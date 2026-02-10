बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 11 February 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: 11 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 फरवरी, 2026)

दैनिक साप्ताहिक राशिफल में 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

Today 11 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आज अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आज निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त आराम करें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा।
धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में आपके कार्यों की चर्चा होगी।
लव: प्रेमियों के पुराने मतभेद सुलझ जाएंगे।
धन: पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज योग करना लाभदायक रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा।
लव: लव पार्टनर को समय दें।
धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में धन लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: आज ठंडा पानी पीने से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है।
लव: आप आज रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: पेट दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें।ALSO READ: सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं, सूतक काल का समय क्या रहेगा?
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के काम पूरे होंगे। 
लव: साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। 
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: अचानक कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: छात्र वर्ग की कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। 
धन: शेयर बाजार में किस्मत साथ देगी।
स्वास्थ्य: दिन ऊर्जावान रहेगा। 
उपाय: शिव मंदिर में घी का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें। 
लव: रिश्तों में संदेह न आने दें। 
धन: अचानक खर्च आने से बजट बिगड़ सकता है। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें।
उपाय: आज बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में कलीग्स से धैर्य से काम लेना बेहतर होगा। 
लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा का योग है। 
धन: आज पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: आज किसी कारणवश नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: मैनेजमेंट से जुड़े जातकों के काम की सराहना होगी।
लव: वैवाहिक जीवन में पुराने विवाद सुलझेंगे। 
धन: जमीन-जायदाद में निवेश लाभदायक रहेगा। 
स्वास्थ्य: दांतों या मसूड़ों में समस्या हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: टीम वर्क में नई तकनीक का उपयोग सफलता वाला रहेगा।
लव: प्रेमीसंग रिश्ते में नयापन आएगा।
धन: आज अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान में स्वच्छता का ध्यान रखें।
उपाय: आज शिव मंत्रों का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा। 
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको साहस देगा। 
धन: बचत योजना में निवेश करना सही रहेगा। 
स्वास्थ्य: खान-पान में फल और जूस शामिल करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: 11 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: 11 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफलToday Rashifal 11 February 2026 | कैसा रहेगा आज 11 फरवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

11 February Birthday: आपको 11 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 February Birthday: आपको 11 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!11 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 फरवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 फरवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय01 February 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 फरवरी, 2026 का विशेष...

सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026: जानें सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर, देखें पूरा राशिफल

सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026: जानें सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर, देखें पूरा राशिफलEffect of Solar Eclipse on Zodiac Signs:17 फरवरी 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। जानें करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन का पूरा राशिफल।

मेष राशि पर साढ़ेसाती का प्रथम, मीन पर दूसरा और कुंभ पर अंतिम चरण, सिर्फ 3 उपाय से मिलेगा लाभ

मेष राशि पर साढ़ेसाती का प्रथम, मीन पर दूसरा और कुंभ पर अंतिम चरण, सिर्फ 3 उपाय से मिलेगा लाभShani ki sade sati gochar 2026: शनि की साढ़ेसाती के तीन चरण मेष, मीन और कुंभ राशि पर प्रभाव डालेंगे। जानें पहले, दूसरे और अंतिम चरण का असर और सिर्फ 3 आसान उपाय।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com