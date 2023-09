पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई के बाद बारिश ने किया मजा किरकिरा, मैच आज पूरा होना मुश्किल

5.30pm - rain stopped. 5.57pm - covers off. 6.02pm - rain comes back. 6.10pm - rain stopped. pic.twitter.com/GzeSbKDofg

Bad news: Rain is back & it's heavier. pic.twitter.com/lliktkQ4Ka

Nice gesture from Fakhar Zaman helping ground staff to put covers during rain #INDvsPAK #INDvPAK #IndiavsPak #PakvsIndia#AsiaCup #AsiaCup2023 #Colombo #FakharZaman #PAKvIND #rain pic.twitter.com/hwsVHZwpAZ