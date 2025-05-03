Saptahik Rashifal 2025: मई माह के नए सप्ताह में किस राशि के चमकेंगे सितारे, जानें साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 May तक

Weekly Rashifal 2025: इस बार मई महीने का नया सप्ताह 05 तारीख से शुरू हो रहा है। साप्ताहिक भविष्यवाणी में यहां हम जानेंगे इस आने वाले सप्ताह में किन राशियों को होगा प्रॉपर्टी से धनलाभ, सेहत, करियर, नौकरी को लेकर किसे रहना होगा सतर्क। यहां जानें व्यापार, सेहत, शिक्षा, करियर, नौकरी और निवेश को लेकर कैसा रहेगा नया हफ्ता। मेष से मीन राशि वालों के लिए यहां पढ़ें 05 मई से 11 मई का साप्ताहिक होरोस्कोप...ALSO READ: केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो ये 5 काम जरूर करें, नहीं तो जाना व्यर्थ ही समझो इस बार मई महीने का नया सप्ताह 05 तारीख से शुरू हो रहा है। साप्ताहिक भविष्यवाणी में यहां हम जानेंगे इस आने वाले सप्ताह में किन राशियों को होगा प्रॉपर्टी से धनलाभ, सेहत, करियर, नौकरी को लेकर किसे रहना होगा सतर्क। यहां जानें व्यापार, सेहत, शिक्षा, करियर, नौकरी और निवेश को लेकर कैसा रहेगा नया हफ्ता। मेष से मीन राशि वालों के लिए यहां पढ़ें 05 मई से 11 मई का साप्ताहिक होरोस्कोप...

(साप्ताहिक राशिफल : 05 मई से 11 मई 2025 तक)

मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)

इस सप्ताह आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और नए कामों को लेकर सजग रहेंगे। धन से जुड़े मामलों में बजट पर ध्यान देना समझदारी होगी। कार्यस्थल पर समूह में किए जा रहे कार्यों से अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। घर में कुछ मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन शांत रवैये से समाधान मिल जाएगा। भावनात्मक रूप से रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, ऐसे में कुछ समय और स्पेस देना बेहतर होगा। यात्रा की योजनाएं सामान्य रहेंगी। संपत्ति में निवेश से लाभ की संभावना है। छात्र अपने अध्ययन में स्थिरता बनाए रखें और फोकस न खोएं।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: सफेद

वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)

आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है, विशेषकर यदि आप सतर्क रहें। कार्यक्षेत्र में कुछ बदलावों की आवश्यकता हो सकती है, जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। घर का माहौल सहयोगात्मक रहेगा, जिससे मन में संतोष बना रहेगा। प्रेम जीवन में बातचीत के दौरान सावधानी रखें, और सामने वाले की भावनाओं को समझें। यात्रा की कोई छोटी योजना मूड को हल्का कर सकती है। संपत्ति से जुड़ी खबर सकारात्मक हो सकती है। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह संतुलित रहेगा, जिससे आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। पढ़ाई में निरंतर प्रयास सफलता दिलाएंगे।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: गोल्डन

मिथुन (21 मई - 21 जून)

आर्थिक दृष्टि से आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं। कामकाज में आपकी प्रतिभा सराही जा सकती है। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा, हालांकि बातचीत में धैर्य जरूरी होगा। प्रेम जीवन में जोश और उत्साह बना रहेगा। किसी छोटे भ्रमण से मन को तरावट मिलेगी। संपत्ति से जुड़ी कुछ मरम्मत या निगरानी की आवश्यकता पड़ सकती है। छात्र अगर ध्यान केंद्रित करें तो अच्छे परिणाम संभव हैं। आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, इसलिए आराम करना जरूरी रहेगा।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: नीला

कर्क (22 जून - 22 जुलाई)

ALSO READ: मई 2025 का मासिक राशिफल: हर राशि के लिए विशेष भविष्यवाणियां खर्चों पर नियंत्रण रखें, तब ही आर्थिक संतुलन बना रहेगा। पेशेवर कार्यों में एकरसता रह सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास आपको लक्ष्य तक ले जाएंगे। पारिवारिक मामले थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं, इसलिए संयम बरतें। प्रेम जीवन में थोड़ी कोशिश से भावनात्मक नजदीकियां लौट सकती हैं। यात्रा मन को प्रसन्नता दे सकती है। संपत्ति से संबंधित कार्यों में थोड़ी देरी संभव है। छात्र अपने परिश्रम से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित आदतें जैसे पैदल चलना और पर्याप्त जल पीना फायदेमंद होगा।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: गहरा पीला

सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)

