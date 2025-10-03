रविवार, 11 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 06 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope
मेष राशि (Aries)
 
Today 06 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: सिंगल लोगों को नया प्रेम मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के बीच सामंजस्य बना रहेगा।
धन: फाइनेंशियल मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।
स्वास्थ्य: आंखों या सिर में हल्का दर्द हो सकता है।
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। आज टीमवर्क से लाभ होगा।
लव: जीवनसाथी से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी।
धन: पैसों को लेकर नई योजना बनेगी। निवेश से फायदा होगा।
स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी परेशानी संभव है।
उपाय: हरा वस्त्र पहनें और तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर: आज मीटिंग्स और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।
लव: पुराने प्रेम संबंध फिर से शुरू हो सकते हैं।
धन: आमदनी में बढ़ोतरी होगी लेकिन खर्च भी साथ-साथ रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है। ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
उपाय: हरे फल दान करें और बुध मंत्र का जाप करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता रहेगी, लेकिन कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें।
लव: रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: खर्चों पर कंट्रोल रखें, फालतू खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: पेट दर्द या अपच की समस्या हो सकती है।
उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें और सफेद कपड़े पहनें।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी, नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: आय में वृद्धि हो सकती है। शेयर या लॉटरी से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: एनर्जी से भरपूर रहेंगे लेकिन गाड़ी सावधानी से चलाएं।
उपाय: सूर्य नमस्कार करें और गुड़ दान करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: नौकरीपेशा जातकों की काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है, जो फायदेमंद रहेगी।
लव: साथी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से हल निकल सकता है।
धन: आमदनी ठीक रहेगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। ऋण देने से बचें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और बुद्ध मंत्र का जाप करें।
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: बिजनेस में तरक्की होगी। नौकरीपेशा लोगों को नई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में नया मोड़ आएगा। पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज मिल सकता है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश का समय अच्छा है।
स्वास्थ्य: स्किन एलर्जी या बैक पेन हो सकता है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश का समय अच्छा है।
स्वास्थ्य: स्किन एलर्जी या बैक पेन हो सकता है।
उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं और कपूर जलाएं।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: कार्य में गहराई से सोचें, आपकी समझदारी सफलता दिलाएगी।
लव: एक्स से बातचीत फिर शुरू हो सकती है। भावनाएं उफान पर रहेंगी।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। निवेश करने की सोचेंगे।
स्वास्थ्य: थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: जल में काले तिल डालकर स्नान करें और शिव मंत्र का जाप करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: आज आपका आत्मविश्वास आपको लीडर बनाएगा। इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में सफलता मिलेगी।
लव: नए प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं। पुराने पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे।
धन: निवेश से लाभ मिलेगा। कोई पुराना बकाया पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है, विशेषकर घुटनों में।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें और केले का दान करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: आज की मेहनत भविष्य में फल देगी। सीनियर्स से सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर से प्यार भरी बात करें, संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन की स्थिति में सुधार होगा। सैलरी बढ़ सकती है।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं और नीले वस्त्र धारण करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
 
करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता से काम में सफलता मिलेगी। छात्रों हेतु समय शुभ।
लव: रिलेशनशिप में पारदर्शिता रखें। किसी भी गलतफहमी से बचें।
धन: खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन आय भी साथ देगी।
स्वास्थ्य: सांस या अस्थमा से पीड़ित लोग ध्यान रखें।
उपाय: 'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का जाप करें।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: आप अपनी कल्पनाशक्ति से सबको प्रभावित करेंगे। आर्ट, डिजाइन या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है।
लव: भावनात्मक रिश्ते गहराएंगे। शादी के योग बन सकते हैं।
धन: खर्च अधिक होगा, लेकिन मानसिक संतोष भी मिलेगा।
स्वास्थ्य: थकान और भावनात्मक तनाव से बचें।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं और देवी सरस्वती की आराधना करें।
