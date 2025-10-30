सोमवार, 3 नवंबर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

31 October 2025 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 31 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 31 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Akshaya navami ki katha kahani: आंवला नवमी की पौराणिक कथा
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
पंचांग: 31 अक्टूबर, 2025, शुक्रवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-कार्तिक
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-शुक्रवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-नवमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-धनिष्ठा
योग (सूर्योदयकालीन)-वृद्धि
करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक
राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-पूर्व
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-कुम्भ
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:।
आज का उपाय-लक्ष्मी मन्दिर में श्रंगार सामग्री चढ़ाएं। 
वनस्पति तंत्र उपाय-गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: रवियोग
यात्रा शकुन-शुक्रवार को मीठा दही खाकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कौनसा दान रहेगा सबसे अधिक शुभ, जानें अपनी राशिनुसार

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कौनसा दान रहेगा सबसे अधिक शुभ, जानें अपनी राशिनुसारKartik Purnima How to Donate According to Zodiac Sign: कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से पुण्य अर्जित करने का अवसर होता है। इस दिन का दान का महत्व अत्यधिक होता है, और राशिनुसार दान करना और भी अधिक प्रभावकारी माना जाता है। यहां जानें आपकी राशि का स्वामी ग्रह, दान के लिए शुभ वस्तुएं और प्राप्त होने वाले परिणाम...

Bhishma Panchak 2025: भीष्म पंचक क्या होता है, क्यों लगता हैं, जानें पंचक की तिथियां

Bhishma Panchak 2025: भीष्म पंचक क्या होता है, क्यों लगता हैं, जानें पंचक की तिथियांVishnu Panchak Vrat: 'कार्तिक मास के अंतिम पांच दिन 'भीष्म पंचक' के नाम से जाने जाते हैं। यह पवित्र अवधि कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। इसे विष्णु पंचक भी कहते हैं और माना जाता है कि इन पांच दिनों में व्रत, पूजा और दान करने से पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मत

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मतGuru brihaspati gochar 2025: बृहस्पति ग्रह वर्तमान में 8 वर्षों के लिए अपनी अतिचारी गति पर हैं अर्थात सामान्य रूप से एक वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करने वाला गुरु ग्रह मिथुन में जाते ही अतिचारी हो चला है और अब एक वर्ष में दो से तीन राशियों में गोचर कर रहा है। वर्तमान में अल्पकाल के लिए मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहा है। इस गोचर के चलते सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फिलहाल कर्क में गोचर से 4 राशियों की किस्मत का तारा चमका हुआ है।

Vaikuntha Chaturdashi:वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत क्यों रखते हैं?

Vaikuntha Chaturdashi:वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत क्यों रखते हैं?Vaikuntha Chaturdashi 2025 Festival: वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत मुख्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति और भगवान विष्णु एवं भगवान शिव का आशीर्वाद एक साथ पाने के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले को वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। यह दिन श्रीहरि और शिव पूजन के लिए विशेष दिन हैं, क्योंकि इनकी कृपा प्राप्त करने और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो।

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 नवंबर, 2025)Today 03 November 2025 horoscope in Hindi : आज 03 नवंबर 2025, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

03 November Birthday: आपको 3 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 November Birthday: आपको 3 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे ...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 नवंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 नवंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय03 November 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग...
