Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जनवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 17 January horoscope in Hindi 2026 :करियर : आज कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं।
लव : प्रेम संबंधों में आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : पुराने निवेश से थोड़ी राहत मिल सकती है।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए आराम करना जरूरी है।
2. वृष (Taurus)
करियर : कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा प्रयास बढ़ाने की जरूरत है।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर : कार्यक्षेत्र में नये प्रोजेक्ट पर ध्यान दें, सफलता मिलेगी।
लव : पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।
धन : किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें।
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर : कार्यक्षेत्र में कोई नई चुनौती आ सकती है।
लव : प्रेम संबंधों को बातों को सुलझाने की कोशिश करें।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय : चाँदी के सिक्के का उपयोग करें।
5. सिंह (Leo)
करियर : कर्मक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी।
धन : आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर : कार्यक्षेत्र में आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।
लव : लव पार्टनर से संवाद बढ़ाने की जरूरत है।
धन : कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
7. तुला (Libra)
करियर : कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
लव : आपसी विश्वास और समझ से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए समय निकालें।
उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर : कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा।
धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए आराम करें।
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर : नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
लव : साथी के साथ रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे।
धन : पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर : कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा।
धन : धन के बचत करने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय : काले तिल पानी में डालकर पेड़ के नीचे चढ़ायें।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर : आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।
धन : किसी अप्रत्याशित खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से तबियत सामान्य रहेगी।
उपाय : शहद का सेवन करें।
12. मीन (Pisces)
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत से सफलता मिलेगी।
लव : आपसी समझ और विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति बनाए रखें।