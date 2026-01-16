शनिवार, 17 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 17 January 2026
1.  मेष (Aries) 
 
Today 17 January horoscope in Hindi 2026 :करियर : आज कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं।
लव : प्रेम संबंधों में आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : पुराने निवेश से थोड़ी राहत मिल सकती है।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए आराम करना जरूरी है।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।ALSO READ: माघ शुक्ल चतुर्थी को कहां मनाई जाती है गणेश जयंती?
 
2. वृष (Taurus) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। 
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में नये प्रोजेक्ट पर ध्यान दें, सफलता मिलेगी।
लव : पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।
धन : किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें।
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।
 
4. कर्क (Cancer) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में कोई नई चुनौती आ सकती है।
लव : प्रेम संबंधों को बातों को सुलझाने की कोशिश करें।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय : चाँदी के सिक्के का उपयोग करें।
 
5. सिंह (Leo) 
 
करियर : कर्मक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी। 
धन : आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
6. कन्या (Virgo) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।
लव : लव पार्टनर से संवाद बढ़ाने की जरूरत है।
धन : कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
 
7. तुला (Libra) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
लव : आपसी विश्वास और समझ से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए समय निकालें।
उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा।
धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए आराम करें।
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
9. धनु (Sagittarius) 
 
करियर : नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 
लव : साथी के साथ रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे।
धन : पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा। 
धन : धन के बचत करने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय : काले तिल पानी में डालकर पेड़ के नीचे चढ़ायें। 
 
11.  कुम्भ (Aquarius) 
 
करियर : आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। 
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन : किसी अप्रत्याशित खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से तबियत सामान्य रहेगी।
उपाय : शहद का सेवन करें।
 
12. मीन (Pisces) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत से सफलता मिलेगी।
लव : आपसी समझ और विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : सफेद फूलों की पूजा करें और जल अर्पित करें।ALSO READ: Rath Saptami 2026: रथ सप्तमी का अर्थ, आरती, पूजा विधि, चालीसा और लाभ
