Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (7 सितंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 7 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

करियर: आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और बचत भी होगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आप ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। आपके काम की सराहना होगी।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।

धन: निवेश के लिए समय उत्तम है। आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुलेंगे।

स्वास्थ्य: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बाहर का खाना खाने से बचें।

उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा।

लव: आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। ध्यान और योग से लाभ होगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: काम में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी लगन से उन्हें पार कर लेंगे।

लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। किसी को उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आज आप अपने काम से बॉस को प्रभावित करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। आज लव साथी को भाग्य का साथ मिलेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा काम के कारण थकान महसूस कर सकते हैं।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। पार्टनर के साथ रोमांटिक ट्रैवल प्लान करेंगे।

धन: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बचत करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य से काम लें और विवादों से बचें।

लव: रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें।

धन: खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव से बचें।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: आज आपका दिन सामान्य रहेगा। काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ दूरियां आ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखें।

धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा। पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आपके काम को सराहा जाएगा।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय में वृद्धि के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार में सफलता मिलेगी और नए अवसर मिलेंगे।

लव: आप अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करेंगे।

धन: धन लाभ के योग हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है।

उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सहकर्मियों का सहयोग लें।

लव: प्रेम जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। धैर्य रखें।

धन: आज आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। अनावश्यक खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठंडी चीजों से परहेज करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आप परिवार का ध्यान रखेंगे।