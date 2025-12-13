शनिवार, 13 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (11:16 IST)

शनि ग्रह की शांति के लिए मंत्र एवं उपाय

Shani dosh remedies: शनि ग्रह (Saturn) को हिन्दू ज्योतिष में एक प्रमुख ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में कड़ी मेहनत, संघर्ष और समय के साथ सिखने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। शनि को 'कर्मफल दाता' भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर परिणाम देता है। शनि के प्रभाव से जीवन में कई बार कठिनाइयां और रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सही उपासना और उपायों से शनि के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है।ALSO READ: Lal Kitab Dhanu rashi upay 2026: धनु राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, शनि बिगाड़ेगा रिश्ते
 
आइए यहां जानते हैं भगवान शनि के मंत्र और खास उपाय...
 
 1. शनि देव के मंत्र:
 
शनि मंत्र: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' 
यह मंत्र शनि के प्रति श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करता है। इस मंत्र का जाप 108 बार नियमित रूप से करने से शनि ग्रह की शांति मिलती है।
 
शनि बीज मंत्र: 'ॐ प्रं प्रं शनैश्चराय नमः'
यह भी एक शक्तिशाली मंत्र है, जिसे विशेष रूप से शनि दोष से मुक्ति के लिए जप सकते हैं। इस मंत्र का जाप 108 बार करें और शांति की अनुभूति करें।ALSO READ: Shani Margi 2025: शनि के मार्गी गोचर से 4 राशियों के लोगों को रहना होगा बचकर
 
 2. शनि के उपाय:
 
1. शनि व्रत: शनि व्रत विशेष रूप से शनिवार को करना प्रभावी होता है। इस दिन विशेष रूप से शनि देव की पूजा करने और व्रत रखने से शनि ग्रह का प्रभाव शांत होता है। साथ ही 'ॐ नीलांजन समाभासम्। रविपुत्रम यमाग्रजम्। छाया मार्तण्डसंभूतम। तम् नमामि शनैश्चरम्।। का जाप करना बहुत चमत्कारी होता है।
 
2. शनिदेव की पूजा: शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें। शनि देव की पूजा में तिल, तेल, नीले पुष्प, शहद, आदि का उपयोग करें। इनके अलावा शनि यंत्र की पूजा भी शांति देने में मददगार होती है।
 
3. काली उड़द का दान: शनि के प्रभाव को कम करने के लिए काली उड़द की दाल, तेल और जूते-चप्पल का दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसे शनिवार को करें।
 
4. नीले रंग के कपड़े पहनना: शनिवार को नीले या काले रंग के कपड़े पहनने से शनि की कृपा बनी रहती है। यह रंग शनि के प्रतीक माने जाते हैं।
 
5. हनुमान चालीसा का पाठ: यदि शनि की दशा से प्रभावित हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शांति का एक प्रभावी उपाय है। यह उपाय शनि के साथ-साथ अन्य ग्रहों के दोष से भी मुक्ति दिला सकता है।
 
इन उपायों को नियमित रूप से करें और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से पूजा करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?Lohri Festival 2026: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरGuru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए एक 'अग्नि परीक्षा' जैसा समय लेकर आ रहा है, जो साल 2026 तक रहेगा। बुध की राशि मिथुन में होने के कारण यह अवधि सीखने, बुद्धि और ज्ञान को निखारने का शानदार मौका देगी और तार्किक क्षमता और विवेक में वृद्धि करेगी। हालांकि, इसके साथ ही कुछ राशियों को करियर, आर्थिक निर्णय, निजी संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर फूंक-फूंककर कदम रखने की सख्त ज़रूरत होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह गोचर चुनौतियों भरा सिद्ध हो सकता है।

और भी वीडियो देखें

शनि ग्रह की शांति के लिए मंत्र एवं उपायShani grah dosh remedies: शनि ग्रह की शांति के लिए कई मंत्र और उपाय बताए गए हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं। शनि का प्रभाव जीवन में चुनौतियां और कष्ट ला सकता है, लेकिन यदि शनि ग्रह की उपासना सही ढंग से की जाए तो उसकी शांति प्राप्त की जा सकती है।

Numerology Predictions December 2025: दिसंबर 2025 अंक ज्योतिष: किसका खुलेगा किस्मत का ताला! जानें करियर, धन और प्रेम का हाल (15 से 21 दिसंबर)

Numerology Predictions December 2025: दिसंबर 2025 अंक ज्योतिष: किसका खुलेगा किस्मत का ताला! जानें करियर, धन और प्रेम का हाल (15 से 21 दिसंबर)Weekly Numerology Horoscope December 2025 : इस सप्ताह आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज रहेगी। आपको कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। आपका कोई रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। निवेश से लाभ हो सकता हैं। रिश्तों में अहंकार कम करने से रिश्ते मजबूत होंगे। रक्तचाप को नियंत्रित रखें।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 13 December 2025 : आज 13 दिसंबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

13 December Birthday: आपको 13 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 December Birthday: आपको 13 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे...
