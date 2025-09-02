मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया
Last Updated : मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (12:27 IST)

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 सितंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

02 September 2025 ke Muhurat
02 September 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमय हो! क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 2 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 2 सितंबर, 2025, मंगलवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्: 2082
 
शक संवत्: 1947
 
अयन: दक्षिणायण
 
मास: भाद्रपद
 
पक्ष: शुक्ल
 
ऋतु: शरद
 
वार: मंगलवार
 
तिथि: दशमी (सूर्योदयकालीन)
 
नक्षत्र: मूल (सूर्योदयकालीन)
 
योग: प्रीति (सूर्योदयकालीन)
 
करण: तैतिल (सूर्योदयकालीन)
 
लग्न: सिंह (सूर्योदयकालीन)
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
आज के लिए आपके शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
 
शुभ समय: सुबह 10:46 से दोपहर 1:55 तक
 
अमृत काल: दोपहर 3:30 से शाम 5:05 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय):
 
दोपहर 3:00 से 4:30 बजे तक
 
इस समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू करने से बचें।
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
चंद्र स्थिति: धनु
 
दिशा शूल: ईशान (इस दिशा में यात्रा करने से बचें।)
 
योगिनी वास: उत्तर
 
गुरु तारा: उदित
 
शुक्र तारा: उदित
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र: ॐ अं अंगारकाय नम:। (इस मंत्र का जाप करने से मंगल ग्रह की कृपा मिलती है।)
 
आज का उपाय: हनुमान मंदिर में शहद चढ़ाएं। (इससे जीवन में मिठास और सुख-शांति आएगी।)
 
वनस्पति तंत्र उपाय: खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं। (यह उपाय आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाएगा।)
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: मूल समाप्त/श्री महालक्ष्मी व्रत पूर्णता
 
यात्रा शकुन: घर से बाहर निकलते समय दलिया का सेवन करें। यह आपकी यात्रा को शुभ और सफल बनाएगा।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ये भी पढ़ें
Padma ekadashi 2025: परिवर्तिनी पद्मा एकादशी का व्रत रखने का महत्व और फायदे

Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?

Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?Mahalaxmi Vrat 2025 In Hindi: महालक्ष्मी व्रत 2025 इस वर्ष 31 अगस्त, रविवार से शुरू होकर 14 सितंबर, रविवार तक चलेगा। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है।

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधिGanesh chaturthi 2025: इस बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी तिथि 06 सितंबर 2025 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन गणपति विसर्जन होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में चौदह लोकों की रचना की थी।

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक कालchandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योग

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योगBe careful on 9 September 2025: वैसे तो यह वर्ष 2025 घटना और दुर्घटनाओं का साल ही माना जाएगा। हर दिन सामूहिक रूप से सैंकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कहीं बादल फटने से, कहीं विमान दुर्घटना में, कहीं आगजनी, कहीं युद्ध, कहीं सड़क दुर्घटना में, कहीं आतंकी घटना में तो कहीं भूकंप और सुनामी के चलते लोग मारे जा रहे हैं।

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी काम

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी कामPitru Paksha 2025 upay: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान, ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक अपने वंशजों के घर में वास करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 07 सितंबर से होगी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 सितंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 सितंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 02 September 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें...

02 September Birthday: आपको 2 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

02 September Birthday: आपको 2 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!02 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Parivartini Ekadashi 2025 | परिवर्तिनी एकादशी व्रत कब है?

Parivartini Ekadashi 2025 | परिवर्तिनी एकादशी व्रत कब है?When is Ekadashi in September 2025: धार्मिक मान्यता के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाता है। वर्ष 2025 में यह व्रत 03 सितंबर, दिन बुधवार को पड़ रहा है।

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के आठवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के आठवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्तइन दिनों श्रीगणेश पूजा के खास दिन चल रहे हैं और इस समय भगवान श्रीगणेश की पूजा मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोषकाल में की जाती है। गणेश उत्सव के अवसर पर रवा मोदक बनाने की सरल और पारंपरिक विधि यहां दी गई है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन भर देगा उत्साह और ऊर्जा, पढ़ें 02 सितंबर का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन भर देगा उत्साह और ऊर्जा, पढ़ें 02 सितंबर का राशिफलToday Rashifal 02 September 2025 | कैसा रहेगा आज 02 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित एकदम सटीक जानकारी...
समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

