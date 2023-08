16 साल की उम्र में किया टेस्ट डेब्यू, एक दिन पहले हुआ था माँ का निधन, जानिए नसीम शाह के बारे में

Naseem Shah Profile : पाकिस्तान को बेहतरीन तेज गेंदबाज बनाने के लिए जाना जाता है और नसीम शाह (Naseem Shah) भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। नसीम अब्बास शाह (Naseem Abbas Shah), एक पाकिस्तानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिनका जन्म 15 फरवरी 2003 को हुआ था।





हालही में नसीम शाह ने अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में आखरी ओवर में मैच पलट पाकिस्तान को एक विकेट से जीत दिला कर सीरीज अपने नाम करवाई थी। (Naseem Shah in Pakistan vs Afghanistan in ODI) जिसके बाद उन्होंने अपनी स्वर्गीय माँ के लिए अपने इंस्टाग्राम (Naseem Shah Instagram) पर एक इमोशनल स्टोरी भी पोस्ट की थी।





दरसअल, नसीम शाह ने छोटी उम्र में ही बड़े संघर्ष देखें हैं और उन संघर्षों से उभर कर ही वो आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर कोई उनके नाम से वाकिफ हैं और उनके हुनर को भली भाँती जानता है और उसकी सराहना करता है।





नसीम शाह के पिता अब्बास खान उनके क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे। 16 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट डेब्यू के एक दिन पहले ही उनकी माँ का निधन हो गया था। अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपने देश को जीत दिलवा कर स्टोरी पे एक पोस्ट डाला था जिसमे उनकी माँ के शब्द थे 'मेरा शेर पुत्तर'

— Nawaz (@Rnawaz31888) August 25, 2023 Naseem Shah Cricket Career:





Naseem Shah Statistics Format Matches Innings Wkts BBM Econony 5W Test 17 28 51 6/85 3.62 1 ODI 10 10 25 5/33 4.63 2 T-20 19 19 15 2/7 7.31 0

Naseem Shah is making sure his batting skills are impossible to overlook anymore #NaseemShah #PAKvsAFG #PakistanCricket #CricketTwitter pic.twitter.com/VnlGFmMewt — CricWick (@CricWick) August 26, 2023

Naseem Shah International Cricket Debut



Test Debut : vs Australia, Gabba, Nov 21, 2019

ODI Debut : vs Netherlands, Hazelaarweg, Aug 16, 2022

T-20 Debut : vs India, Dubai International Cricket Stadium, Aug 28, 2022







अक्टूबर 2019 में, 16 साल की उम्र में, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चुना गया था। उन्होंने नवंबर 2019 में Australia के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, और टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले नौवें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। (Ninth-youngest player to make their debut in Test cricket)



दिसंबर 2019 में, श्रीलंका (Srilanka) के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में, वह एक टेस्ट मैच में पांच विकेट लेने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए, और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज भी बने। (Second-youngest bowler to take a five-wicket haul in a Test match)



फरवरी 2020 में, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में, वह टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने। (Youngest bowler to take a hat-trick in a Test match) उस वक्त इस खिलाड़ी की उम्र 16 साल और 359 दिन थी।

नसीम शाह ने अपना T-20 Debut भारत के खिलाफ Aug 28, 2022 में Dubai International Cricket Stadium में किया था।





नसीम शाह ने ODI Cricket Debut , नीदरलैंड (Netherlands) के खिलाफ 2022 में किया था और नीदरलैंड के खिलाफ नसीम शाह ने 3 वनडे मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए थे।

उन्होंने U16 में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और U19 टीम के लिए भी खेला और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट रहे हैं और अपने अद्भुत क्रिकेट कौशल का प्रदर्शन दे रहे हैं।