Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जनवरी, 2026) सब हेडिंग: दैनिक राशिफल: 02 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 02 January horoscope in Hindi 2026: करियर: मेष वालों को आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: अविवाहितों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है।

धन: आज रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह शुभ समय है।

लव: आज पार्टनर को कोई सरप्राइज देने की योजना बनाएं।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है।

स्वास्थ्य: आज पानी खूब पिएं और आराम पर ध्यान दें।

उपाय: आज सफेद मिठाई का दान करें। इससे भाग्य में वृद्धि होगी।

मिथुन (Gemini)

करियर: मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें।

धन: आय और व्यय में संतुलन बनाना आवश्यक है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन महसूस कर सकते हैं।

उपाय: गणेश जी की पूजा करना शुभ रहेगा।

कर्क (Cancer)

करियर: कर्क वालों को आज करियर में सफलता मिलेगी।

लव: लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सिंगल्स को प्यार मिल सकता है।

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें।

उपाय: आज शिव लिंग पर दूध चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: सिंह के लिए आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा।

लव: अहंकार को अपने रिश्ते से दूर रखें।

धन: निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कन्या वालों को आज अपनी विश्लेषण क्षमता का लाभ मिलेगा।

लव: लव लाइफ सामान्य रहेगी।

धन: सोच-समझकर किए गए निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: करियर के क्षेत्र में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा।

लव: रोमांस और प्यार के लिए दिन बहुत अच्छा है।

धन: अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान दें।

उपाय: आज इत्र या सुगंधित चीजें इस्तेमाल करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: वृश्चिक के लिए आज करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

लव: प्रेम संबंधों में गहनता आएगी।

धन: अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: रक्तचाप से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें।

उपाय: आज हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: धनु वालों के लिए करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बन सकती है।

धन: धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा।

उपाय: आज पीले वस्त्र पहनें और बड़ों का आशीर्वाद लें।

मकर (Capricorn)

करियर: मकर के जातक अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

लव: प्रेम जीवन में जिम्मेदारी महसूस करेंगे।

धन: आर्थिक लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: आज शनि देव को तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कुंभ वालों को आज नवीन विचार सफलता दिलाएंगे।

लव: दोस्तों के माध्यम से रोमांटिक संबंध विकसित हो सकते हैं।

धन: ऑनलाइन या तकनीक से जुड़े स्रोतों से धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: रीढ़ की हड्डी से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज नीले या काले रंग का उपयोग करें।

मीन (Pisces)

करियर: मीन के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा।

लव: रोमांटिक और भावनात्मक दिन रहेगा।

धन: धन निवेश के लिए आज का दिन सावधानी भरा है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।