रविवार, 18 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  Today 18 January 2026 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जनवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
 
Today 18 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: आज आपको कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं
लव: प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। 
धन: आज के दिन जल्दबाज़ी में कोई बड़ा निवेश न करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: आज हनुमान जी के दर्शन करें।ALSO READ: Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: नौकरी के मामले में सफलता मिल सकती है। 
लव: प्रेम प्रसंग आपके मन को शांति और सुकून देगा।
धन: आज आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें।
स्वास्थ्य: शारीरिक गतिविधि बढ़ाने से लाभ होगा।
उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें और जल अर्पित करें।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लें।
लव: प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। 
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: किसी भी गरीब को भोजन दान करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कार्यों में सफलता मिल सकती है। 
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
धन: आज पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत के लिए यह अच्छा दिन है।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। 
लव: प्रेम जीवन में अच्छे संकेत हैं। 
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आज अत्यधिक मेहनत से बचें।
उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं। 
लव: प्यार में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शरीर में आलस्य महसूस हो सकता है। 
उपाय: गाय के सामने घी का दीपक जलाएं।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: आज काम में व्यस्तता रहेगी। 
लव: रिश्ते में सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।
उपाय: रोज़ाना पवित्र तुलसी में जल अर्पित करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज करियर में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। 
लव: एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी।
धन: धन संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई विशेष समस्या नहीं होगी।
उपाय: शनि देव को तेल का दीपक अर्पित करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज के दिन आपकी मेहनत का फल मिलेगा। 
लव: रिश्ते में खुशियां और प्यार रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 
स्वास्थ्य: सभी की सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल की परेशानियों को आप आज पार कर लेंगे।
लव: प्रेम जीवन में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत के प्रति सतर्क रहें। 
उपाय: सफेद रंग के फूलों का दान करें।
 
11. कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर टीम के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। 
धन: व्यापार तथा अति‍रिक्त क्षेत्र से धन लाभ के योग बनेंगे। 
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यक्षेत्र के आज काम में स्थिरता आएगी। 
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। 
स्वास्थ्य: सेहत में कोई परेशानी नहीं होगी। 
बिजनौर: हनुमान मूर्ति के चारों ओर 4 दिन से घूम रहा कुत्ता, आस्था या कोई संकेत? Video

बिजनौर: हनुमान मूर्ति के चारों ओर 4 दिन से घूम रहा कुत्ता, आस्था या कोई संकेत? VideoDog News: बिजनौर के नंदपुर गांव की यह घटना वास्तव में हैरान करने वाली और श्रद्धा से भरी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। जहाँ ग्रामीण इसे हनुमान जी की भक्ति और चमत्कार मान रहे हैं, वहीं इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों और जीव विज्ञानियों के नजरिए से इस व्यवहार के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभ

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभBudh gochar 2026: बुध ग्रह ने शनि की राशि मकर राशि में 17 जनवरी 2026 को गोचर किया है। इस गोचर के चलते 6 राशियों को लाभ होगा। खासकर वे राशियां जिनका जुड़ाव लेखन, मीडिया, संचार के अन्य क्षेत्र, कारोबार और वाणी से संबंधित कोई काम हो तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। धन संबंधी समस्या का निराकर होगा।

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्ति

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्तिआज यानी 15 जनवरी 2026 को लाभ दृष्टि राजयोग के प्रभाव से चार विशेष राशियों के लिए धन और सौभाग्य के द्वार खुल रहे हैं। शुक्र और शनि की विशेष स्थिति आपके लिए संचित धन और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। लाभ दृष्टि राजयोग विशेष रूप से शनि और शुक्र ग्रहों की युति या अनुकूल दृष्टि से बनता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। 4 राशियों को मिलेगा इसे अचानक से लाभ।

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्व

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्वSecret of Gupt Navratri: वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहली आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में। माघ माह की गुप्त नवरात्रि वर्ष 2026 में 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 27 जनवर को यह समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की भी पूजा की जाती है। जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जनवरी, 2026)Today Rashifal 18 January 2026 | कैसा रहेगा आज 18 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार रविवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

18 January Birthday: आपको 18 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 January Birthday: आपको 18 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 18 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 जनवरी, 2026 का विशेष...

19 to 25 January 2026 Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल, जानें 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य

19 to 25 January 2026 Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल, जानें 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्यHoroscope for January 2026: राशिफल आपके जीवन में सामंजस्य बनाए रखने, सही फैसले लेने, और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। इस सप्ताह का राशिफल पढ़ें और जानें कि इस अवधि में आपको किस दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें।

Thai Amavasai 2026: क्या है थाई अमावसाई, इस दिन क्या करना शुभ माना जाता है?

Thai Amavasai 2026: क्या है थाई अमावसाई, इस दिन क्या करना शुभ माना जाता है?Amavasai in Tamil calendar: इस बार वर्ष 2026 में थाई अमावस्या 18 जनवरी, रविवार को मनाई जा रही है। यह तमिल महीने 'थाई' जनवरी-फरवरी में आने वाली अमावस्या को कहा जाता है। मान्यता है कि थाई अमावसाई के दिन किए गए तर्पण और दान से पितृ दोष शांत होता है और घर में सुख-शांति व समृद्धि आती है। आइए यहां जानते हैं इस दिन क्या करते है, परंपराएं और विधि...
