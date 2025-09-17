बुधवार, 17 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

18 September 2025 Today Shubh Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 18 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: budh gochar 2025: बुध बदलेंगे चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योग
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 18 सितंबर, 2025, गुरुवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-गुरुवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वादशी
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पुष्य
 
योग (सूर्योदयकालीन)-शिव
 
करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-आग्नेय  
 
योगिनी वास-नैऋत्य
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-कर्क
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:।
 
आज का उपाय-किसी विप्र को स्वर्ण भेंट करें।
 
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
 
जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-गुरुपुष्य योग/द्वादशी (संन्यासी) श्राद्ध/सर्वार्थसिद्धि अमृत योग
 
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
18 September Birthday: आपको 18 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, जानिए राशिफल

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, जानिए राशिफलSolar eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और सर्व पितृ अमावस्या के दिन पड़ रहा है। हालांकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफल

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफलPrediction on modi: 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, आने वाला समय उनके लिए है खास

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?Indira Ekadashi 2025: एकादशी श्राद्ध का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पितृपक्ष के मध्य‑भाग में आता है। इस दिन यह माना जाता है कि पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि विधियों से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीचे कुछ सामान्य रीति‑रिवाज और उपाय दिए जा रहे हैं जो इस दिन किए जाते हैं:

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्म

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्मpitru shradha paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्‍विन माह की अमावस्या तक अर्थात पितरों के लिए 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष रहता है। यदि इन दिनों में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ष के अन्य बचे दिनों में से 80 दिन ऐसे आते हैं जबकि श्राद्ध किया जा सकता है। अथार्त एक वर्ष में कुल 96 श्राद्ध के दिन रहते हैं। आओ जानते हैं कि वे कौन कौनसे दिन रहते हैं।

Thursday Remedies: गुरुवार को करें तुलसी की मंजरी के अचूक उपाय, आर्थिक तंगी होगी दूर, मनोकामना होगी पूर्ण

Thursday Remedies: गुरुवार को करें तुलसी की मंजरी के अचूक उपाय, आर्थिक तंगी होगी दूर, मनोकामना होगी पूर्णTulsi Manjari Remedies: हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा न सिर्फ एक पौधा है, बल्कि इसे देवी के समान पूज्यनीय माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और इसके हर हिस्से को पवित्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में, तुलसी के पौधे के साथ-साथ उसकी मंजरी यानी बीज को भी बेहद शुभ माना गया है। माना जाता है कि तुलसी की मंजरी से किए गए कुछ अचूक उपाय आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।

Guru Pushya Yoga 2025: 18 सितंबर को गुरु पुष्य का संयोग क्यों होगा खास, जानें पितृ पक्ष से कनेक्शन

Guru Pushya Yoga 2025: 18 सितंबर को गुरु पुष्य का संयोग क्यों होगा खास, जानें पितृ पक्ष से कनेक्शनGuru Pushya Nakshatra Date 2025: इस बार 18 सितंबर 2025 को 'गुरु पुष्य योग'' का संयोग बन रहा है, जो 'धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और दुर्लभ' माना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह 'पितृ पक्ष' (श्राद्ध काल) के दौरान पड़ रहा है।

Sarvapitri amavasya 2025: सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का संयोग, श्राद्ध करने का मिलेगा दोगुना फल

Sarvapitri amavasya 2025: सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का संयोग, श्राद्ध करने का मिलेगा दोगुना फलSarva Pitru Amavasya Solar Eclipse 2025: हिंदू धर्म के अनुसार श्राद्ध कर्म का समय पितृ पक्ष के अलाव अमावस्या तिथि, ग्रहण योग, सक्रांति काल, मन्वन्तर, कल्प एवं युग प्रारंभ तिथियां, व्यतिपात योग, वैधृति योग,सम्पात दिवस और अक्षया तिथि पर कर सकते हैं श्राद्ध कर्म। इस बार पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण का योग भी है। ऐसे में श्राद्ध कर्म करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा लेकिन तिथि विशेष में यह ग्रहण जरूर रहेगा।

Narendra Modi Horoscope: मोदी जी के मूलांक 8 पर किस गृह की है विशेष कृपा, अंकगणित के अनुसार 8 मूलांक के लोगों में होते हैं कौन से गुण

Narendra Modi Horoscope: मोदी जी के मूलांक 8 पर किस गृह की है विशेष कृपा, अंकगणित के अनुसार 8 मूलांक के लोगों में होते हैं कौन से गुणNumerology 8 People Traits: अंक ज्योतिष के अनुसार, हर अंक का अपना विशेष महत्व होता है और यह व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और करियर को प्रभावित करता है। अंक 8 को एक शक्तिशाली और रहस्यमयी अंक माना जाता है, जिस पर न्याय के देवता शनि देव की विशेष कृपा रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूलांक भी 8 है, जिसका असर उनके राजनीतिक सफर और व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 के लोगों में कौन-कौन से गुण होते हैं और शनि की कृपा उन पर कैसे बरसती है।

Budh gochar 2025: बुध ने बदली चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योग

Budh gochar 2025: बुध ने बदली चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योगbudh gochar september 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। 15 सितंबर 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध, सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। यह गोचर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध अपनी ही राशि में प्रवेश करते हैं, तो वे अत्यंत बलवान हो जाते हैं, जिससे कई जातकों के लिए शुभ और लाभकारी योग बनते हैं। इस विशेष अवधि में, कुछ राशियों को नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफा और ऋणमुक्ति जैसे शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत बुध के इस गोचर से चमकने वाली है।
