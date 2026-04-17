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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 अप्रैल 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश का फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
18 April 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर करें ये 7 अचूक उपाय, सालभर नहीं होगी पैसों की कमी
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
18 अप्रैल 2026, शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है। शनिवार और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का संयोग नई ऊर्जा और संकल्प के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।
 

18 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: प्रतिपदा - रात 12:45 एएम (19 अप्रैल) तक, उसके बाद द्वितीया।
 
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष प्रारंभ)।
 
वार: शनिवार।
 
नक्षत्र: भरणी - सुबह 09:27 एएम (19 अप्रैल) तक, उसके बाद कृत्तिका।
 
योग: प्रीति - रात 01:46 एएम (19 अप्रैल) तक, उसके बाद आयुष्मान।
 
करण: किस्तुघ्न - सुबह 11:34 एएम तक, फिर बव।
 
चंद्र राशि: मेष (पूरा दिन-रात)।
 
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:42 एएम से 12:34 पीएम
अमृत काल- 01:13 एएम से 03:00 एएम (19 अप्रैल)
ब्रह्म मुहूर्त-04:12 एएम से 05:00 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-09:06 एएम से 10:42 एएम
यमगण्ड- 01:55 पीएम से 03:32 पीएम
गुलिक काल-05:58 एएम से 07:34 एएम
 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

वैशाख शुक्ल पक्ष प्रारंभ: अमावस्या के बाद आज से चंद्रमा की कलाएं बढ़ना शुरू होंगी। धार्मिक कार्यों और साधना के लिए यह पक्ष बहुत शुभ माना जाता है।
 
शनि देव की पूजा: शनिवार होने के कारण आज शनि चालीसा का पाठ करना और पीपल के वृक्ष की सात परिक्रमा करना विशेष फलदायी है।
 
भरणी नक्षत्र: आज भरणी नक्षत्र का प्रभाव है। आज के दिन संयम और अनुशासन का पालन करने से लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है।
 
उच्च का सूर्य: सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान हैं, जो साहस और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करते हैं।
 
आज का विशेष उपाय: शनिवार और प्रतिपदा का मेल होने के कारण आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। साथ ही, शाम के समय किसी जरूरतमंद को काले तिल या छतरी का दान करें। इससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: सतयुग की शुरुआत से डिजिटल युग तक: क्यों आज भी अक्षय तृतीया है 'अबूझ मुहूर्त'?
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