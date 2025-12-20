Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 22 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 22 December horoscope in Hindi 2025 : करियर : आज नए अवसरों को अपनाएं, यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है।

लव : साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में नयापन आएगा।

धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग करें।

2. वृष (Taurus)

करियर : किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें।

लव : प्रेम संबंधों में आपसी मतभेद सुलझ सकते हैं।

धन : आज पुराने खर्चों पर काबू पाना जरूरी है।

स्वास्थ्य : लिवर से संबंधित समस्या हो सकती है।

उपाय : आज चांदी के सिक्के का उपयोग करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर : आज आपके कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती हैं।

लव : प्रेम संबंधों में समझदारी से आप मामले सुधार सकते हैं।

धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है, खर्चों पर ध्यान रखें।

स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस हो सकती है।

उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर : कार्य में नई परियोजना शुरू करने का अच्छा समय है, जिससे सफलता मिलेगी।

लव : पार्टनर के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, जिससे रिश्तों में सामंजस्य आएगा।

धन : धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम करें।

उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर : आज कार्य में आपकी मेहनत का फल मिलेगा।

लव : किसी पुरानी बात को लेकर पार्टनर से बातचीत हो सकती है।

धन : आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव से बचें।

उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर : किसी नए प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त हो सकती है।

लव : प्रेम संबंधों में आपसी संवाद से सब ठीक हो जाएगा।

धन : आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन ज्यादा खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य : आज मानसिक रूप से थोड़ा तनाव हो सकता है, आराम करें।

7. तुला (Libra)

करियर : आज आपके लिए कारोबार में फायदे का सौदा साबित हो सकता है।

लव : रिश्तों में आपसी सम्मान से समस्याएं हल होंगी, प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन : आज धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर निगरानी रखें।

स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे।

उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर : कार्य में थोड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन अपने प्रयासों से आप इसे सुलझा लेंगे।

लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी हो सकती है, लेकिन समय के साथ सब ठीक होगा।

धन : आज आपकी वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर निगरानी रखें।

स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य रहेगा।

उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर : कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।

लव : आज साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन : आज कारोबार की किसी बड़ी योजना में निवेश करने से बचें।

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचें।

उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर : कार्यक्षेत्र में आज बदलाव संभव है, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

लव : पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी, आपसी मतभेद सुलझ सकते हैं।

धन : आज आपकी वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, बड़े खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

उपाय : किसी बर्तन में पानी भर कर पेड़ के नीचे रखें।

11. कुम्भ (Aquarius)

करियर : आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति से बचें।

लव : प्रेम संबंधों में संतुलन रहेगा, पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं।

धन : आज आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

उपाय : शहद का सेवन करें।

12. मीन (Pisces)

करियर : कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।

लव : रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी, पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताएंगे।

धन : आपको आज आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन बचत पर ध्यान रखें।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।