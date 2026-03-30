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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 31 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल के साथ 12 राशियों की फोटो

मेष राशि (Aries)

 
Today 31 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी, नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी, गुस्से पर संयम रखें।
धन: खर्च बढ़ सकता है, सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है।
 

वृषभ राशि (Taurus)

 
करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता और सहयोग मिलेगा।
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद वस्तु अर्पित करें।
 

मिथुन राशि (Gemini)

 
करियर: नए प्रोजेक्ट और विचार आज सफल रहेंगे।
लव: प्रेमी या पार्टनर से संवाद से रिश्तों में सुधार होगा।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

कर्क राशि (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, मेहनत सफल होगी।
लव: परिवार और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: रुका हुआ धन मिल सकता है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी लें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

सिंह राशि (Leo)

 
करियर: नौकरीपेशा को मान-सम्मान और पदोन्नति के योग हैं।
लव: अहंकार से बचें, रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या राशि (Virgo)

 
करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का फल मिलेगा, लक्ष्य पूरे होंगे।
लव: प्रेम रिश्तों में चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे।
धन: पैसे की बचत बढ़ाने के योग हैं।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
 

तुला राशि (Libra)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में साझेदारी के कार्य लाभ देंगे।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।
धन: आय और खर्च संतुलित रहेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

 
करियर: गुप्त योजनाएं आज सफल होंगी।
लव: रिश्तों में गहराई आएगी।
धन: अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
 

धनु राशि (Sagittarius)

 
करियर: आज आपको यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम लाभ देंगे।
लव: अविवाहितों का नया रिश्ता शुरू हो सकता है।
धन: बाहरी खर्च बढ़ सकता है, सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: अपने फिटनेस पर ध्यान दें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

 

मकर राशि (Capricorn)

 
करियर: आज धैर्य से काम करें, सफलता निश्चित है।
लव: रिश्तों में स्थिरता और समझ बढ़ेगी।
धन: धन निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में नए विचार और रचनात्मकता काम आएगी।
लव: आपकी दोस्ती प्रेम में बदल सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: पर्याप्त पानी पीएं।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 

मीन राशि (Pisces)

 
करियर: छात्रों के रचनात्मक और कलात्मक कार्य सफल होंगे।
लव: प्रेम भावनाओं में संतुलन बनाए रखें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है।
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