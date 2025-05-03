रविवार, 10 अगस्त 2025
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

Saptahik Rashifal 2025: मई माह के नए सप्ताह में किस राशि के चमकेंगे सितारे, जानें साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 May तक

05 May to 11 May 2025 Weekly Rashifal
Weekly Rashifal 2025: इस बार मई महीने का नया सप्ताह 05 तारीख से शुरू हो रहा है। साप्ताहिक भविष्यवाणी में यहां हम जानेंगे इस आने वाले सप्ताह में किन राशियों को होगा प्रॉपर्टी से धनलाभ, सेहत, करियर, नौकरी को लेकर किसे रहना होगा सतर्क। यहां जानें व्यापार, सेहत, शिक्षा, करियर, नौकरी और निवेश को लेकर कैसा रहेगा नया हफ्ता। मेष से मीन राशि वालों के लिए यहां पढ़ें 05 मई से 11 मई का साप्ताहिक होरोस्कोप...ALSO READ: केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो ये 5 काम जरूर करें, नहीं तो जाना व्यर्थ ही समझो
 
(साप्ताहिक राशिफल : 05 मई से 11 मई 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और नए कामों को लेकर सजग रहेंगे। धन से जुड़े मामलों में बजट पर ध्यान देना समझदारी होगी। कार्यस्थल पर समूह में किए जा रहे कार्यों से अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। घर में कुछ मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन शांत रवैये से समाधान मिल जाएगा। भावनात्मक रूप से रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, ऐसे में कुछ समय और स्पेस देना बेहतर होगा। यात्रा की योजनाएं सामान्य रहेंगी। संपत्ति में निवेश से लाभ की संभावना है। छात्र अपने अध्ययन में स्थिरता बनाए रखें और फोकस न खोएं।
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: सफेद
 
वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)
आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है, विशेषकर यदि आप सतर्क रहें। कार्यक्षेत्र में कुछ बदलावों की आवश्यकता हो सकती है, जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। घर का माहौल सहयोगात्मक रहेगा, जिससे मन में संतोष बना रहेगा। प्रेम जीवन में बातचीत के दौरान सावधानी रखें, और सामने वाले की भावनाओं को समझें। यात्रा की कोई छोटी योजना मूड को हल्का कर सकती है। संपत्ति से जुड़ी खबर सकारात्मक हो सकती है। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह संतुलित रहेगा, जिससे आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। पढ़ाई में निरंतर प्रयास सफलता दिलाएंगे।
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: गोल्डन
 
मिथुन (21 मई - 21 जून)
आर्थिक दृष्टि से आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं। कामकाज में आपकी प्रतिभा सराही जा सकती है। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा, हालांकि बातचीत में धैर्य जरूरी होगा। प्रेम जीवन में जोश और उत्साह बना रहेगा। किसी छोटे भ्रमण से मन को तरावट मिलेगी। संपत्ति से जुड़ी कुछ मरम्मत या निगरानी की आवश्यकता पड़ सकती है। छात्र अगर ध्यान केंद्रित करें तो अच्छे परिणाम संभव हैं। आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, इसलिए आराम करना जरूरी रहेगा।
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: नीला
 
कर्क (22 जून - 22 जुलाई)
खर्चों पर नियंत्रण रखें, तब ही आर्थिक संतुलन बना रहेगा। पेशेवर कार्यों में एकरसता रह सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास आपको लक्ष्य तक ले जाएंगे। पारिवारिक मामले थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं, इसलिए संयम बरतें। प्रेम जीवन में थोड़ी कोशिश से भावनात्मक नजदीकियां लौट सकती हैं। यात्रा मन को प्रसन्नता दे सकती है। संपत्ति से संबंधित कार्यों में थोड़ी देरी संभव है। छात्र अपने परिश्रम से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित आदतें जैसे पैदल चलना और पर्याप्त जल पीना फायदेमंद होगा।ALSO READ: मई 2025 का मासिक राशिफल: हर राशि के लिए विशेष भविष्यवाणियां
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: गहरा पीला
 
सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)
इस सप्ताह आप अपने काम के अच्छे नतीजों पर ध्यान देंगे आर्थिक मामलों में सतर्कता रखना आवश्यक है, थोड़ी योजना से आप असुविधा से बच सकते हैं। काम में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप आराम से उन्हें संभाल लेंगे। परिवार में कुछ पुराने विषय फिर उठ सकते हैं, जिन्हें सुलझाने में आपकी भूमिका अहम होगी। प्रेम जीवन में खास पल आपको भावनात्मक संतुलन देंगे। यात्रा से जुड़े फैसले अच्छे अनुभव दिला सकते हैं। संपत्ति में निवेश को लेकर अभी रुकना बेहतर हो सकता है। पढ़ाई में की गई मेहनत अब रंग लाएगी।
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: डार्क ब्राउन
 
कन्या (24 अगस्त - 23 सितम्बर)
काम में जो लक्ष्य आप काफी समय से पाना चाहते थे, वो अब पूरे हो सकते हैं। घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन शांत रहकर सब ठीक किया जा सकता है। प्यार के रिश्ते में भावनाओं की गहराई महसूस होगी। किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, उसे आराम से पूरा करें। जमीन-जायदाद से जुड़ी किसी बात पर सलाह लेना सही रहेगा। पढ़ाई करने वाले थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर चलने से रास्ता साफ हो जाएगा। सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ नया शुरू कर सकते पैसे की स्थिति ठीक रहेगी, बस खर्च सोच-समझकर करें। 
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: लाल
 
तुला (24 सितम्बर - 23 अक्टूबर)
कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन इसमें कुछ नया जोड़ने की योजना बनाएं। घर का माहौल प्रसन्नता और मेल-जोल से भरा रहेगा। प्रेम जीवन में कोई सुखद आश्चर्य आपका दिन बना सकता है। यात्रा से जुड़े अनुभव लंबे समय तक याद रहेंगे। संपत्ति के कागजी काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। पढ़ाई में पीछे चल रहे छात्र अगर मार्गदर्शन लें, तो सुधार संभव है। संतुलित आहार अपनाने से सेहत में बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। वित्तीय मामलों में अनिश्चितता बनी रह सकती है, इसलिए जरूरी खर्चों तक सीमित रहें। 
शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: नीला
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवम्बर)
आपकी सोच स्पष्ट रहेगी और इसका लाभ आपको अपने कार्यों में मिलेगा। आर्थिक रूप से सूझबूझ भरे निर्णय आपको लाभ दिला सकते हैं। कामकाज में आपकी मेहनत अब सबके सामने आ सकती है। घर का माहौल सुकून देने वाला रहेगा। प्रेम जीवन में दूरियों को कम करने के लिए ईमानदार संवाद आवश्यक रहेगा। यात्रा से जुड़े काम व्यवस्थित रूप से पूरे होंगे। संपत्ति से संबंधित कार्यों में प्रगति के संकेत हैं। पढ़ाई में थोड़ा और मेहनत करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: ग्रे
 
धनु (23 नवम्बर - 21 दिसम्बर)
पैसों को लेकर संतुलन बनाकर चलना जरूरी है, खासकर जब बात बचत की हो। काम में आपकी खासियत लोगों का ध्यान खींच सकती है। घर के रिश्ते मजबूत रखने के लिए अपनों के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा। प्यार भरे रिश्ते में खुशी और ताजगी बनी रहेगी। यात्रा के दौरान कुछ नया और मजेदार अनुभव हो सकता है। जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा निवेश आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। पढ़ाई कर रहे लोग अगर ध्यान से काम लें तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कुछ नया करने का मन बन सकता है। 
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: हल्का हरा
 
मकर (22 दिसम्बर - 21 जनवरी)
पैसों के नए स्रोत से अच्छी कमाई हो सकती है। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता की तारीफ हो सकती है। घर में मिल-जुलकर रहने का माहौल बना रहेगा। प्यार के रिश्तों में बराबरी और समझ जरूरी होगी। यात्रा के दौरान कुछ बदलाव आ सकते हैं, इसलिए पहले से तैयार रहें। घर में कुछ नया काम होने से माहौल ताजा लग सकता है। पढ़ाई करने वाले अगर अपनी तैयारी के तरीके बदलें, तो उन्हें बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। आप खुद को फिट और फुर्तीला महसूस कर सकते हैं।
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पीच
 
कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
आपको अपने मन और शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। योग, ध्यान या रोज कुछ लिखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपने किसी से उधार लिया है और अभी तक नहीं चुकाया है, तो उसे वापस करने की योजना बनाएं। काम में थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन काम करते रहना सही रहेगा। घर के लोग आपका भावनात्मक सहारा बनेंगे। रिश्तों में आपके साथी की समझ और प्यार से भरोसा महसूस होगा। अगर आप यात्रा की पहले से योजना बना लें तो सब कुछ ठीक रहेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े काम धीरे-धीरे पूरे होंगे। पढ़ाई में की गई मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: पर्पल
 
