गुरुवार, 9 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 02 January 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जनवरी, 2026)

सब हेडिंग: दैनिक राशिफल: 02 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 02 January 2026
मेष (Aries)
Today 02 January horoscope in Hindi 2026: करियर: मेष वालों को आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: अविवाहितों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है।
धन: आज रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: योग और ध्यान करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह शुभ समय है।
लव: आज पार्टनर को कोई सरप्राइज देने की योजना बनाएं।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है। 
स्वास्थ्य: आज पानी खूब पिएं और आराम पर ध्यान दें।
उपाय: आज सफेद मिठाई का दान करें। इससे भाग्य में वृद्धि होगी।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 
लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें। 
धन: आय और व्यय में संतुलन बनाना आवश्यक है। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन महसूस कर सकते हैं। 
उपाय: गणेश जी की पूजा करना शुभ रहेगा।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कर्क वालों को आज करियर में सफलता मिलेगी। 
लव: लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सिंगल्स को प्यार मिल सकता है।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। 
उपाय: आज शिव लिंग पर दूध चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: सिंह के लिए आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। 
लव: अहंकार को अपने रिश्ते से दूर रखें। 
धन: निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कन्या वालों को आज अपनी विश्लेषण क्षमता का लाभ मिलेगा। 
लव: लव लाइफ सामान्य रहेगी। 
धन: सोच-समझकर किए गए निवेश से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। 
 
तुला (Libra)
करियर: करियर के क्षेत्र में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। 
लव: रोमांस और प्यार के लिए दिन बहुत अच्छा है। 
धन: अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान दें। 
उपाय: आज इत्र या सुगंधित चीजें इस्तेमाल करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: वृश्चिक के लिए आज करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में गहनता आएगी। 
धन: अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: रक्तचाप से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। 
उपाय: आज हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: धनु वालों के लिए करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 
लव: पार्टनर के साथ यात्रा की योजना बन सकती है। 
धन: धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। 
उपाय: आज पीले वस्त्र पहनें और बड़ों का आशीर्वाद लें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: मकर के जातक अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 
लव: प्रेम जीवन में जिम्मेदारी महसूस करेंगे। 
धन: आर्थिक लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 
स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज शनि देव को तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कुंभ वालों को आज नवीन विचार सफलता दिलाएंगे। 
लव: दोस्तों के माध्यम से रोमांटिक संबंध विकसित हो सकते हैं। 
धन: ऑनलाइन या तकनीक से जुड़े स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: रीढ़ की हड्डी से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज नीले या काले रंग का उपयोग करें। 
 
मीन (Pisces)
करियर: मीन के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। 
लव: रोमांटिक और भावनात्मक दिन रहेगा। 
धन: धन निवेश के लिए आज का दिन सावधानी भरा है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है। 
उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें।ALSO READ: दतवासा में शिव महापुराण कथा 01 जनवरी से
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
January 2026 Vrat Dates: जनवरी माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Vaishakh maas 2026: वैशाख मास प्रारंभ, जानें इस विशेष माह की 10 खास बातें

Vaishakh maas 2026: वैशाख मास प्रारंभ, जानें इस विशेष माह की 10 खास बातेंVaishakh month 2026: वैशाख मास हिन्दू पंचांग का दूसरा महीना है, जो चैत्र मास के बाद आता है। यह माह विशेष रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख का नाम 'वैशाख' नक्षत्र या सूर्य की स्थिति के अनुसार पड़ा है। हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति में यह महीना नई शुरुआत, पूजा-अर्चना और उत्सवों के लिए विशेष महत्व रखता है।

अक्षय तृतीया 2026 कब है- 19 या 20 अप्रैल? तिथि को लेकर कंफ्यूजन का जानिए सही जवाब

अक्षय तृतीया 2026 कब है- 19 या 20 अप्रैल? तिथि को लेकर कंफ्यूजन का जानिए सही जवाबAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की तारीख को लेकर यह भ्रम अक्सर तब होता है जब कोई तिथि दो दिनों के बीच विभाजित हो जाती है। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया की स्थिति को समझने के लिए हमें वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के प्रारंभ और अंत समय को देखना होगा। यहां इस भ्रम का मुख्य कारण और सही तारीख दी गई है।

Akshaya tritiya 2026: अक्षय तृतीया कब है?

Akshaya tritiya 2026: अक्षय तृतीया कब है?Akshaya tritiya 2026 kab hai: वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन किए गए कार्य का कभी क्षय नहीं होता इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहता है अर्थात मुहूर्त देखकर कार्य करने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया का पर्व पंचांग भेद से 19 अप्रैल बता रहे हैं, लेकिन उदयातिथि के अनुसार 20 अप्रैल, सोमवार को रहेगा। इस दिन दान-पुण्य, स्वर्ण खरीद और नए कार्यों की शुरुआत के लिए 'अबूझ मुहूर्त' (पूरा दिन शुभ) रहता है।

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांति

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांतिKharmas importance and remedy in astrology: खरमास जिसे मलमास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा समय माना जाता है जब शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते, लेकिन पूजा, दान और पितृ तर्पण के लिए यह अत्यंत फलदायी होता है। इस दौरान किए गए कुछ विशेष उपाय पितरों/ पूर्वजों को शांति देने वाले माने जाते हैं। यहां जानिए 5 प्रभावी उपाय...

April 2026 festivals: अप्रैल माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

April 2026 festivals: अप्रैल माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्टImportant festivals in April 2026: अप्रैल 2026 का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया और बैशाखी जैसे बड़े पर्व और त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही 3 अप्रैल से वैशाख माह का भी आरंभ हो रहा है। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए अप्रैल 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की विस्तृत सूची दी गई है...

और भी वीडियो देखें

गुरुवार की रात को करें ये 3 अचूक उपाय, मनोकामना होगी पूर्ण

गुरुवार की रात को करें ये 3 अचूक उपाय, मनोकामना होगी पूर्णThursday night remedies: अगर आप अपनी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, संपत्ति, करियर में सफलता, या मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, तो गुरुवार की रात को किए जाने वाले उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय, जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं और जिनका असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अप्रैल, 2026)Today 09 April 2026 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 09 अप्रैल 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार गुरुवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

09 April Birthday: आपको 9 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 April Birthday: आपको 9 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 09 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 अप्रैल...

Satuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या 2026 कब है, जानें मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

Satuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या 2026 कब है, जानें मुहूर्त, महत्व और पूजा विधिSatuvai Amavasya rituals and timing: हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख मास की अमावस्या को सतुवाई अमावस्या कहा जाता है। इसे दर्श तथा अन्वाधान अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान करने और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की विशेष परंपरा है, जिस कारण इसे यह नाम मिला है। वर्ष 2026 में सतुवाई अमावस्या की महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है:
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com