्वीरेंबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंधगई हैं। दोनों ने क्रिश्चियन वेडिंग की। नूपुर और स्टेबिन की शादी के सारे फंक्शन उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में हुए। दोनों की शादी में कई सेलेब्स ने शिरकत की।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com