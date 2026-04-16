गुरुवार, 16 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. धार्मिक स्थल
  4. pink-sky-near-jagannath-temple-reason-science-or-miracle
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 (17:59 IST)

जगन्नाथ मंदिर के आसपास आसमान हुआ गुलाबी, चमत्कार, विज्ञान या भविष्य का संकेत?

jagannath temple pink sky
ओड़िसा के पुरी (Puri) में हाल ही में (खासकर 14 अप्रैल 2026, ओड़िया नववर्ष के अवसर पर) आसमान का गहरा लाल या सिंदूरी होना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि यह गुलाबी जैसा नजर आ रहा था।लोग इसे भक्ति और विज्ञान, दोनों नजरिए से देख रहे हैं। चलिए जानते हैं कि सच क्या है?
 
इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
 

1. वैज्ञानिक कारण (रेले स्कैटरिंग)

जैसा कि हमने पहले चर्चा की, सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें वायुमंडल की घनी परतों से गुजरती हैं, तो नीली रोशनी बिखर जाती है और केवल लाल रोशनी हम तक पहुँचती है।
 
नमी और प्रदूषण: पुरी एक तटीय शहर (Coastal City) है। हाल ही में वहाँ 'काल बैसाखी' (Kalbaisakhi) जैसे तूफान और बारिश हुई है। हवा में मौजूद नमी (Humidity), धूल के कण और बादलों की विशेष बनावट ने लाल रंग के प्रकीर्णन (Scattering) को और भी गहरा बना दिया, जिससे पूरा आसमान खूनी लाल नजर आने लगा।
 

2. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व

पुरी में भगवान जगन्नाथ का निवास है, इसलिए लोग इस घटना को ईश्वर की कृपा से जोड़कर देख रहे हैं:
ओड़िया नववर्ष (महा विशुब संक्रांति): यह घटना ठीक ओड़िया नववर्ष और हनुमान जयंती के अवसर पर हुई। भक्तों ने इसे भगवान हनुमान के तेज और उनकी आभा से जोड़कर देखा।
दिव्य संकेत: स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए जगन्नाथ मंदिर के ऊपर इस तरह का 'क्रिमसन स्काई' (Crimson Sky) एक आध्यात्मिक अनुभूति जैसा था, जिसे कई लोगों ने 'अलोकिक' दृश्य बताया।

3. भविष्य के संकेत:

भविष्य मालिका में विश्‍वास रखने वाले भक्तों का मानना है कि प्रभु जगन्नाथ संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय अच्‍छा नहीं है। इसलिए तुम सभी सच के मार्ग पर आकर त्रिसंध्या करो।
 
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्कMercury Transit Pisces 2026: 11 अप्रैल 2026 को ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। बुद्धि, संवाद और तर्क के कारक बुध, अपने मित्र शनि की राशि (कुंभ) को विदा कहकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे।

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?Astrology bhavishyavani: हिंदू पंचांग के प्रत्येक नए वर्ष को संवत्सर कहते हैं। प्रत्येक संवत्सर का एक नाम है जिससे पता चलता है कि उस वर्ष में क्या होने वाला है। 60 संवत्सरों का एक चक्र पूर्ण होने के बाद फिर से एक नए युग का प्रारंभ होता है। वर्तमान में 19 मार्च 2026 से रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ हुआ है। चलिए जानते हैं इस संवत्सर सहित आगामी 7 संवत्सरों की भविष्यवाणी

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीख

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीखChar Dham Yatra 2026: वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा बहुत जल्द ही 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

मीन राशि में बना चतुर्ग्रही योग: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

मीन राशि में बना चतुर्ग्रही योग: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभवर्तमान में मंगल, शनि, बुध और चंद्र की मीन राशि में युति बनी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब एक ही राशि में चार ग्रहों का मिलन होता है, तो उसे 'चतुर्ग्रही योग' कहा जाता है। अप्रैल 2026 में मीन राशि में ग्रहों की यह विशेष स्थिति बनने जा रही है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बड़ा बदलाव लाएगी। मीन राशि जल तत्व की और गुरु की राशि है, इसलिए यहाँ ग्रहों का जमावड़ा आध्यात्मिक और आर्थिक प्रगति के द्वार खोलता है। यहाँ उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताया गया है, जिनके लिए यह योग 'वरदान' साबित होने वाला है।

शनि की साढ़ेसाती: डरने की नहीं, जीवन बदलने का सुनहरा मौका

शनि की साढ़ेसाती: डरने की नहीं, जीवन बदलने का सुनहरा मौकाशनि हमारे अगले पिछले सभी कर्मों का फल देने वाले देव हैं। यदि आप शनि की साढ़ेसाती को एक सुनहरे अवसर के रूप में देखते हैं तो यह आपके जीवन में रिजनरेट और रिफ्रेश करने वाला समय सिद्ध हो सकता है। यह खुद को समझने का समय भी होता है। असल में यह कोई डरावना समय नहीं, बल्कि हमारे जीवन का 'क्वालिटी चेक' या 'ऑडिट' पीरियड है। शनि देव को ज्योतिष में 'अनुशासन' और 'कर्म' का देवता माना गया है, इसलिए साढ़ेसाती का समय विनाश का नहीं, बल्कि विकास का सिद्ध हो सकता है। कैसे? आइए समझते हैं कि यह कैसे डर के बजाय आत्म-सुधार का एक सुनहरा अवसर है।

Akshaya Tritiya Special: चंद्रमा का वृषभ राशि में महागोचर: अक्षय तृतीया पर इन 3 राशियों की खुलने वाली है किस्मत की लॉटरी!

Akshaya Tritiya Special: चंद्रमा का वृषभ राशि में महागोचर: अक्षय तृतीया पर इन 3 राशियों की खुलने वाली है किस्मत की लॉटरी!Moon transit in Taurus: 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का पर्व इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली होने जा रहा है। आइए यहां जानें चंद्रमा के वृषभ राशि में गोचर से अक्षय तृतीया पर किन 3 राशियों की किस्मत की लॉटरी खुलने वाली है...

हिन्दी निबंध: अक्षय तृतीया, अटूट श्रद्धा और अनंत समृद्धि का पर्व Akshaya Tritiya Essay

हिन्दी निबंध: अक्षय तृतीया, अटूट श्रद्धा और अनंत समृद्धि का पर्व Akshaya Tritiya EssayAkshaya Tritiya Essay in Hindi: भारतीय संस्कृति उत्सवों और पर्वों की एक ऐसी माला है, जिसका हर मोती किसी न किसी विशेष अर्थ और महत्ता से जुड़ा है। इन्हीं में से एक अत्यंत शुभ और मंगलकारी पर्व है— 'अक्षय तृतीया'। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार न...

अक्षय तृतीया 2026: व्रत, पूजा मुहूर्त, पूजन विधि, कथा, आरती और इस दिन का खास महत्व जानें

अक्षय तृतीया 2026: व्रत, पूजा मुहूर्त, पूजन विधि, कथा, आरती और इस दिन का खास महत्व जानेंवैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला यह पर्व, जिसे हम 'अखा तीज' के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सौभाग्य का एक 'अक्षय' भंडार है। 'अक्षय' का अर्थ ही है- वह जिसका कभी नाश न हो। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह दान हो, जप हो या निवेश, उसका फल जन्म-जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। इस विशेष तिथि को त्रेतायुग के आरंभ और भगवान परशुराम, नर-नारायण व हयग्रीव के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इसी पावन दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com