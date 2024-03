शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि और महत्व

Did Lord Shiva really take drugs: 8 मार्च 2024 शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि या महाशिवरात्रि पर लोग खूब भांग पीते है। शिवजी को भांग का लेप किया जाता है और भांग चढ़ाई भी जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान शिव भांग पीते थे। कुछ अनाड़ी चित्रकारों ने बगैर सोचे समझे चिलम पीते हुए उनका चित्र भी बना दिया है। इसी के चलते समाज में संभवत: यह धारणा प्रचलित हो गई है कि शिवजी नशा करते हैं। क्या यह सच है?