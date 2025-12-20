मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Horoscope 22 December 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 22 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope Rashifal 22 December 2025
1. मेष (Aries) 
 
Today 22 December horoscope in Hindi 2025 : करियर : आज नए अवसरों को अपनाएं, यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है।
लव : साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में नयापन आएगा।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग करें।
 
2. वृष (Taurus) 
 
करियर : किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें।
लव : प्रेम संबंधों में आपसी मतभेद सुलझ सकते हैं।
धन : आज पुराने खर्चों पर काबू पाना जरूरी है।
स्वास्थ्य : लिवर से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय : आज चांदी के सिक्के का उपयोग करें।
 
3. मिथुन (Gemini) 
 
करियर : आज आपके कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती हैं।
लव : प्रेम संबंधों में समझदारी से आप मामले सुधार सकते हैं।
धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है, खर्चों पर ध्यान रखें।
स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।
 
4. कर्क (Cancer) 
 
करियर : कार्य में नई परियोजना शुरू करने का अच्छा समय है, जिससे सफलता मिलेगी।
लव : पार्टनर के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, जिससे रिश्तों में सामंजस्य आएगा।
धन : धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम करें।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
5. सिंह (Leo) 
 
करियर : आज कार्य में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। 
लव : किसी पुरानी बात को लेकर पार्टनर से बातचीत हो सकती है।
धन : आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव से बचें।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
6. कन्या (Virgo) 
 
करियर : किसी नए प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त हो सकती है।
लव : प्रेम संबंधों में आपसी संवाद से सब ठीक हो जाएगा।
धन : आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन ज्यादा खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य : आज मानसिक रूप से थोड़ा तनाव हो सकता है, आराम करें।
उपाय : सफेद फूलों से मां दुर्गा की पूजा करें।ALSO READ: Numerology Horoscope: अंक राशिफल दिसंबर 2025: जानें आपके मूलांक की भविष्यवाणी! (22 से 28 December)
 
7. तुला (Libra) 
 
करियर : आज आपके लिए कारोबार में फायदे का सौदा साबित हो सकता है।
लव : रिश्तों में आपसी सम्मान से समस्याएं हल होंगी, प्यार और समझ बढ़ेगी। 
धन : आज धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर निगरानी रखें।
स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio) 
 
करियर : कार्य में थोड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन अपने प्रयासों से आप इसे सुलझा लेंगे।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी हो सकती है, लेकिन समय के साथ सब ठीक होगा।
धन : आज आपकी वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर निगरानी रखें।
स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य रहेगा।
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
9. धनु (Sagittarius) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।
लव : आज साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : आज कारोबार की किसी बड़ी योजना में निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचें।
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आज बदलाव संभव है, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
लव : पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी, आपसी मतभेद सुलझ सकते हैं।
धन : आज आपकी वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, बड़े खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय : किसी बर्तन में पानी भर कर पेड़ के नीचे रखें।
 
11. कुम्भ (Aquarius) 
 
करियर : आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति से बचें।
लव : प्रेम संबंधों में संतुलन रहेगा, पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं।
धन : आज आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय : शहद का सेवन करें।
 
12. मीन (Pisces) 
 
करियर : कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।
लव : रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी, पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताएंगे।
धन : आपको आज आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन बचत पर ध्यान रखें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछ

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारीHow to prepare for Christmas: ईसाई धर्म के कैलेंडर में दो तारीखें सबसे अहम हैं- एक 'गुड फ्राइडे', जब ईसा मसीह ने मानवता के लिए बलिदान दिया, और दूसरा 'क्रिसमस', जब प्रभु यीशु के रूप में धरती पर प्रेम और शांति का जन्म हुआ। 25 दिसंबर का यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अहसास है, जिसकी तैयारी का शोर नवंबर की गुलाबी ठंड के साथ ही सुनाई देने लगता है। आइए जानते हैं कि इस बार क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए आप अपने सेलिब्रेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्व

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्वHanuman jayanti 2025: उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं लेकिन तमिलनाडु में मार्गशीर्ष अमावस्या के समय मनायी जाती है जिसे हनुमथ जयन्थी कहते हैं। अधिकांशतः मार्गशीर्ष अमावस्या और मूल नक्षत्र साथ में आते हैं। यह माना जाता है कि भगवान हनुमथ का जन्म मार्गशीर्ष अमावस्या पर, मूल नक्षत्र में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेण्डर में तमिल हनुमथ जयन्ती जनवरी अथवा दिसम्बर के माह में आती है। साल 2025 में तमिलनाडु में हनुमान जयंती 19 दिसंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकर

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकरJupiter's transit in Cancer in 2026: नए वर्ष 2026 में बृहस्पति ग्रह का 3 राशियों में गोचर रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे इसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके चलते कर्क, वृश्‍चिक, मकर और मीन के लिए यह गोचर शुभ रहेगा लेकिन 3 राशियों को रहना होगा संभलकर।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 दिसंबर, 2025)Today 23 December 2025 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 23 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित सटीक जानकारी पढ़ें वेबदुनिया पर...

23 December Birthday: आपको 23 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 December Birthday: आपको 23 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 23 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 दिसंबर, 2025

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्यMakar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Pongal 2026: पोंगल पर्व कब मनाया जाएगा?

Pongal 2026: पोंगल पर्व कब मनाया जाएगा?Pongal festival: पोंगल पर्व 2026 में 14 जनवरी को मनाया जाएगा। पोंगल, दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव है। यह आमतौर पर हर साल चार दिवसीय पर्व होता है, जो 14 से 17 जनवरी के बीच होता है, लेकिन तारीख हर साल थोड़ी बदल सकती है, क्योंकि यह सौर कैलेंडर पर आधारित होता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com