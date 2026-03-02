सोमवार, 2 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 2 मार्च 2026 (11:53 IST)

ईरान-इजराइल जंग पर नोरा फतेही का भावुक वीडियो, बोलीं- सब कुछ बदलने वाला है

Nora Fatehi Middle East War
मिडिल ईस्ट में चल रही जंग से दुनियाभर में टेंशन का माहौल है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किया गया। ‍इसके बाद से ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है। युद्ध के बीच भारत के कई लोग और सेलेब्स भी दुबई में फंस गए हैं। 
 
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अशांति के बीच नोरा फतेही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में उन्होंने जानकारी दी कि वह बिल्कुल ठीक है। दरअसल, युद्ध की खबर आने के बाद से फैंस को नोरा की चिंता सता रही थीं। एक्ट्रेस अक्सर दुबई में ही रहती हैं। वह उनके सबसे ज्यादा शोज होते हैं। 
 
नोरा फतेही ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल भारत में हैं और सुरक्षित हैं। हालांकि, युद्ध और विनाश की तस्वीरों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। नोरा ने कहा, हर दिन लोगों के मन में डर है कि कल क्या होगा। इन दृश्यों को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हम और निर्दोष जानें नहीं खोना चाहते।
 
नोरा ने कहा, लगातार हो रही इन घटनाओं से लोग थक चुके हैं। साल दर साल, एक के बाद एक गड़बड़ घटनाएं, एक के बाद एक लड़ाई और एक के बाद एक दुखद घटना हो रही है। लगातार हो रही इस उथल-पुथल का गहरा साइकोलॉजिकल असर दुनिया भर के लोगों पर पड़ रहा है। 
 
एक्ट्रेस ने कहा, हां, चीजें बढ़ेंगी और बेहतर होने से पहले और खराब होंगी। पावर में एक बड़ा बदलाव होगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। हो सकता है कि उस पर हमारा कंट्रोल न हो। दुर्भाग्य से हमेशा वही लोग कीमत चुकाएंगे, और हम सभी इसे साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुली और इकोनॉमिकली महसूस करेंगे।
 
