सोमवार, 12 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

13 जनवरी 2026
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 13 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने का महत्व, लाभ और पूजा पाठ विधि | Makar sankranti surya uttarayan
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज की मुख्य जानकारी:
 
13 जनवरी 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
आज उत्तर भारत का प्रसिद्ध पर्व लोहड़ी भी मनाया जाएगा।
 
आज का पंचांग (13 जनवरी 2026)
तिथि: दशमी (दोपहर 03:19 तक), उसके बाद एकादशी प्रारंभ।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: माघ (पूर्णिमांत), पौष (अमान्त)
 
वार: मंगलवार
 
नक्षत्र: विशाखा (रात्रि 12:07 तक), उसके बाद अनुराधा नक्षत्र।
 
योग: शूल (सायं 07:05 तक), उसके बाद गण्ड योग।
 
करण: विष्टि/भद्रा (दोपहर 03:18 तक), फिर बव।
 
चंद्र राशि: तुला (शाम 05:21 तक), उसके बाद वृश्चिक राशि।
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:09 से 12:51 तक
 
अमृत काल: दोपहर 02:05 से 03:53 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:15 से 02:57 तक
 
लोहड़ी अग्नि प्रज्वलन मुहूर्त: सायं 06:30 से रात्रि 08:30 तक
 
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: दोपहर 03:07 से 04:26 तक
 
यमगण्ड: सुबह 09:53 से 11:11 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 12:30 से 01:49 तक
 
भद्रा: प्रातः 07:15 से दोपहर 03:18 तक।
 
आज का विशेष त्योहार: लोहड़ी पर्व।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Weekly Horoscope 2026: क्या इस सप्ताह के सितारे आपके पक्ष में हैं?, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (12 से 18 जनवरी)
