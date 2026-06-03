बुधवार, 3 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. aamir-khan-gauri-spratt-private-wedding-july-5
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : बुधवार, 3 जून 2026 (16:59 IST)

आमिर खान 5 जुलाई को तीसरी बार करेंगे शादी, गौरी स्प्रैट बनेंगी दुल्हन!

Aamir Khan
बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान अब अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया कि आमिर 5 जुलाई को अपनी प्रेमिका गौरी स्प्रैट से निजी समारोह में शादी करेंगे। यह शादी बेहद गुपचुप और सीमित मेहमानों के बीच होगी। आमिर ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर मीडिया के सामने गॉरी को पेश किया था और तब से उनकी जोड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है।
 

गौरी स्प्रैट कौन हैं?

गॉरी स्प्रैट मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली हैं और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वहीं बिताया। उनकी मां रीटा स्प्रैट बेंगलुरु में एक सैलून की मालकिन हैं। गॉरी ने ब्लू माउंटेन स्कूल से पढ़ाई की और 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ़ द आर्ट्स, लंदन से फैशन कोर्स, FDA स्टाइलिंग और फोटोग्राफी पूरा किया। वर्तमान में वह मुंबई में बीब्लंट सैलून चला रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, गॉरी की एक सात साल की बच्ची भी है।
 

आमिर के पिछले रिश्ते

आमिर खान ने 1986 में अपनी बचपन की प्रेमिका रीना दत्ता से शादी की थी। उनकी एक बेटी इरा और एक बेटा जुनैद हैं। 16 साल बाद, यानी 2002 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद, आमिर ने 2005 में किरण राव से शादी की। दोनों की मुलाकात फिल्म लगान के सेट पर हुई थी। 2021 में उनका तलाक हो गया, लेकिन वे अपने बेटे आज़ाद को मिलकर पाल रहे हैं।
 

आमिर और गौरी का प्यार

आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा कि गॉरी उनके जीवन में आने के बाद उन्हें सच्ची खुशी मिली है। उन्होंने कहा, “मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि गॉरी मेरी जिंदगी में आईं। हमारे बीच का रिश्ता बेहद खास है। मुझे लगता है अब मैं जाकर मुकम्मल हुआ हूं।” आमिर और गॉरी ने पिछले साल कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ में भाग लिया, जिसमें चीन के मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल भी शामिल है
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
भारत भाग्य विधाता: जॉन अब्राहम की दरियादिली से कंगना रनौट को मिला टाइटल

भारत भाग्य विधाता: जॉन अब्राहम की दरियादिली से कंगना रनौट को मिला टाइटल

भारत भाग्य विधाता: जॉन अब्राहम की दरियादिली से कंगना रनौट को मिला टाइटलबॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज ‍किया गया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान कंगना ने एक्टर जॉन अब्राहम का शुक्रिया भी अदा किया।

आमिर खान 5 जुलाई को तीसरी बार करेंगे शादी, गौरी स्प्रैट बनेंगी दुल्हन!

आमिर खान 5 जुलाई को तीसरी बार करेंगे शादी, गौरी स्प्रैट बनेंगी दुल्हन!बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 5 जुलाई को अपनी प्रेमिका गॉरी स्प्रैट से प्राइवेट शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। गॉरी की जिंदगी और आमिर के पहले के रिश्तों का सफर दर्शकों के लिए हमेशा से दिलचस्प रहा है। यह शादी मीडिया और फैंस के लिए खास सरप्राइज है।

25 साल पूरे होने पर दोबारा रिलीज हो रही है आमिर खान की 'लगान', मेकर्स ने जारी किया दिल छू लेने वाला ट्रेलर

25 साल पूरे होने पर दोबारा रिलीज हो रही है आमिर खान की 'लगान', मेकर्स ने जारी किया दिल छू लेने वाला ट्रेलरआमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म लगान में एक दमदार कहानी, बेहतरीन कलाकारों की फौज और कमाल का संगीत है। जहां यह फिल्म अपने आप में एक मिसाल है, वहीं अब यह अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर 12, 13 और 14 जून को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

तमिल फिल्म 'किलर' के सेट पर दर्दनाक हादसा, शूटिंग के दौरान फटा सिलेंडर, एक की मौत

तमिल फिल्म 'किलर' के सेट पर दर्दनाक हादसा, शूटिंग के दौरान फटा सिलेंडर, एक की मौततमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। एक्टर और निर्देशक एस.जे. सूर्या की आगामी फिल्म 'किलर' के सेट पर एक भीषण हादसा हो गया। चेन्नई के पेरम्बूर स्थित ऐतिहासिक बिन्नी मिल्स परिसर में चल रही शूटिंग के दौरान एक गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया।

गवर्नर: मनोज बाजपेयी की फिल्म में 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी

गवर्नर: मनोज बाजपेयी की फिल्म में 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानीमनोज बाजपेयी की नई फिल्म ‘गवर्नर’ भारत के 1990 के आर्थिक संकट की अनसुनी कहानी लेकर आ रही है। विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म देश को दिवालिया होने से बचाने वाले ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है। फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com