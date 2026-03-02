सोमवार, 2 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 2 मार्च 2026 (10:48 IST)

भारत की साझा संस्कृति का उत्सव बनी रश्मिका मंदाना–विजय देवरकोंडा की शादी, 23 शहरों में बांटी गई मिठाइयां

जिसे इस साल की सबसे बड़ी शादी कहा जा रहा है, वह एक सेलिब्रिटी सेलिब्रेशन से कहीं आगे निकलकर सामने आ रही है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने मिलन को एक सांस्कृतिक घटना में बदल रहे हैं, जो ग्रेस, विश्वास और भारत की साझा पहचान के जादुई उत्सव में निहित है।
 
​एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, यह पावर जोड़ी अपनी खुशी उन लोगों के साथ साझा कर रही है जिन्होंने देश भर में उन्हें सक्षम और सशक्त बनाया है, और इस नए अध्याय की शुरुआत करते हुए आशीर्वाद मांग रही है।
 
हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कई अन्य प्रमुख केंद्रों सहित देश भर के 23 शहरों में हजारों मिठाइयों के डिब्बे बांटे जा रहे हैं। इस अवसर के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कवरों में लिपटे हुए, इन डिब्बों को जश्न के माहौल में प्रमुख शहर केंद्रों से गुजरने वाले सजाए गए ट्रकों के माध्यम से बांटा जा रहा है।
 
खास तौर पर डिजाइन की गई "V & R" टी-शर्ट और टोपी पहने ऑन-ग्राउंड टीमें जश्न के माहौल के बीच मिठाइयां बांट रही हैं, जो सड़कों को शादी के जश्न का विस्तार बना रही हैं। ​हर मिठाई के डिब्बे में एक क्यूआर कोड है, जिससे शुभचिंतक स्कैन करके सीधे जोड़े को अपना आशीर्वाद भेज सकते हैं, जिससे हर प्राप्तकर्ता इस ऐतिहासिक क्षण का एक सक्रिय हिस्सा बन जाता है।
 
साथ ही, भारत भर के कई मंदिरों में अन्नादानम आयोजित किया जा रहा है, जो समुदाय को वापस देते हुए आशीर्वाद लेने की जोड़े की इच्छा को और मजबूत कर रहा है। रश्मिका और विजय फिर से परिभाषित कर रहे हैं कि शादी के जश्न का क्या अर्थ हो सकता है। यह सिर्फ एक शादी नहीं है, यह एक साझा राष्ट्रीय क्षण है, जो 23 शहरों में संस्कृति, भक्ति और एकजुटता की गर्माहट के साथ मनाया जा रहा है।
