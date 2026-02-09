सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (12:00 IST)

शनि और मंगल का मीन के मैदान पर होगा युद्ध, 5 राशियां होंगी विजेता

The image shows a warrior with the planets Mars and Saturn; the caption reads: The battle of Saturn and Mars in Pisces: 5 zodiac signs will emerge as the biggest winners.
2026 में ग्रहों की चाल एक बड़ा उलटफेर करने वाली है। जब 'ठंडा लोहा' (शनि) और 'दहकते अंगारे' (मंगल) मीन राशि के जल तत्व में मिलेंगे, तो ब्रह्मांड में एक अद्भुत 'द्वंद्व योग' बनेगा। लाल किताब की मानें तो यह मेल 'नीच के राहु' जैसी स्थिति पैदा करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यही संघर्ष कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। यहाँ सिंह और धनु सहित उन 5 विजेता राशियों का पूरा विवरण है जो इस महायुद्ध के बीच सफलता का परचम लहराएंगी:
 

शनि-मंगल का महासंग्राम: मीन की पिच पर 'द्वंद्व योग'

युति की अवधि: 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक।
स्थान: मीन राशि (गुरु की राशि, जल तत्व)।
ज्योतिषीय प्रभाव: यह आग और हवा का ऐसा मिलन है जो अनुशासन (शनि) और आक्रामकता (मंगल) के बीच संतुलन मांगता है।
 

ये 5 राशियां बनेंगी विजेता: सफलता चूमेगी कदम

1. मेष राशि (Aries): साहस का सैलाब
मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। इस युति के दौरान आपकी कार्यक्षमता दोगुनी हो जाएगी।
प्रभाव: वर्षों से अटके हुए सरकारी या प्रॉपर्टी के काम हल होंगे। आप अपने शत्रुओं को धूल चटाने में सफल रहेंगे।
टिप: आत्मविश्वास को अहंकार न बनने दें, जीत आपकी ही होगी।
 
2. वृश्चिक राशि (Scorpio): रणनीतिक विजय
मंगल की दूसरी राशि होने के नाते आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे।
प्रभाव: गुप्त धन या पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। आपकी रणनीतिक सोच इतनी सटीक होगी कि विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे।
शक्ति: यह समय आपकी छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का है।
 
3. मकर राशि (Capricorn): लोहे जैसी मजबूती
चूंकि आप शनि की राशि हैं और मंगल यहाँ उच्च के होते हैं, यह गठबंधन आपको 'लौह पुरुष' बना देगा।
प्रभाव: करियर में बड़ा प्रमोशन या पद-प्रतिष्ठा मिलने की पूरी संभावना है। तकनीकी और डिफेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह 'गोल्डन पीरियड' है।
विशेष: शनि आपको धैर्य देगा और मंगल शक्ति, जिससे आप हर बाधा पार कर लेंगे।
 
4. सिंह राशि (Leo): सत्ता और वर्चस्व
सिंह राशि के लिए मंगल 'राजयोग कारक' ग्रह है। इस अवधि में आपका सूर्य जैसा तेज और बढ़ेगा।
प्रभाव: जो जातक राजनीति या प्रशासनिक सेवाओं में हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा और आर्थिक लाभ के नए स्रोत खुलेंगे।
सफलता: जोखिम भरे निवेशों से लाभ होगा, बशर्ते आप निर्णय सोच-समझकर लें।
 
5. धनु राशि (Sagittarius): भाग्य का साथ
मीन राशि में हो रही यह युति आपके सुख स्थान को प्रभावित करेगी, जहाँ मंगल और शनि का मेल आपको साहसी फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा।
प्रभाव: विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। घर-मकान खरीदने का सपना इस दौरान पूरा हो सकता है।
लाभ: गुरु (मीन के स्वामी) की कृपा से आप इस युद्ध का लाभ उठाने में सफल रहेंगे और भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा।
 
सावधानी का सिग्नल: जहाँ ये 5 राशियां राज करेंगी, वहीं मीन, कन्या और मिथुन राशि के जातकों को 11 मई तक वाहन चलाने और वाद-विवाद से बचने की सलाह दी जाती है।
