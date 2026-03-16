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Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 16 मार्च 2026 (17:37 IST)

नोरा फतेही के नए गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' को लेकर विवाद, अश्लील लिरिक्स पर लोग गुस्सा

नोरा फतेही के नए गाने पर मचा बवाल, ‘सरके चुनर तेरी सरके’ के लिरिक्स सुन भड़के लोग
नोरा फतेही, जो इन दिनों अपनी डांसिंग के लिए चर्चा में हैं, एक और नए गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' में नजर आ रही हैं। यह गाना कन्नड़ फिल्म 'KD: द डेविल' से है, जिसमें संजय दत्त भी उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं। गाने का वीडियो रविवार को रिलीज़ हुआ और जैसे ही गाने की लिरिक्स को देखा गया, सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। जहां एक तरफ कुछ प्रशंसक नोरा के डांस मूव्स की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गाने की लिरिक्स और डांस स्टेप्स को लेकर लोगों ने जमकर आलोचना की।
 

गाने की अश्लील लिरिक्स और डबल एंटेन्डर को लेकर विवाद

गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' एक डांस बार के माहौल में सेट किया गया है, जिसमें नोरा फतेही अपने बैकग्राउंड डांसरों के साथ डांस करती हैं। गाने का प्रमोशन भी काफी बोल्ड था, जिसमें नोरा को एक 'लिव-नथिंग-टू-इमैजिनेशन' घाघरा चोली में डांस करते हुए दिखाया गया। लेकिन जब गाने की लिरिकल वीडियो रिलीज़ हुई, तो पूरी कहानी बदल गई। गाने के पहले शेर में सेक्स के बारे में अश्लील रूप से बात की गई थी, लेकिन जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, पता चलता है कि ये सभी बातें शराब की बोतल के बारे में थीं, न कि शरीर के किसी अंग के बारे में, जैसा पहले लगता था। इस गाने को मंगली ने गाया है, जबकि इसके लिरिक्स रकीब आलम ने लिखे हैं और संगीत अर्जुन जान्या का है।

यूजर्स ने की आलोचना, गाने के लिरिक्स पर उठाए सवाल

गाने के रिलीज होते ही इंटरनेट पर जमकर प्रतिक्रिया आई। एक यूट्यूब कमेंट में लिखा गया, "अश्लीलता की सारी हदें पार कर दीं।" एक और यूजर ने लिखा, "लिरिक्स बेहद सस्ते और अश्लील हैं।" गाने के डांस स्टेप्स को भी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, और कई यूजर्स ने गाने पर बैन लगाने की मांग की।
 

संजय दत्त भी गाने में दिखाई देंगे

गाने में संजय दत्त भी नोरा के साथ नजर आए हैं और एक फैन ने लिखा, "धुरंधर के बाद संजय दत्त से ऐसी उम्मीद नहीं थी।" 'KD: द डेविल', जिसमें यह गाना है, का निर्देशन प्रेम्स ने किया है और उन्हें भी आलोचना का सामना करना पड़ा। एक यूजर ने लिखा, "कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री इस शोमैन प्रेम्स को नकारती है, कृपया हमारी माफी स्वीकार करें।" एक और यूजर ने तो यह तक कह दिया कि "भोजपुरी गाने तो इससे कहीं ज्यादा क्लासी होते हैं।"

 

'KD: The Devil' के बारे में

'KD: द डेविल' एक आगामी कन्नड़ एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रेम्स ने किया है। फिल्म में ध्रुव सरजा, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी प्रमुख भूमिका में हैं। यह फिल्म 1970 के दशक में सेट की गई है और इसमें एक छोटे अपराधी काली की कहानी है, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। फिल्म 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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