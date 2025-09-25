गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (14:20 IST)

27 सितंबर को बदलेगी सूर्य की चाल, इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हो जाएंगी मालामाल

Sun's Nakshatra Transit
Sun nakshatra transit: ज्योतिष में ग्रहों का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव का सूचक माना जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य, अपनी ऊर्जा और तेज के लिए जाने जाते हैं। 27 सितंबर को सूर्य का नक्षत्र बदलना एक विशेष घटना है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह परिवर्तन अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होगा। हाल ही में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन अब सूर्य के नक्षत्र बदलने से उस ग्रहण का संपूर्ण नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं कि हस्त नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश किन 4 राशि वालों के लिए किस्मत के द्वार खोलने वाला है।

1. मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से बेहद लाभकारी होगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि व्यापारियों को व्यवसाय में सफलता मिलने की संभावना है। आपकी मेहनत और लगन का फल अब आपको मिलने वाला है। इस दौरान किए गए निवेश भी भविष्य में अच्छा रिटर्न देंगे।

2. वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सुधार लेकर आएगा। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा और घर में सुख-शांति का माहौल बनेगा। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में भी शुभ परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिल सकती है, जबकि पेशेवर लोगों को अपने काम में सराहना मिलेगी।

3. धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए यह समय यात्रा और निवेश के लिहाज से बहुत फायदेमंद होगा। व्यापारिक मामलों में बनाई गई नई योजनाएं सफल होंगी और धन लाभ होने के योग हैं। यह समय आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। आपको बस इन अवसरों को सही समय पर पहचानना होगा।

4. मकर राशि: मकर राशि के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में खुशियों और सफलता का प्रतीक है। परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। काम के क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स सफल होंगे। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
