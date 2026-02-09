Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 10 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष(Aries)

Today 10 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में किसी खास प्रोजेक्ट की नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, बातचीत से नज़दीकियां बढ़ेंगी।

धन: धन लाभ के योग हैं, खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी और व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: कारोबारी आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।

स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: शेयर मार्केटिंग से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें।

उपाय: बजरंगबली को लाल फूल अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: शहर से बाहर कार्यरत लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।

लव: प्रेमीजन तथा परिवारसंग भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: कारोबार को लेकर आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

धन: कारोबार में निवेश से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी।

लव: प्रेम संबंधी रिश्तों में स्पष्टता ज़रूरी है।

धन: धन की बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर साथियों के सहयोग से लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन अब संतुलित रहेगा।

धन: धन संचय के योग हैं।

स्वास्थ्य: बाहरी तनाव से दूर रहें।

उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी कर रहे जातकों को कार्यक्षेत्र में सतर्कता आवश्यक है।

लव: रिश्तों में गलतफहमी से बचें।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: माता के सेहत पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी।

धन: घर-बाहर खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: अशोक के वृक्ष की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन अच्छा और आनंदमय बना रहेगा।

धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: शरीर या जोड़ों में दर्द संभव है।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे।

लव: प्रेमीजनों के संबंध मजबूत होंगे। विवाह संभव।

धन: आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: गरीबों को अन्न दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आज आपकी सजगता कार्यस्थल पर बहुत काम आएगी।

लव: जीवनसाथी के साथ विवाद से बचें।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।

