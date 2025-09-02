aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 सितंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

02 September 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमय हो! क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 2 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

पंचांग: 2 सितंबर, 2025, मंगलवार

आज की मुख्य जानकारी:

शुभ विक्रम संवत्: 2082

शक संवत्: 1947

अयन: दक्षिणायण

मास: भाद्रपद

पक्ष: शुक्ल

ऋतु: शरद

वार: मंगलवार

तिथि: दशमी (सूर्योदयकालीन)

नक्षत्र: मूल (सूर्योदयकालीन)

योग: प्रीति (सूर्योदयकालीन)

करण: तैतिल (सूर्योदयकालीन)

लग्न: सिंह (सूर्योदयकालीन)

आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया

आज के लिए आपके शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

शुभ समय: सुबह 10:46 से दोपहर 1:55 तक

अमृत काल: दोपहर 3:30 से शाम 5:05 तक

राहुकाल (अशुभ समय):

दोपहर 3:00 से 4:30 बजे तक

इस समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू करने से बचें।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

चंद्र स्थिति: धनु

दिशा शूल: ईशान (इस दिशा में यात्रा करने से बचें।)

योगिनी वास: उत्तर

गुरु तारा: उदित

शुक्र तारा: उदित

आज के विशेष उपाय:

आज का मंत्र: ॐ अं अंगारकाय नम:। (इस मंत्र का जाप करने से मंगल ग्रह की कृपा मिलती है।)

आज का उपाय: हनुमान मंदिर में शहद चढ़ाएं। (इससे जीवन में मिठास और सुख-शांति आएगी।)

वनस्पति तंत्र उपाय: खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं। (यह उपाय आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाएगा।)

आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं

विशेष: मूल समाप्त/श्री महालक्ष्मी व्रत पूर्णता

यात्रा शकुन: घर से बाहर निकलते समय दलिया का सेवन करें। यह आपकी यात्रा को शुभ और सफल बनाएगा।

(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र