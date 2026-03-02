सोमवार, 2 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 2 मार्च 2026 (11:14 IST)

'बलम पिचकारी' से लेकर 'बेशरम रंग' तक, क्यों दीपिका पादुकोण हैं होली सॉन्ग्स की क्वीन?

Deepika Padukone Holi Songs
दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री की एक सच्ची आइकॉन हैं, जिन्होंने फिल्मों, गानों और यादगार किरदारों के जरिए कई हिट्स दिए हैं। उनकी वर्सेटिलिटी और चार्म उनके द्वारा निभाए गए हर रोल में चमकते हैं। हालाँकि उन्होंने कई चार्ट-टॉपिंग ट्रैक दिए हैं, लेकिन उनके होली के गाने फेस्टिव एंथम के रूप में अलग नजर आते हैं और साल-दर-साल, हमारी प्लेलिस्ट पर राज करते हुए जश्न में सबसे अच्छा मूड जोड़ते हैं। 
 
'बलम पिचकारी' और 'बेशरम रंग' जैसे ट्रैक आइकॉनिक बन गए हैं, जो होली के जश्न का मूड सेट करते हैं। तो, इस होली आइए दीपिका पादुकोण के उन आइकॉनिक होली गानों पर नजर डालते हैं जो अभी भी फ्रेश लगते हैं और उन्हें होली चार्टबस्टर की क्वीन बनाते हैं।
 
बलम पिचकारी
'ये जवानी है दीवानी' का दीपिका पादुकोण का 'बलम पिचकारी' होली का अल्टीमेट एंथम है। गाने की इलेक्ट्रीफाइंग बीट्स, कैची बोल और आइकॉनिक डांस स्टेप्स इसे यादगार बनाते हैं। दीपिका का पावर-पैक परफॉरमेंस इसके चार्म को और बढ़ा देता है, जो इसे हर साल फैन्स के लिए होली का मस्ट-रीक्रिएट फेवरेट बनाता है।
 
मोहे रंग दो लाल
दीपिका पादुकोण का 'मोहे रंग दो लाल' एक बहुत ही खूबसूरत होली गाना है, जो अपनी प्यारी धुन और शानदार नजारों के लिए जाना जाता है। उनका शालीन और दमदार डांस, साथ में कमाल के एक्सप्रेशन इसे यादगार बनाते हैं। यह गाना होली के सबसे पसंदीदा गानों में से एक है, जो परंपरा को खूबसूरती और सिनेमाई अंदाज के साथ मनाता है।
 
लहू मुंह लग गया
'गोलियों की रासलीला राम-लीला' का दीपिका पादुकोण का 'लहू मुंह लग गया' एक बेहद जोशीला होली गाना है, जिसमें रोमांस और त्योहार की मस्ती का जबरदस्त मिश्रण है। दीपिका का शानदार डांस, नजाकत भरे एक्सप्रेशंस और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी गाने को खास बनाती है, जिससे यह फैन्स का पसंदीदा और यादगार होली हिट बन गया है।
 
बेशरम रंग
'पठान' का दीपिका पादुकोण का 'बेशरम रंग' पारंपरिक होली गाना नहीं है, लेकिन इसके रंगीन दृश्यों और दमदार वाइब ने इसे त्योहारों के दौरान लोकप्रिय बना दिया है। गाने में दीपिका का हॉट डांस, बोल्ड अंदाज और शानदार मौजूदगी ने इसे होली पार्टियों के लिए एक पसंदीदा गाना बना दिया है।
'बलम पिचकारी' से लेकर 'बेशरम रंग' तक, क्यों दीपिका पादुकोण हैं होली सॉन्ग्स की क्वीन?

