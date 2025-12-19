शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (12:58 IST)

ईयर एंडर 2025: रोमांस से लेकर क्राउड पुल तक, इन ऑन-स्क्रीन जोड़ियों का रहा जलवा

Year Ender 2025
2025 में सिनेमा के साथ-साथ कहानियों का अंदाज़ भी बदलता रहा, और इसमें ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने अहम भूमिका निभाई। इस साल कई ऐसी जोड़ियां सामने आईं जिन्होंने सिर्फ साथ काम नहीं किया, बल्कि ऐसे पल रचे जिन्हें दर्शकों ने दिल से महसूस किया। 
 
इन जोड़ियों के सीन लोगों ने पसंद किए, उन्हें याद रखा और थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी उनकी चर्चा होती रही। कहीं सच्चा और गहरा प्यार दिखा, तो कहीं हल्की-फुल्की दोस्ती और अपनापन। इन ऑन-स्क्रीन जोड़ियों ने फिल्मों को भावनाओं से भर दिया और हर जगह बातचीत का हिस्सा बनीं। आइए देखते हैं उन जोड़ियों को, जिनसे 2025 में दर्शकों को सच में प्यार हो गया।
 
विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना
फिल्म छावा में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री गहरी भावनाओं और गंभीरता से भरी हुई नजर आई। विक्की की दमदार मौजूदगी के साथ रश्मिका की मजबूत और असरदार अदाकारी खूब जमी। दोनों का रिश्ता स्क्रीन पर बहुत सच्चा लगा, जैसे ये किरदार सच में उस दुनिया का हिस्सा हों। उनकी जोड़ी ने फिल्म की कहानी को और मजबूत बनाया और यही वजह रही कि साल भर उनकी केमिस्ट्री की खूब चर्चा होती रही।
 
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह
फिल्म दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की जोड़ी एक बार फिर हल्के-फुल्के अंदाज़ में नजर आई। फिल्म में प्यार को समझदारी और आज की सोच के साथ दिखाया गया है। उनकी केमिस्ट्री मज़ेदार बातचीत, अपनापन और सच्ची भावनाओं के साथ और खूबसूरत लगती है। दोनों का साथ स्क्रीन पर बिल्कुल नैचुरल लगा, जिससे यह फिल्म दर्शकों के दिल से जुड़ गई और प्यार व ज़िंदगी को सादे लेकिन असरदार तरीके से पेश कर पाई।
 
धनुष और कृति सेनन
फिल्म तेरे इश्क़ में में धनुष और कृति सेनन की जोड़ी ने गहराई और सादगी का खूबसूरत मेल दिखाया। धनुष का किरदार पूरी तरह से कहानी में डूबा हुआ नजर आया, वहीं कृति ने अपने किरदार की भावनाओं को धीरे-धीरे और बहुत सच्चे तरीके से सामने रखा। दोनों के बीच का प्यार न ज़्यादा बनावटी लगा, न ही दिखावटी, बल्कि बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ महसूस हुआ। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने फिल्म की भावनात्मक कहानी को मजबूत बनाया और दर्शकों के मन में लंबे समय तक असर छोड़ दिया।
 
अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडिस
फिल्म हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडिस की जोड़ी ने एंटरटेनमेंट का पूरा डोज़ दिया। दोनों की जानी-पहचानी केमिस्ट्री ने फिल्म में चमक और मस्ती जोड़ दी। अक्षय का कॉमिक टाइमिंग और जैकलीन का ग्लैमर मिलकर कहानी को और मज़ेदार बनाते हैं। उनकी जोड़ी ने फ्रेंचाइज़ी की पहचान को बनाए रखते हुए दर्शकों को हँसाया और पूरा मनोरंजन किया।
 
रणवीर सिंह और श्रीलीला
चिंग्स फिल्म में रणवीर सिंह और श्रीलीला की जोड़ी साल की सबसे नई और दिलचस्प जोड़ियों में से एक बनकर सामने आई। दोनों की अलग-अलग स्क्रीन एनर्जी ने फिल्म को खास बना दिया। रणवीर की चुलबुली और रंगीन मौजूदगी को श्रीलीला की सादगी और ठहराव ने खूबसूरती से संतुलित किया। उनकी केमिस्ट्री ताज़ी, आकर्षक और देखने में बेहद मज़ेदार लगी, जिसने दर्शकों का ध्यान तुरंत खींच लिया।
 
आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान
मेट्रो इन दिनों ने शहरों में बनने-बिगड़ने वाले रिश्तों को संवेदनशील तरीके से दिखाया, जिसमें आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान की जोड़ी ने कहानी को मज़बूती दी। दोनों की सधी हुई केमिस्ट्री आज के दौर के प्यार को दिखाती है, जहाँ सपने, डर और भावनाएँ एक साथ चलती हैं। उनकी अदाकारी में सादगी थी, जिससे उनकी कहानी आज के दर्शकों को बेहद अपनी-सी लगी।
 
अहान पांडे और अनीत पड्डा
सैयारा में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी ने एक ताज़ा और मासूम प्यार की कहानी पेश की। दोनों का रिश्ता सच्ची भावनाओं, और सपनों से भरा हुआ लगा। उनकी केमिस्ट्री बनावटी नहीं लगी, बल्कि बिल्कुल नैचुरल महसूस हुई, जिससे कहानी और भी भरोसेमंद बन गई। इस फिल्म ने उन्हें एक नई और उभरती हुई ऑन-स्क्रीन जोड़ी के रूप में सामने रखा, जिसे आगे देखना दिलचस्प होगा।
 
2025 ने एक बार फिर साबित किया कि यादगार सिनेमा की जान अक्सर ऑन-स्क्रीन रिश्तों में होती है। इन जोड़ियों ने न सिर्फ अपनी फिल्मों को मज़बूत बनाया, बल्कि ऐसी केमिस्ट्री दिखाई जो सच्ची, दिल से जुड़ी और दर्शकों को छू जाने वाली लगी। जैसे-जैसे कहानियाँ आगे बढ़ेंगी, ये ऑन-स्क्रीन जोड़ियाँ 2025 के सिनेमा की सबसे खास और यादगार झलक बनकर हमेशा याद रखी जाएंगी।
कॉमेडियन भारती सिंह 41 साल की उम्र में दूसरी बार बनीं मां, दिया बेटे को जन्म

कॉमेडियन भारती सिंह 41 साल की उम्र में दूसरी बार बनीं मां, दिया बेटे को जन्मफेमस कॉमेडियन भारती सिंह के घर एक बार फिर किलकारियां गूंज गई है। भारती ने 41 साल की उम्र में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने 19 दिसंबर को एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से भारती और हर्ष लिंबाचिया बेहद खुश हैं।

केजीएफ के को-डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा पर टूटा दुखों का पहाड़, 4 साल के बेटे की लिफ्ट में फंसकर मौत, पवन कल्याण ने जताया दुख

केजीएफ के को-डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा पर टूटा दुखों का पहाड़, 4 साल के बेटे की लिफ्ट में फंसकर मौत, पवन कल्याण ने जताया दुखसाउथ इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है। 'केजीएफ' और 'सलार' के को-डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। कीर्तन के 4 साल के बेटे सोनारश का लिफ्ट में फंसने के बाद निधन हो गया है। खबरों के अनुसार सोनारश के साथ यह घटना इतनी तेजी से घटी कि उनके परिवार को उन्हें बचाने का मौका तक नहीं मिला।

पुष्पा निर्देशक सुकुमार को पसंद आई 'धुरंधर', रणवीर सिंह की लीडरशिप को सराहा

पुष्पा निर्देशक सुकुमार को पसंद आई 'धुरंधर', रणवीर सिंह की लीडरशिप को सराहाआदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। दर्शकों और क्रिटिक्स के साथ ही सेलेब्स भी इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं रणवीर सिंह के काम को भी काफी सराहा जा रहा है। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार ने भी रणवीर सिंह की तारीफ करने वालों की लंबी लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है।

इस वजह से नीना गुप्ता ने इंडस्ट्री में कभी दोस्तों से नहीं मांगा काम

इस वजह से नीना गुप्ता ने इंडस्ट्री में कभी दोस्तों से नहीं मांगा कामनीना गुप्ता बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं। नीना को अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाना जाता है। बीते दिनों नीना गुप्ता फिल्म 'वध' में नजर आई थीं। नीना गुप्ता ने बताया था कि उन्हें 40 साल के फिल्मी करियर के बाद भी काम ढूढ़ने में काफी दिक्कत होती है।

एयर होस्टेस बनना चाहती थीं अंकिता लोखंडे, यूं बन गईं एक्ट्रेस

एयर होस्टेस बनना चाहती थीं अंकिता लोखंडे, यूं बन गईं एक्ट्रेसअंकिता लोखंडे टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। अंकिता 19 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस का जन्म‍ 1984 में इंदौर में एक मराठी परिवार में हुआ था। अंकिता का असली नाम तनुजा लोखंडे हैं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
