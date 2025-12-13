शनि ग्रह की शांति के लिए मंत्र एवं उपाय

Shani dosh remedies:
शनि ग्रह (Saturn) को हिन्दू ज्योतिष में एक प्रमुख ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में कड़ी मेहनत, संघर्ष और समय के साथ सिखने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। शनि को 'कर्मफल दाता' भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर परिणाम देता है। शनि के प्रभाव से जीवन में कई बार कठिनाइयां और रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सही उपासना और उपायों से शनि के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है।
आइए यहां जानते हैं भगवान शनि के मंत्र और खास उपाय...
1. शनि देव के मंत्र:
शनि मंत्र: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः'
यह मंत्र शनि के प्रति श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करता है। इस मंत्र का जाप 108 बार नियमित रूप से करने से शनि ग्रह की शांति मिलती है।
शनि बीज मंत्र: 'ॐ प्रं प्रं शनैश्चराय नमः'
2. शनि के उपाय:
1. शनि व्रत: शनि व्रत विशेष रूप से शनिवार को करना प्रभावी होता है। इस दिन विशेष रूप से शनि देव की पूजा करने और व्रत रखने से शनि ग्रह का प्रभाव शांत होता है। साथ ही 'ॐ नीलांजन समाभासम्। रविपुत्रम यमाग्रजम्। छाया मार्तण्डसंभूतम। तम् नमामि शनैश्चरम्।। का जाप करना बहुत चमत्कारी होता है।
2. शनिदेव की पूजा: शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें। शनि देव की पूजा में तिल, तेल, नीले पुष्प, शहद, आदि का उपयोग करें। इनके अलावा शनि यंत्र की पूजा भी शांति देने में मददगार होती है।
3. काली उड़द का दान: शनि के प्रभाव को कम करने के लिए काली उड़द की दाल, तेल और जूते-चप्पल का दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसे शनिवार को करें।
4. नीले रंग के कपड़े पहनना: शनिवार को नीले या काले रंग के कपड़े पहनने से शनि की कृपा बनी रहती है। यह रंग शनि के प्रतीक माने जाते हैं।
5. हनुमान चालीसा का पाठ: यदि शनि की दशा से प्रभावित हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शांति का एक प्रभावी उपाय है। यह उपाय शनि के साथ-साथ अन्य ग्रहों के दोष से भी मुक्ति दिला सकता है।
इन उपायों को नियमित रूप से करें और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से पूजा करें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।