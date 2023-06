7 जून 2023 : आपका जन्मदिन

बाथरूम हमारे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बाथरूम में भले ही हम कुछ देर ही गुजारें लेकिन उतनी देर भी जितना सुकून और राहत होगी पूरा दिन उसी पर निर्भर करता है कि कैसा गुजरेगा। बाथरूम साफ-स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। यहां अगर थोड़ी भी गंदगी या वास्तु दोष हुआ तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। घर में सुख, शांति और प्रेम चाहिए तो बाथरूम का एक छोटा सा उपाय आपके बहुत काम का हो सकता है। keep salt in the bathroom