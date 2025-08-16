शनिवार, 16 अगस्त 2025
  David Dhawan Birthday interesting facts about director
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 16 अगस्त 2025 (10:57 IST)

बॉलीवुड के इंटरटेनर नंबर वन हैं डेविड धवन, गोविंदा के साथ किया इतनी फिल्मों में काम

David Dhawan Birthday
बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक डेविड धवन को इंडस्ट्री में इंटरटेनर नंबर वन के रूप में शुमार किया जाता है। डेविड धवन का जन्म 16 अगस्त को अगरतला में हुआ था। उनके पिता बैंक में मैनेजर थे, जिनका ट्रांसफर कानपुर हो गया था। डेविड ने कानपुर से अपनी पढ़ाई की। 
 
डेविड धवन को बचपन के दिनों से ही फिल्में देखने का बेहद शौक था। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई आ गए। उन्होंने अपने सिने करियर की शुरूआत बतौर निर्देशक वर्ष 1989 में प्रदर्शित फिल्म 'आंधिया' से की लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी।
 
वर्ष 1989 में ही डेविड धवन को गोविंदा के साथ 'ताकतवर' में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता प्राप्त हुई लेकिन इस फिल्म के बाद डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी बन गई और दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम कर दर्शकों का मनोरंजन किया। 
 
वर्ष 1991 में रिलीज फिल्म 'स्वर्ग' डेविड धवन के सिने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना और गोविंदा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। वर्ष 1993 में रिलीज फिल्म 'आंखें' डेविड धवन के सिने करियर की सर्वाधिक कामयाब फिल्म में शुमार हुई। इस फिल्म में एक बार फिर से डेविड धवन के पसंदीदा अभिनेता गोविंदा ने अभिनय किया। हास्य से परिपूर्ण इस फिल्म में गोविंदा ने चंकी पांडे के साथ दोहरी भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। 
 
डेविड धवन के सिने सफर में उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ काफी पसंद की गई। आंखें की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद दोनों की जोड़ी ने एक से बढक़र एक फिल्म बनाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इन फिल्मों में कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, साजन चले ससुराल, बड़े मियां छोटे मियां, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, दुल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर वन और पार्टनर आदि शामिल है।
 
1990 से 2000 के बीच डेविड धवन की फिल्मों के टाइटल में वन का उपयोग किया जाता और ये फिल्में टिकट खिडक़ी पर सुपरहिट हुआ करती थी इसी को देखते हुए दर्शक उन्हें इंटरटेनर नंबर वन कहना शुरू कर दिया। गोविंदा के अलावा डेविड धवन ने संजय दत्त, सलमान खान, ऋषि कपूर और अनिल कपूर को भी लेकर कामयाब फिल्मों का निर्देशन किया। 
 
डेविड धवन ने अपने ढ़ाई दशक लंबे सिने करियर में 40 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है। उनके करियर की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में कुछ है शोला और शबनम, बोल राधा बोल, अंदाज, इना मिना डीका, याराना, लोफर, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, बीबी नंबर वन, दुल्हन हम ले जायेगें, ये है जलवा, हम किसी से कम नही, मुझसे शादी करोगी, मैने प्यार क्यूं किया, चश्मेबद्दूर, मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2, कुली नंबर वन शामिल है। 
 
कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान शो में आएगा लीप, दिखेगी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी

चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान शो में आएगा लीप, दिखेगी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानीसोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का मशहूर शो 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' अब कहानी में नया मोड़ ला रहा है। बाल राजा से लेकर बहादुर राजा बनने तक का सफर दर्शक पहले देख चुके हैं, और अब वे भारतीय इतिहास के एक और अहम किस्से को देखेंगे। इस बार दिखेगा कैसे पृथ्वीराज चौहान, जो अब एक निडर राजा बन चुके हैं, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द केरल स्टोरी का होने जा रहा टीवी प्रीमियर, जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द केरल स्टोरी का होने जा रहा टीवी प्रीमियर, जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्मविपुल अमृतलाल शाह भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'द केरल स्टोरी' ने पूरे देश का ध्यान खींचा और ब्लॉकबस्टर हिट बन गई। थिएटर्स में रिलीज होते ही इसने देशभर में चर्चा और तारीफ़ बटोरी। अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शक इस फिल्म का आनंद घर बैठे ले सकेंगे।

सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के KBC 17 में जाने पर हुआ विवाद, पूर्व विंग कमांडर से लेकर विपक्ष तक ने उठाए सवाल

सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के KBC 17 में जाने पर हुआ विवाद, पूर्व विंग कमांडर से लेकर विपक्ष तक ने उठाए सवालमहानायक अमिताभ बच्चन 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 के एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। केबीसी के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में भारती की तीन महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉट सीट पर नजर आने वाली हैं।

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनने पर आमिर खान ने जाहिर की खुशी, बोले- एक शानदार अनुभव लेकर जाएंगे

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनने पर आमिर खान ने जाहिर की खुशी, बोले- एक शानदार अनुभव लेकर जाएंगेइंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 की शुरुआत भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुई, जिसमें बॉलीवुड के आमिर खान ने अपने इस साल के आईएफएफएम का हिस्सा बनने को लेकर उत्साह जताया। आमिर खान का कहना है कि वह आईएफएफएम 2025 का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं।

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन हस्तियों में से हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। उनकी लक्ज़री ड्रेस, महंगे बैग और ग्लोबल फ़ैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, वे एक शक्तिशाली डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका करियर दिखाता है कि आज के दौर में सफल होने के लिए सिर्फ़ फ़िल्में करना ही ज़रूरी नहीं है।

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्कर

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्करटेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 'कसौटी जिंदगी की' से पहचान बनाने वाली श्वेता की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ है और वह प्रति एपिसोड ₹3 लाख चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से बेटी पलक तिवारी को भी टक्कर देती हैं। दो असफल शादियों के बावजूद, श्वेता ने हर चुनौती का सामना किया है और आज भी एक प्रेरणा बनी हुई हैं।

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होश

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होशश्वेता तिवारी ने दूसरी बार मां बनने के बाद खुद को जिस तरह फिट किया, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। बिना किसी क्रैश डाइट के उन्होंने केवल संतुलित खानपान, वर्कआउट और माइंडफुलनेस से 10 किलो वजन कम किया। उनका डायट प्लान बेहद सरल है लेकिन असरदार, जिसमें ब्राउन राइस से लेकर योग तक सब कुछ शामिल है। जानिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीक्रेट, जो आपको भी बदल सकता है।

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?सनी लियोनी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। क्या उनकी लोकप्रियता घटी है या नई एक्ट्रेसेस ने उनकी जगह ले ली है? यह लेख उनकी आखिरी फिल्म, अनुराग कश्यप की 'केनेडी' के रिलीज़ न होने और उनके काम में कमी आने के पीछे की वजहों पर गॉसिपनुमा अंदाज़ में चर्चा करता है। क्या उम्र या हुस्न के फीका पड़ने से उनके करियर पर असर पड़ा है?

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैंयहाँ काजोल की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मासूम सिमरन से लेकर 'गुप्त' की खतरनाक ईशा तक, काजोल ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। यह आर्टिकल उनकी एक्टिंग की रेंज, हर फिल्म की कहानी और उनके यादगार किरदारों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया।
