Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जनवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 18 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 18 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: आज आपको कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं

लव: प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है।

धन: आज के दिन जल्दबाज़ी में कोई बड़ा निवेश न करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी के मामले में सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेम प्रसंग आपके मन को शांति और सुकून देगा।

धन: आज आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें।

स्वास्थ्य: शारीरिक गतिविधि बढ़ाने से लाभ होगा।

उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें और जल अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें।

लव: प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

उपाय: किसी भी गरीब को भोजन दान करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज कार्यों में सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

धन: आज पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत के लिए यह अच्छा दिन है।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन संभव है।

लव: प्रेम जीवन में अच्छे संकेत हैं।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: आज अत्यधिक मेहनत से बचें।

उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं।

लव: प्यार में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: शरीर में आलस्य महसूस हो सकता है।

उपाय: गाय के सामने घी का दीपक जलाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: आज काम में व्यस्तता रहेगी।

लव: रिश्ते में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

उपाय: रोज़ाना पवित्र तुलसी में जल अर्पित करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज करियर में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।

लव: एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी।

धन: धन संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य: सेहत में कोई विशेष समस्या नहीं होगी।

उपाय: शनि देव को तेल का दीपक अर्पित करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज के दिन आपकी मेहनत का फल मिलेगा।

लव: रिश्ते में खुशियां और प्यार रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: सभी की सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल की परेशानियों को आप आज पार कर लेंगे।

लव: प्रेम जीवन में कुछ तनाव हो सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत के प्रति सतर्क रहें।

उपाय: सफेद रंग के फूलों का दान करें।

11. कुम्भ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर टीम के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।

धन: व्यापार तथा अति‍रिक्त क्षेत्र से धन लाभ के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र के आज काम में स्थिरता आएगी।

लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत में कोई परेशानी नहीं होगी।