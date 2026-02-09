मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष(Aries)

 
Today 10 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में किसी खास प्रोजेक्ट की नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, बातचीत से नज़दीकियां बढ़ेंगी।
धन: धन लाभ के योग हैं, खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी और व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: कारोबारी आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: शेयर मार्केटिंग से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें।
उपाय: बजरंगबली को लाल फूल अर्पित करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: शहर से बाहर कार्यरत लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
लव: प्रेमीजन तथा परिवारसंग भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: कारोबार को लेकर आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।
धन: कारोबार में निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: नौकरीपेशा के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी।
लव: प्रेम संबंधी रिश्तों में स्पष्टता ज़रूरी है।
धन: धन की बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।
 

तुला (Libra)

 
करियर: कार्यस्थल पर साथियों के सहयोग से लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन अब संतुलित रहेगा।
धन: धन संचय के योग हैं।
स्वास्थ्य: बाहरी तनाव से दूर रहें।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: नौकरी कर रहे जातकों को कार्यक्षेत्र में सतर्कता आवश्यक है।
लव: रिश्तों में गलतफहमी से बचें।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: माता के सेहत पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। 
लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: घर-बाहर खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: अशोक के वृक्ष की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: नौकरी में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन अच्छा और आनंदमय बना रहेगा।
धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: शरीर या जोड़ों में दर्द संभव है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे।
लव: प्रेमीजनों के संबंध मजबूत होंगे। विवाह संभव।
धन: आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: गरीबों को अन्न दान करें।
 

मीन (Pisces)

करियर: आज आपकी सजगता कार्यस्थल पर बहुत काम आएगी। 
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद से बचें। 
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।
Edited BY: Raajshri Kasliwal
Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

10 February Birthday: आपको 10 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 February Birthday: आपको 10 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय10 February 2026 ke Muhurat,आज का पंचांग: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनी

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनीMahashivratri Shubha Yog 2026: विद्वान पंडितों के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि पर ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बन रही है जो करीब तीन शताब्दियों के बाद देखने को मिल रही है। पूरे दिन में 11 मुख्य शुभ योग और 5 शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं।

शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 4 राशियों को मिलेगा राहु का आशीर्वाद

शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 4 राशियों को मिलेगा राहु का आशीर्वादज्योतिष गणना और पंचांग के अनुसार, शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करेंगे। 11 फरवरी 2026, बुधवार सुबह लगभग 08:56 AM (भारतीय समयानुसार) से लेकर शुक्र इस नक्षत्र में 22 फरवरी 2026 तक रहेंगे, जिसके बाद वे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे।

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपाय

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपायPhalgun Amavasya 2026: प्रतिवर्ष आने वाली फाल्गुन मास की अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है क्योंकि यह हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्याओं में से एक होती है। वर्ष 2026 में फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और मंगलवार को पड़ने वाली इस भौमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है।