इस सप्ताह आप अपने काम के अच्छे नतीजों पर ध्यान देंगे आर्थिक मामलों में सतर्कता रखना आवश्यक है, थोड़ी योजना से आप असुविधा से बच सकते हैं। काम में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप आराम से उन्हें संभाल लेंगे। परिवार में कुछ पुराने विषय फिर उठ सकते हैं, जिन्हें सुलझाने में आपकी भूमिका अहम होगी। प्रेम जीवन में खास पल आपको भावनात्मक संतुलन देंगे। यात्रा से जुड़े फैसले अच्छे अनुभव दिला सकते हैं। संपत्ति में निवेश को लेकर अभी रुकना बेहतर हो सकता है। पढ़ाई में की गई मेहनत अब रंग लाएगी।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: डार्क ब्राउन

कन्या (24 अगस्त - 23 सितम्बर)

काम में जो लक्ष्य आप काफी समय से पाना चाहते थे, वो अब पूरे हो सकते हैं। घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन शांत रहकर सब ठीक किया जा सकता है। प्यार के रिश्ते में भावनाओं की गहराई महसूस होगी। किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, उसे आराम से पूरा करें। जमीन-जायदाद से जुड़ी किसी बात पर सलाह लेना सही रहेगा। पढ़ाई करने वाले थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर चलने से रास्ता साफ हो जाएगा। सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ नया शुरू कर सकते पैसे की स्थिति ठीक रहेगी, बस खर्च सोच-समझकर करें।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: लाल

तुला (24 सितम्बर - 23 अक्टूबर)

कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन इसमें कुछ नया जोड़ने की योजना बनाएं। घर का माहौल प्रसन्नता और मेल-जोल से भरा रहेगा। प्रेम जीवन में कोई सुखद आश्चर्य आपका दिन बना सकता है। यात्रा से जुड़े अनुभव लंबे समय तक याद रहेंगे। संपत्ति के कागजी काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। पढ़ाई में पीछे चल रहे छात्र अगर मार्गदर्शन लें, तो सुधार संभव है। संतुलित आहार अपनाने से सेहत में बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। वित्तीय मामलों में अनिश्चितता बनी रह सकती है, इसलिए जरूरी खर्चों तक सीमित रहें।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: नीला

वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवम्बर)

आपकी सोच स्पष्ट रहेगी और इसका लाभ आपको अपने कार्यों में मिलेगा। आर्थिक रूप से सूझबूझ भरे निर्णय आपको लाभ दिला सकते हैं। कामकाज में आपकी मेहनत अब सबके सामने आ सकती है। घर का माहौल सुकून देने वाला रहेगा। प्रेम जीवन में दूरियों को कम करने के लिए ईमानदार संवाद आवश्यक रहेगा। यात्रा से जुड़े काम व्यवस्थित रूप से पूरे होंगे। संपत्ति से संबंधित कार्यों में प्रगति के संकेत हैं। पढ़ाई में थोड़ा और मेहनत करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: ग्रे

धनु (23 नवम्बर - 21 दिसम्बर)

पैसों को लेकर संतुलन बनाकर चलना जरूरी है, खासकर जब बात बचत की हो। काम में आपकी खासियत लोगों का ध्यान खींच सकती है। घर के रिश्ते मजबूत रखने के लिए अपनों के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा। प्यार भरे रिश्ते में खुशी और ताजगी बनी रहेगी। यात्रा के दौरान कुछ नया और मजेदार अनुभव हो सकता है। जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा निवेश आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। पढ़ाई कर रहे लोग अगर ध्यान से काम लें तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कुछ नया करने का मन बन सकता है।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: हल्का हरा

मकर (22 दिसम्बर - 21 जनवरी)

पैसों के नए स्रोत से अच्छी कमाई हो सकती है। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता की तारीफ हो सकती है। घर में मिल-जुलकर रहने का माहौल बना रहेगा। प्यार के रिश्तों में बराबरी और समझ जरूरी होगी। यात्रा के दौरान कुछ बदलाव आ सकते हैं, इसलिए पहले से तैयार रहें। घर में कुछ नया काम होने से माहौल ताजा लग सकता है। पढ़ाई करने वाले अगर अपनी तैयारी के तरीके बदलें, तो उन्हें बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। आप खुद को फिट और फुर्तीला महसूस कर सकते हैं।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पीच

कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)

आपको अपने मन और शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। योग, ध्यान या रोज कुछ लिखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपने किसी से उधार लिया है और अभी तक नहीं चुकाया है, तो उसे वापस करने की योजना बनाएं। काम में थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन काम करते रहना सही रहेगा। घर के लोग आपका भावनात्मक सहारा बनेंगे। रिश्तों में आपके साथी की समझ और प्यार से भरोसा महसूस होगा। अगर आप यात्रा की पहले से योजना बना लें तो सब कुछ ठीक रहेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े काम धीरे-धीरे पूरे होंगे। पढ़ाई में की गई मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: पर्पल

मीन (20 फरवरी - 20 मार्च)