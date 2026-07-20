Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 जुलाई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

21 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: देवशयनी एकादशी कब है, क्या करते हैं इस दिन, जानिए महत्व क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

मंगलवार, 21 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत एवं त्योहार: मां ताप्ती जयंती, वैवस्वत पूजा

21 जुलाई को सप्तमी तथा अष्टमी तिथि का प्रभाव रहेगा, अत: कुछ स्थानों पर अष्टमी के रूप में भी मान्य होगी।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार

तिथि: सप्तमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी (अहोरात्र / अगले दिन सुबह 5:16 तक, तदनुसार नवमी प्रवेश)

पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)

मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: चित्रा (Chitra) – रात 8:49 तक (इसके बाद स्वाति नक्षत्र)

योग: सिद्ध (Siddha) – शाम 6:24 तक (इसके बाद साध्य योग)

करण: विष्टि / भद्रा (Vishti) – शाम 4:35 तक (इसके बाद बव करण)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय: सुबह 05:37

सूर्यास्त: शाम 07:19

चन्द्र राशि: कन्या राशि (Kanya Rashi) में (इसके बाद तुला राशि में प्रवेश)

सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में

आज के शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:56 तक (यह समय किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।)

अमृत काल: शाम 05:10 से 06:46 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:15 से 04:56 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:54 से शाम 05:37 तक (इस समय में महत्वपूर्ण या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए।)

यमगण्ड: सुबह 09:02 से 10:45 तक

गुलिक काल: दोपहर 12:28 से 02:11 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा (आज के दिन उत्तर दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें।)

निवारण/उपाय: यदि आज के दिन यात्रा करना बेहद जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ या दूध ग्रहण करें और हनुमान जी का दर्शन करें।