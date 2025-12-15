सोमवार, 15 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

16 December Birthday: आपको 16 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

16 December Birthday
16 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Guru gochar 202: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, विपरीत राजयोग से 4 राशियों को वर्ष 2026 में मिलेगा सबकुछ
 
आपका जन्मदिन: 16 दिसंबर
 
दिनांक 16 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2029
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 
उपाय: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
ज्योति किशनजी आम्गे (Jyoti Kishanji Amge): एक भारतीय अभिनेत्री तथा दुनिया की सबसे छोटी जीवित महिला का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज।
 
हर्षवर्द्धन राणे (Harshvardhan Rane): भारतीय अभिनेता हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। 
 
तेजेंद्र खन्ना (Tejendra Khanna): 2 बार दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल रहे।।
 
हवा सिंह (Hawa Singh): भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक। 
 
प्रेम नज़ीर (Prem Nazir): एक भारतीय अभिनेता थे जिन्हें मलयालम सिनेमा की अपनी पीढ़ी के निश्चित अग्रणी व्यक्तियों में से एक के रूप में जाना जाता था।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर
