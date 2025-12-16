मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (10:04 IST)

Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर

Dhanu Sankranti 2025
Dhanu Sankranti Vrat: धनु संक्रांति हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो इस बार 16 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। यह दिन सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है, जो विशेष रूप से पितरों की पूजा और तर्पण करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। धनु संक्रांति का संबंध न केवल सूर्य के संक्रमण से है, बल्कि यह दिन पितृ ऋण से मुक्ति पाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है।ALSO READ: धनु संक्रांति के दिन करें ये 5 कार्य, मिलेगा संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद
 
धनु संक्रांति पर तर्पण का महत्व: धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तर्पण शब्द का अर्थ है पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति अपने पितरों के ऋण से तभी मुक्त हो सकता है, जब वह उन्हें तर्पण अर्पित करता है और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। धनु संक्रांति पर विशेष रूप से पितरों की पूजा और तर्पण करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को जीवन में सुख-शांति प्राप्त होती है।
 
धनु संक्रांति पर तर्पण के लाभ:
 
1. पितृ ऋण से मुक्ति: हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। धनु संक्रांति का दिन इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार के सदस्य पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं।
 
2. आध्यात्मिक उन्नति: तर्पण के दौरान व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह दिन ध्यान और साधना के लिए भी उत्तम माना जाता है।ALSO READ: Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?
 
3. पुण्य की प्राप्ति: धनु संक्रांति के दिन तर्पण करने से व्यक्ति को धार्मिक पुण्य मिलता है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता लाता है। इस दिन तर्पण से न केवल पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि इससे व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
 
4. पारिवारिक सुख-शांति: पितरों की पूजा और तर्पण से परिवार में सुख-शांति का वातावरण बनता है। इस दिन पितृ दोष और अन्य पारिवारिक समस्याएं दूर होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में कोई बाधा या समस्या आ रही हो, तो इस दिन तर्पण से वह समस्याएं समाप्त हो सकती हैं।
 
5. मंत्र जाप: इस दिन सूर्य मंत्र: 'ॐ सूर्याय नमः' जाप से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होकर जीवन में उन्नति और सुख-शांति आती है। साथ ही पितृ तर्पण मंत्र: 'ॐ पितृ देवाय नमः' के जप से तर्पण करने से मनुष्य अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer,  : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?
 
'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?Lohri Festival 2026: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरGuru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए एक 'अग्नि परीक्षा' जैसा समय लेकर आ रहा है, जो साल 2026 तक रहेगा। बुध की राशि मिथुन में होने के कारण यह अवधि सीखने, बुद्धि और ज्ञान को निखारने का शानदार मौका देगी और तार्किक क्षमता और विवेक में वृद्धि करेगी। हालांकि, इसके साथ ही कुछ राशियों को करियर, आर्थिक निर्णय, निजी संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर फूंक-फूंककर कदम रखने की सख्त ज़रूरत होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह गोचर चुनौतियों भरा सिद्ध हो सकता है।

Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?

Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?Kharmas In Hindi : खरमास हिन्दू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय अवधि है। इसे धनु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहां खरमास के कारण, अवधि और इस दौरान क्या करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी पाठकों की सुविधा के लिए दी जा रही है:

Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर

Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसरPitru Pooja on Dhanur Sankranti: धनु संक्रांति पर पितरों के निमित्त तर्पण करने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत लाभकारी होता है। इसलिए, इस दिन तर्पण और पूजा विधि को श्रद्धा भाव से करने से जीवन में सभी कष्टों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए यहां जानते हैं इस खास अवसर के बारे में...

Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?

Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?Dhanu sankranti 2025: सूर्य के धनु राशि में जाने को धनु संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब भी बृहस्पति की राशि धनु या मीन में गोचर करने लगता है तब से खरमास या मलमास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान सभी तरह के मांगलिक शुभ कार्य बंद रहते हैं। मलमास में नामकरण, विद्या आरंभ, कर्ण छेदन, अन्न प्राशन, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृहप्रवेश तथा वास्तु पूजन आदि मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। इस बार 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं।

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति के दिन करें 3 अचूक उपाय, सूर्य और पितृ का दोष होगा दूर

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति के दिन करें 3 अचूक उपाय, सूर्य और पितृ का दोष होगा दूरPitru n Surya Dosha remedies on Sankranti: धनु संक्रांति अर्थात् जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन किए गए दान-पुण्य, जप-तप और सूर्य उपासना के विशेष फल बताए गए हैं। इनका स्वरूप धार्मिक और आध्यात्मिक है। आइए यहां जानते हैं 3 अचूक उपाय...

Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरSurya in Dhanu rashi 2025: सूर्यदेव बृहस्पति (गुरु) की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। इस वर्ष, 16 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु और मीन में गोचर के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी नजर आने लगती है और इस दौरान के समय को खरमास कहा जाता है। आओ जानते हैं कि किन 5 राशियों को रहना होगा संभलकर।
