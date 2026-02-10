Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: 11 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)
Today 11 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आज अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आज निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त आराम करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा।
धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: ऑफिस में आपके कार्यों की चर्चा होगी।
लव: प्रेमियों के पुराने मतभेद सुलझ जाएंगे।
धन: पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज योग करना लाभदायक रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा।
लव: लव पार्टनर को समय दें।
धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: आज ठंडा पानी पीने से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: नौकरी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है।
लव: आप आज रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: पेट दर्द की समस्या हो सकती है।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के काम पूरे होंगे।
लव: साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: अचानक कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: छात्र वर्ग की कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: शेयर बाजार में किस्मत साथ देगी।
स्वास्थ्य: दिन ऊर्जावान रहेगा।
उपाय: शिव मंदिर में घी का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें।
लव: रिश्तों में संदेह न आने दें।
धन: अचानक खर्च आने से बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें।
उपाय: आज बजरंग बाण का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में कलीग्स से धैर्य से काम लेना बेहतर होगा।
लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा का योग है।
धन: आज पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: आज किसी कारणवश नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: मैनेजमेंट से जुड़े जातकों के काम की सराहना होगी।
लव: वैवाहिक जीवन में पुराने विवाद सुलझेंगे।
धन: जमीन-जायदाद में निवेश लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य: दांतों या मसूड़ों में समस्या हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: टीम वर्क में नई तकनीक का उपयोग सफलता वाला रहेगा।
लव: प्रेमीसंग रिश्ते में नयापन आएगा।
धन: आज अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान में स्वच्छता का ध्यान रखें।
उपाय: आज शिव मंत्रों का जाप करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरी में सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको साहस देगा।
धन: बचत योजना में निवेश करना सही रहेगा।
स्वास्थ्य: खान-पान में फल और जूस शामिल करें।