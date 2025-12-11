गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. धार्मिक आलेख
  4. do these 5 things on dhanu sankranti
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (17:31 IST)

धनु संक्रांति के दिन करें ये 5 कार्य, मिलेगा संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद

धनु संक्रांति 2025
Dhanu Sankranti 2025: धनु संक्रांति का दिन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। यहाँ धनु संक्रांति के दिन किए जाने वाले प्रमुख धार्मिक कार्य और उनका महत्व दिया गया है।
 
1. पवित्र स्नान (स्नान):- संक्रांति के दिन पवित्र नदी (जैसे गंगा, यमुना, या अन्य पवित्र जल स्रोत) में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि नदी संभव न हो, तो घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को शारीरिक तथा आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है।
 
2. दान और पुण्य (दान): धनु संक्रांति पर अन्न, वस्त्र, कंबल, गुड़, तिल और घी का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। चूंकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए पीली वस्तुओं (जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र) का दान करना विशेष फलदायी होता है। दान हमेशा किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को देना चाहिए। दान करने से कुंडली में सूर्य और बृहस्पति दोनों की स्थिति मजबूत होती है, जिससे मान-सम्मान, भाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है।
 
3. सूर्य और बृहस्पति की पूजा (पूजा): 
सूर्य पूजा: इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना अनिवार्य है। तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र के साथ अर्पित करें।
 
बृहस्पति पूजा: चूँकि सूर्य देव गुरु (बृहस्पति) की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा (जो बृहस्पति के अधिपति देव हैं) करना अत्यंत शुभ होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।
 
4. सत्यनारायण कथा और अनुष्ठान: इस दिन बहुत से लोग भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते हैं। यह कथा घर में सुख-समृद्धि, शांति और सकारात्मकता लाने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है।
 
5. खरमास (मलमास) का नियम: धनु संक्रांति के साथ ही एक महीने के लिए 'खरमास' या 'मलमास' की शुरुआत हो जाती है। इस पूरे महीने धार्मिक अनुष्ठान, दान-पुण्य, मंत्र जाप और तीर्थ यात्राएँ करना बहुत शुभ माना जाता है। खरमास में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य (जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नई दुकान का उद्घाटन) वर्जित माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के कमजोर होने के कारण इन कार्यों में पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समय

Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समयMars transit in Sagittarius 2025: 7 दिसम्बर 2025 रविवार को रात्रि 08 बजकर 27 मिनट पर मंगल ग्रह वृश्‍चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की राशि में मंगल का शुभाशुभ परिणाम होता है। जिन राशियों को वक्री बृहस्पति के कारण समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। मंगल ग्रह उन राशियों को कुछ समय के लिए राहत देकर एक शानदार समय की शुरुआत करेगा। जानिए कि वे कौनसी 5 राशियां हैं जिनका राशिफल बताया जा रहा है।

Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?

Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?Dhanu sankranti 2025: सूर्य के धनु राशि में जाने को धनु संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब भी बृहस्पति की राशि धनु या मीन में गोचर करने लगता है तब से खरमास या मलमास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान सभी तरह के मांगलिक शुभ कार्य बंद रहते हैं। मलमास में नामकरण, विद्या आरंभ, कर्ण छेदन, अन्न प्राशन, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृहप्रवेश तथा वास्तु पूजन आदि मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। इस बार 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं।

Guru gochar 2025: बृस्पपति का मिथुन में प्रवेश, 12 राशियों का दो लाइन में भविष्यफल

Guru gochar 2025: बृस्पपति का मिथुन में प्रवेश, 12 राशियों का दो लाइन में भविष्यफलJupiter Transit in Gemini 2025: मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह समय चुनौतियों भरा रह सकता है, जबकि वृषभ, सिंह, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए नए अवसर तो आएंगे, पर व्यापार और निजी रिश्तों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, वहीं लगभग सभी राशियों के लिए खर्चे बढ़ने और निजी संबंधों में संयम रखने की सलाह दी गई है।

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025 तक, क्या कहते हैं आपके मूलांक के सितारे?

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025 तक, क्या कहते हैं आपके मूलांक के सितारे?Weekly Numerology Horoscope December 2025 :यह सप्ताह आपके महत्वपूर्ण कार्य सहकर्मी के सहयोग पूर्ण होंगे। साझेदारी से लाभ होगा, आर्थिक स्तिथि सुधरेगी। कोई भी दस्तावेजों को साइन करने के पूर्व ध्यान से पढ़ लें। अपनी भावनाओ को नियंत्रण में रखे, रिश्तों में चली आ रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल2026 Horoscope: जनवरी 2026 में ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना होने जा रही है। लगभग 100 साल बाद, मकर राशि (Capricorn) में पाँच ग्रहों (सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा) का महासंयोग (पंचग्रही योग) बनेगा। यह योग 17 जनवरी 2026 के आस-पास बनना शुरू होगा। यह समय धन वृद्धि, करियर में प्रगति और जीवन में नए अवसरों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। जनवरी 2026 के दौरान, विशेषकर 13 से 20 जनवरी के बीच, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ आकर यह दुर्लभ पंचग्रही योग निर्मित करेंगे।

और भी वीडियो देखें

Saphala Ekadashi Katha: सफला एकादशी व्रत, समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली कथा

Saphala Ekadashi Katha: सफला एकादशी व्रत, समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली कथाfasting story of Saphala Ekadashi: सफला एकादशी व्रत का पालन करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि यह व्रत व्यक्ति के पापों का नाश कर उसे पुण्य की प्राप्ति भी कराता है। इस व्रत के दौरान भगवान श्री विष्णु की उपासना करने तथा सफला एकादशी की कथा पढ़ने से सभी तरह के दुख दूर होते हैं और व्यक्ति को जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि की प्राप्ति होती है।

Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, जानिए 12 राशियों का राशिफल, क्या होगा भविष्यफल

Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, जानिए 12 राशियों का राशिफल, क्या होगा भविष्यफलSurya in Dhanu rashi 2025: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के गोचर को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और जब सूर्यदेव बृहस्पति (गुरु) की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। यह गोचर न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव भी लाता है। इस वर्ष, 16 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस पवित्र समय का सीधा प्रभाव आपके करियर, संबंधों, स्वास्थ्य और भाग्य पर पड़ेगा। आइए, विस्तार से जानते हैं कि सूर्य का यह महागोचर आपकी राशि पर क्या व्यापक प्रभाव डालेगा।

Rukmini Ashtami 2025: सौभाग्य और समृद्धि का दिव्य पर्व रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें धार्मिक महत्व, मान्यताएं और कारण

Rukmini Ashtami 2025: सौभाग्य और समृद्धि का दिव्य पर्व रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें धार्मिक महत्व, मान्यताएं और कारणRukmini Ashtami Vrat Importance: इस वर्ष रुक्मिणी अष्टमी व्रत 12 दिसंबर को मनाया जा रहा है। रुक्मिणी अष्टमी व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुक्मिणी जी के प्रति श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का यह व्रत जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है।

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Budh Gochar: वृश्‍चिक राशि में बुध का गोचर, 6 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

Budh Gochar: वृश्‍चिक राशि में बुध का गोचर, 6 राशियों को होगा जबरदस्त फायदाDirect transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से मंगल की राशि वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर किया है। बुध इस गोचर के परिणाम स्वरूप 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ। आओ जानते हैं कि कहीं आपकी राशि भी तो नहीं है इसमें।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com