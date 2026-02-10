Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: 11 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 फरवरी, 2026)

1. मेष (Aries)

Today 11 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आज अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव: सिंगल लोगों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: आज निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: आज पर्याप्त आराम करें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा।

धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में आपके कार्यों की चर्चा होगी।

लव: प्रेमियों के पुराने मतभेद सुलझ जाएंगे।

धन: पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आज योग करना लाभदायक रहेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा।

लव: लव पार्टनर को समय दें।

धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: आज ठंडा पानी पीने से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है।

लव: आप आज रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: पेट दर्द की समस्या हो सकती है।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के काम पूरे होंगे।

लव: साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: अचानक कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: छात्र वर्ग की कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

धन: शेयर बाजार में किस्मत साथ देगी।

स्वास्थ्य: दिन ऊर्जावान रहेगा।

उपाय: शिव मंदिर में घी का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें।

लव: रिश्तों में संदेह न आने दें।

धन: अचानक खर्च आने से बजट बिगड़ सकता है।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें।

उपाय: आज बजरंग बाण का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में कलीग्स से धैर्य से काम लेना बेहतर होगा।

लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा का योग है।

धन: आज पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: आज किसी कारणवश नींद की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: मैनेजमेंट से जुड़े जातकों के काम की सराहना होगी।

लव: वैवाहिक जीवन में पुराने विवाद सुलझेंगे।

धन: जमीन-जायदाद में निवेश लाभदायक रहेगा।

स्वास्थ्य: दांतों या मसूड़ों में समस्या हो सकती है।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: टीम वर्क में नई तकनीक का उपयोग सफलता वाला रहेगा।

लव: प्रेमीसंग रिश्ते में नयापन आएगा।

धन: आज अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: खान-पान में स्वच्छता का ध्यान रखें।

उपाय: आज शिव मंत्रों का जाप करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा।

लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको साहस देगा।

धन: बचत योजना में निवेश करना सही रहेगा।

स्वास्थ्य: खान-पान में फल और जूस शामिल करें।