मीन (20 फरवरी - 20 मार्च)
पैसों को लेकर सावधानी रखना जरूरी है, बजट में थोड़ा बदलाव फायदेमंद रहेगा। कोई रचनात्मक काम या पसंद का प्रोजेक्ट लोगों की तारीफ दिला सकता है। घर में माहौल शांत और मिल-जुला रहेगा। प्रेम में कुछ दूरी आ सकती है, लेकिन बातचीत से रिश्ता सुधर सकता है। छुट्टी के दिन किसी छोटी यात्रा से मन को ताजगी मिलेगी। लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको संतुलन और सुरक्षा देगा। पढ़ाई कर रहे लोगों को तारीफ या सही दिशा मिलने की उम्मीद है। आपका मन शांत रहेगा और आप खुद के साथ अच्छा महसूस करेंगे। ALSO READ: सिन्धु या गंगा: कौन है ज्यादा लम्बी नदी, जानिए उद्गम, मार्ग और किसमें बहता है ज्यादा पानी
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: सिल्वर
रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्र

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्रRaksha Bandhan 2025 date n time: रक्षा बंधन का पावन पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, प्रेम और सद्भाव का एक व्यापक संदेश देता है। यह भाई-बहन के अटूट बंधन का पर्व है। इस साल दिन और रात में 9 अगस्त को राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए पूरे दिन कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांध सकते हैं।

रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधि

रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधिRaksha bandhan 2025 : श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहन का त्योहार रक्षा बंधन मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 09 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। भाई बहन के इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है। आओ जानते है रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधि।

रक्षाबंधन पर नहीं बांध पा रहे हैं राखी तो अगली इन 3 तिथियों में से किसी एक तिथि को बांधें

रक्षाबंधन पर नहीं बांध पा रहे हैं राखी तो अगली इन 3 तिथियों में से किसी एक तिथि को बांधेंRaksha Bandhan 2025: श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार रहता है। इस बार 9 अगस्त 2025 शनिवार को शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाएगी। कई लोग हैं जो किसी कारणवश रक्षाबंधन पर राखी का त्योहार नहीं मना पाते हैं। यदि आप भी रक्षाबंधन पर किसी कारणवश अपने भाई को राखी नहीं बांध पा रही हैं या भाई अपनी बहन से उस दिन राखी नहीं बंधवा पा रहा है तो इसके बाद 3 ऐसे दिन होते हैं जबकि आप राखी बंधवा सकते हैं।

रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के नियम और सावधानियां

रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के नियम और सावधानियांRaksha Bandhan traditions in Hinduism: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई उनका जीवनभर रक्षा करने का वचन देते हैं। इस पर्व को शुभ व पूर्णता देने के लिए कुछ नियम और सावधानियां हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है।

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: 10 अगस्त आज का दिन विशेष है, संभलकर कदम बढ़ाएं (पढ़ें 12 राशियों का ताजा राशिफल)

Aaj Ka Rashifal: 10 अगस्त आज का दिन विशेष है, संभलकर कदम बढ़ाएं (पढ़ें 12 राशियों का ताजा राशिफल)Today Rashifal 10 August 2025 | कैसा रहेगा आज 10 अगस्त 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार रविवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

10 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

10 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन10 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

10 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्त

10 अगस्त 2025, रविवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 10 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें...

सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपाय

सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपायSingh sankranti 2025 : सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को सिंह संक्रांति कहते हैं। 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इस दिन का कुछ प्रांतों में बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि यह सूर्य की स्वयं की राशि है। सूर्य के इस राशि में जाने से लोग खांसी और ठण्ड से पीड़ित होंगे दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष होगा। एक ओर बाढ़ तो दूसरी ओर सूखे के कारण अकाल की संभावना बनेगी।

भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए?

भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए?What to do in Bhado month: भाद्रपद (भादो) माह में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जानें इस महीने में स्वास्थ्य, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह लेख आपको भाद्रपद मास के सभी जरूरी नियमों, वर्जित भोजन और करने योग्य कार्यों की पूरी जानकारी देगा।
