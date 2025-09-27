रविवार, 4 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal Today
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 29 September 2025: करियर: चुनौतियां आ सकती हैं, पर आपकी हिम्मत और धैर्य से सब पार हो जाएगा।
लव: रिश्तों में थोड़ी दूरियां हो सकती हैं, संवाद बनाए रखें।
धन: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: तनाव हो सकता है, ध्यान और मेडिटेशन करें।
उपाय: काले या नीले रंग के वस्त्र पहनें, मां कालरात्रि की आराधना करें।ALSO READ: Dussehra 2025: दशहरे पर करें ये 5 चमत्कारी वास्तु उपाय, लक्ष्मी और समृद्धि को आकर्षित करते हैं ये नुस्खे
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: आज नौकरीपेशा कार्यस्थल पर सावधानी जरूरी है, जल्दबाजी से बचें।
लव: प्रेम जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं, समझदारी से काम लें।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें। 
स्वास्थ्य: कमजोरी महसूस हो सकती है, पौष्टिक भोजन लें।
उपाय: काले वस्त्र पहनें, कालरात्रि देवी को काले तिल अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज आपके प्रयास सफल होंगे, योजना बनाकर काम करें, लाभ होगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
धन: आय में वृद्धि होगी। बचत बढ़ेगी। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें, मां की आराधना करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: नौकरी के काम में बाधा आ सकती है, पर हिम्मत न छोड़ें। कुछ लोगों को लाभ के योग बनेंगे।
लव: परिवार के साथ मेलजोल बनाए रखें। प्रेमी संग घूमने का प्लान करेंगे। 
धन: खर्चों में सावधानी बरतें। धन की कमी महसूस करेंगे।
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम करें। सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: काले रंग के वस्त्र धारण करें, देवी कालरात्रि की पूजा करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बनाएं रखें। पदोन्नति के योग बनेंगे। 
लव: प्रेम जीवन में खुशी रहेगी। फैढमिली संग यात्रा करेंगे। 
धन: कारोबार से अपार धनलाभ के योग हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी। परिवारजनी के लिये भी समय ठीक रहेगा।
उपाय: नेवी ब्लू के वस्त्र पहनें, मां को काले तिल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा, धैर्य रखेंगे तो वेतनवृद्धि होगी।
लव: संबंधों में समझ बढ़ेगी। प्रेमीजन खुश रहेंगे। 
धन: आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। लाभ होगा।
स्वास्थ्य: ध्यान व योग करें। सेहत ठीक-ठीक रहेगी।
उपाय: काले या नीले रंग की वस्तुएं पहनें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: नौकरीपेशा को नए अवसर मिलेंगे, फिर भी कलीग्स से सावधानी रखें।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा। 
धन: बाहरी फालतू खर्चों में संयम रखें। अधिक धन खर्च न करें।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: काले तिल देवी को अर्पित करें, काले वस्त्र पहनें।ALSO READ: Shani aur surya ki yuti: 17 अक्टूबर तक शनि और सूर्य मिलकर बदलेंगे इन राशियों की किस्मत, होगा भाग्योदय
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में आज साथी का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा।
धन: व्यापार से अच्छा धन लाभ होगा। नया वाहन लेने की सोचेंगे।
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ बना रहेगा। 
उपाय: काले रंग की वस्तुएं पहनें, कालरात्रि की आराधना करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर सोच-समझ कर कदम बढ़ाएं, सफलता मिलेगी। शत्रु परेशान करेंगे। 
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। समय सुखद रहेगा। 
धन: कारोबारियों को आज आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: घर में परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें। मां कालरात्रि की आराधना करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन संयम बनाए रखें। मेहनत अधिक करना होगी।
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। 
धन: आय में वृद्धि होगी। बचत भी करेंगे। 
स्वास्थ्य: अधिक काम से थकान महसूस होगी, आराम भी जरूरी है।
उपाय: काले रंग के वस्त्र पहनें और मां के मंत्रों का जाप करें।
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: नए विचार आएंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, पोद्नति मिलेगी।।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। समय बहुत अच्छा रहेगा।
धन: आज कारोबार से धन लाभ होगा। जमीन खरीदी में निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: घर के सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: नीले रंग की वस्त्र पहनें। माता का पूजन करें। 
 
मीन (Pisces)
 
करियर: आज आपका मनोबल बढ़ेगा, नए अवसर मिलेंगे। नौकरी हेतु समय सुखद रहेगा। 
लव: प्रेम जीवन में समृद्धि रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनलाभ होने से निवेश की सोचेंगे। 
स्वास्थ्य: आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें।
उपाय: काले या नीले रंग के वस्त्र पहनें। मां कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें।ALSO READ: Dussehra 2025: दशहरा का दिन शुभ होता है या कि अशुभ?
