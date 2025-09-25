गुरुवार, 1 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 26 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 26 September 2025
मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 26 September 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आप ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी भी बहस या विवाद से बचें।
लव: पारिवारिक मामलों में तनाव बढ़ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: अनावश्यक खर्चों से बचें। वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें।
उपाय: किसी गरीब को कुछ फल भोजन दान करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार सफल होंगे। टीम के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।
लव: प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। किसी भी तरह के बड़े लेन-देन से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: मां कूष्मांडा को हरी इलायची का भोग लगाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। बॉस आपके काम से प्रसन्न होंगे।
लव: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे।
स्वास्थ्य: ताज़ा हवा में समय बिताएं। खान-पान संतुलित हो।
उपाय: मां दुर्गा के सामने देसी घी का दीपक जलाएं।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके नेतृत्व की सराहना होगी।
लव: रिश्तों में मजबूती आएगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। आभूषण खरीदी के योग।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: मां कूष्मांडा की पूजा में पीले फूल अर्पित करें।ALSO READ: Upang Lalita Vrat 2025: उपांग ललिता व्रत 2025, जानें महत्व, पूजा विधि, परंपरा और शुभ मुहूर्त
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर आज आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, इससे सफलता मिलेगी। कोर्ट के मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: व्यापारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत होगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति की ज़रूरत है; हल्की गतिविधियों से मन हल्का होगा। 
उपाय: देवी को नारंगी पुष्प अर्पित करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: व्यापार में धनलाभ होगा। नौकरीपेशा को आय के साधन बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य: पेट या नींद से जुड़ी असुविधाएं हो सकती हैं।
उपाय: मां दुर्गा को चुनरी और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को मान्यता मिलेगी। लेकिन अहंकार से बचें।
लव: रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है। ध्यान दें कि ज्यादा अभिमान रिश्तों को प्रभावित न करें।
धन: आवेग में किये गए निर्णय बाद में पछतावा दिला सकते हैं।
स्वास्थ्य: माता-पिता के सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: मां कूष्मांडा से स्वास्थ्य व सफलता की प्रार्थना करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में नेतृत्व संबंधी कोई भूमिका मिल सकती है। 
लव: साथी आपके चुम्बकीय व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। संबंधों में घनिष्ठता आएगी।
धन: धनप्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: जोश होगा पर ज़्यादा थकावट से बचें। 
उपाय: दीपक जलाते समय ध्यान एकाग्र करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ है। ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा।
लव: आप आज आकर्षक दिखेंगे; प्रेम संबंधों में मित्रता बढेगी।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।  आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं।
स्वास्थ्य: हल्का विश्राम व योग से शरीर को संतुलित रखें।
उपाय: मां दुर्गा के 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उन्हें आप आसानी से सुलझा लेंगे। 
लव:  प्रेम में रोमांस बढ़ेगा; नया उत्साह आएगा। 
धन: आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: परिवारजन की सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: नारंगी रंग पहनें।  
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में पदोन्नति तथा लाभ के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। व्यापार की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। 
लव: सिंगल लोग नए मिलाप कर सकते हैं। साथी के साथ मीठी बातें करें।
धन: आर्थिक मामलों में सावधान रहें, कुछ अनावश्यक खर्चे करने पड़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज सेहत ठीक न होने से तनाव महसूस हो सकता है।
