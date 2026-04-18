करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्र

ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का दसवां भाव (10th House) जिसे 'कर्म भाव' भी कहा जाता है, आपके करियर, प्रतिष्ठा, अधिकार और सफलता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि आप करियर के चुनाव को लेकर असमंजस में हैं, तो दसवें भाव में बैठे ग्रह या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। यहाँ प्रमुख ग्रहों के अनुसार करियर के कुछ बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं।

1. सूर्य (Sun): सत्ता और प्रशासन

यदि दसवें भाव में सूर्य मजबूत स्थिति में है, तो जातक में नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है।

कार्यक्षेत्र: सरकारी नौकरी (IAS/IPS), राजनीति, प्रबंधन (Management), चिकित्सा (सर्जन), और पैतृक व्यवसाय।

विशेषता: ऐसे लोग स्वतंत्र रहकर काम करना पसंद करते हैं।

2. चंद्रमा (Moon): सेवा और कला

चंद्रमा मन और जल का कारक है। दसवें भाव में चंद्रमा व्यक्ति को संवेदनशील और रचनात्मक बनाता है।

कार्यक्षेत्र: होटल मैनेजमेंट, खाद्य पदार्थ (Food Industry), मरीन इंजीनियरिंग, मनोविज्ञान, नर्सिंग, कविता या ललित कला।

विशेषता: इनके करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन जनसंपर्क में ये माहिर होते हैं।

3. मंगल (Mars): साहस और तकनीक

मंगल ऊर्जा का प्रतीक है। यदि यह कर्म भाव में है, तो जातक चुनौतियों से नहीं डरता।

कार्यक्षेत्र: सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग (Mechanical/Civil), रियल एस्टेट, खेल (Sports), और सर्जरी।

विशेषता: इन्हें ऐसे काम रास आते हैं जिनमें शारीरिक ऊर्जा और रिस्क शामिल हो।

4. बुद्ध (Mercury): बुद्धि और व्यापार

बुध संचार और तर्क का ग्रह है। दसवें भाव में बुध जातक को चतुर और हाजिरजवाब बनाता है।

कार्यक्षेत्र: बैंकिंग, सीए (CA), मार्केटिंग, पत्रकारिता, लेखन, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, और व्यापार।

विशेषता: गणित और भाषा पर इनकी पकड़ मजबूत होती है।

5. गुरु (Jupiter): ज्ञान और सलाह

बृहस्पति विस्तार और नैतिकता का ग्रह है। यह दसवें भाव में हो तो व्यक्ति समाज में बहुत सम्मान पाता है।

कार्यक्षेत्र: शिक्षण (Teaching), कानून (Judge/Lawyer), धर्मगुरु, वित्त सलाहकार (Financial Advisor), और उच्च पदस्थ अधिकारी।

विशेषता: ये लोग हमेशा न्याय और नैतिकता के पथ पर चलते हैं।

6. शुक्र (Venus): कला और सौंदर्य

शुक्र विलासिता और रचनात्मकता का ग्रह है।

कार्यक्षेत्र: फैशन डिजाइनिंग, अभिनय, संगीत, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म इंडस्ट्री, और लग्जरी प्रोडक्ट्स का व्यापार।

विशेषता: इनके काम में ग्रेस और सुंदरता झलकती है।

7. शनि (Saturn): मेहनत और न्याय

शनि कर्म फल दाता है। दसवें भाव का शनि व्यक्ति को बहुत परिश्रमी बनाता है, हालांकि सफलता थोड़ी देरी से मिल सकती है।

कार्यक्षेत्र: न्यायपालिका, लोहा और तेल उद्योग, कृषि, श्रम कल्याण, और माइनिंग (Mining)।

विशेषता: ये "Slow and Steady wins the race" के सिद्धांत पर चलते हैं।

8. राहु और केतु (Shadow Planets)

राहु: राजनीति, विदेशी व्यापार, एविएशन, और आईटी (IT) सेक्टर में अचानक बड़ी सफलता दिलाता है।

केतु: अध्यात्म, गुप्त विधाएं, अनुसंधान (Research) और कोडिंग में रुचि पैदा करता है।

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