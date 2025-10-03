मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

04 October 2025 Today Shubh Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 04 अक्टूबर, 2025, शनिवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन  
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शरद
 
वार-शनिवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वादशी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-धनिष्ठा
योग (सूर्योदयकालीन)-शूल
करण (सूर्योदयकालीन)-बालव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
 
राहुकाल (अशुभ समय):
प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-नैऋत्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-कुम्भ
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।
आज का उपाय-शनि मन्दिर में सवाकिलो काले तिल चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं 
शनि प्रदोष/द्विपुष्कर योग
यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ये भी पढ़ें
04 October Birthday: आपको 04 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पूजा की सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि और कथा

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पूजा की सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि और कथाkarwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मिट्टी के पात्र, जिसे करवा या करक कहते हैं, से चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है (जो कि अर्घ्य कहलाता है)। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत में करवा माता के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है।

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?Diwali 2025: दीपावली आ रही है और इसी के साथ ही इसकी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन भी सामने आने लगा है। इसलिए इस बार हम पहले ही इसकी तिथि को स्पष्ट कर दे रहे हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात में ही माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इससे यह सिद्धि हुआ की यह रात में मनाए जाने वाला पर्व है।

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?Solar Eclipse 2026: वर्ष 2025 में भी दो सूर्य ग्रहण थे। पहला 29 मार्च को और दूरा 21 सितंबर को था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमा

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमाKarwa Chauth Rituals: करवा चौथ भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए दिन भर उपवास करती हैं। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि शाम को चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं छन्नी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हैं? आज इस आलेख में हम आपको करवा चौथ पर छन्नी से पति का चेहरा देखने की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

07 October Birthday: आपको 7 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 October Birthday: आपको 7 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 अक्टूबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 अक्टूबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय07 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Baba vanga prediction: बाबा वेंगा की कम उम्र में मौत की भविष्यवाणी से थर्राई दुनिया, जानिए कितना नजदीक है डरावना समय

Baba vanga prediction: बाबा वेंगा की कम उम्र में मौत की भविष्यवाणी से थर्राई दुनिया, जानिए कितना नजदीक है डरावना समयBaba vanga predcitions: बुल्गारिया की रहस्यवादी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है। उन्होंने 9/11 के हमले से लेकर ब्रेक्सिट तक, कई ऐसी भविष्यवाणियां कीं जो सच साबित हुईं। उनकी एक ऐसी ही भविष्यवाणी है जो आज की दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुकी है, वह है साल 2088 में फैलने वाला एक अज्ञात वायरस, जो इंसानों की उम्र को तेज़ी से घटा देगा।

kojagari lakshmi puja 2025: कोजागरी व्रत क्या होता है, क्यों करते हैं लक्ष्मी पूजा?

kojagari lakshmi puja 2025: कोजागरी व्रत क्या होता है, क्यों करते हैं लक्ष्मी पूजा?2025 Kojagari Lakshmi Puja: कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जिसे शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। यह हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन वरदान पाने हेतु बहुत ही लाभदायी माना गया है। यहां जानें व्रत का महत्व और लक्ष्मी पूजन का कारण...
