मंगलवार, 14 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. अंबेडकर जयंती
  4. Ambedkar Jayanti Wishes 2026
Written By वेबदुनिया फीचर टीम

भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेश

डॉ भीमराव अंबेडकर का बेहतरीन फोटो
Ambedkar Jayanti Quotes: भारतीय संविधान के शिल्पकार, समाज सुधारक और महान अर्थशास्त्री डॉ. भीमराव अंबेडकर (बाबा साहेब) की जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में 'समानता दिवस' और 'ज्ञान दिवस' के रूप में मनाई जाती है। बाबा साहेब ने न केवल भारत को उसका संविधान दिया, बल्कि जातिवाद और असमानता के खिलाफ एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत की। उनके कार्यों ने न केवल भारत में सामाजिक न्याय की दिशा बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों और समानता के लिए प्रेरणा दी।ALSO READ: Ambedkar quotes: बाबासाहेब अंबेडकर के 10 अमूल्य विचार, जो आज भी दुनिया बदल सकते हैं
 

अंबेडकर जयंती 2026 के अवसर पर अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करने के लिए यहां 10 चुनिंदा शुभकामना संदेश प्रस्तुत हैं:

 

अंबेडकर जयंती: 10 विशेष शुभकामना संदेश

 
1. प्रेरणादायक संदेश:
"शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।" 
बाबा साहेब के इन महान विचारों को 
अपने जीवन में उतारें। 
अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!
 
2. संविधान निर्माता के प्रति सम्मान:
"नींद अपनी खोकर जगाया हम सबको, 
आंसू अपने गिराकर हंसाया हम सबको।
कभी मत भूलना उस महान इंसान को,
जमाना कहता है 'बाबा साहेब' जिनको।"
शुभ अंबेडकर जयंती!
 
3. समानता का संदेश:
"सिर ऊंचा उठाकर जीना सिखाया जिन्होंने, 
मानवता का सही अर्थ समझाया जिन्होंने।
संविधान की शक्ति से सबको एक बनाया जिन्होंने।"
जय भीम! अंबेडकर जयंती की मंगलकामनाएं।
 
4. ज्ञान और शक्ति:
"ज्ञान हर व्यक्ति के 
जीवन का आधार है।" 
आइए, बाबा साहेब की जयंती पर 
शिक्षा और समानता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें।
Happy Ambedkar Jayanti 2026!
 
5. भक्ति और श्रद्धा:
"कर गुजर गए वो जो काम था, 
इंसानियत के लिए वो एक पैगाम था।
दुनिया तो करती है आज भी उन्हें सजदा, 
क्योंकि उनका नाम 'भीमराव अंबेडकर' महान था।"
 
6. शॉर्ट और पावरफुल:
"लोकतंत्र और समानता के प्रतीक, 
भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी की जयंती 
पर कोटि-कोटि नमन।"
जय भीम, जय भारत!
 
7. बदलाव का संदेश:
"संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, 
बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है।"
बाबा साहेब की जयंती पर आप सभी को बधाई!
 
8. महिलाओं और वंचितों के लिए:
जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए 
और समाज के हर वर्ग को सम्मान दिलाया, 
उस महापुरुष को शत-शत नमन।
अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई!
 
9. एकजुटता के लिए:
"छोड़ो आपसी भेदभाव, 
चलो संविधान की राह पर,
बाबा साहेब का सपना था
मिले सम्मान हर एक को यहां बराबर।"
 
10. सत्य और न्याय:
"प्रभु के सामने झुकने से पहले, 
अपने हक और न्याय के लिए लड़ना सीखो।"
अंबेडकर जयंती 2026 की अनंत शुभकामनाएं!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Ambedkar Jayanti 2026: बाबासाहेब अंबेडकर का जीवन परिचय और 10 उल्लेखनीय कार्य
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गर्मी में बेहतरीन स्वादिष्‍ट आम रस कैसे बनाएं, पढ़ें स्टेप बाय स्टेप विधि और खास कुकिंग टिप्स

गर्मी में बेहतरीन स्वादिष्‍ट आम रस कैसे बनाएं, पढ़ें स्टेप बाय स्टेप विधि और खास कुकिंग टिप्सEasy Aam Ras Recipe at Home: गर्मी के दिनों में दिल को ठंडक पहुंचाने वाला आमरस, भारतभर में आम के फल से बनाया जाने वाला एक मीठा व्यंजन है। यह खाने में लाजवाब होता है तथा पके हुए आम के गूदे से बनाया जाता है, जिसमें शकर, दूध, केसर और इलायची पाउडर का उपयोग किया जाता है।

B. R. Ambedkar Essay: बाबासाहेब अंबेडकर पर हिन्दी में आदर्श निबंध

B. R. Ambedkar Essay: बाबासाहेब अंबेडकर पर हिन्दी में आदर्श निबंधAmbedkar par hindi nibhandh: भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, और संविधान निर्माता थे। उन्हें भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता के खिलाफ जीवनभर संघर्ष किया।

मधुमेह रोगियों को नारियल पानी कब पीना चाहिए?

मधुमेह रोगियों को नारियल पानी कब पीना चाहिए?Blood sugar friendly drinks: नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है, जिसे 'प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक' भी कहा जाता है। इसमें पोटैशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि, मधुमेह (डायबिटीज) वाले लोगों को इसकी मात्रा और समय पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

तपती गर्मी से राहत देगा आम का पन्ना, नोट करें विधि

तपती गर्मी से राहत देगा आम का पन्ना, नोट करें विधिKairi Pana: आम का पन्ना तपती गर्मी के लिए एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक हैं, जो गर्मी से राहत देकर शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इतना ही नहीं इसे पीने से गर्मी से लगने वाली लू से भी हमारा बचाव होता है तथा यह शरीर के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। आइए जानते हैं यहां कच्चे आम का पन्ना बनाने की सरल रीति...

घर पर बनाएं कीवी आइसक्रीम, जानिए इस सुपरफ्रूट के 6 हेल्दी फायदे

घर पर बनाएं कीवी आइसक्रीम, जानिए इस सुपरफ्रूट के 6 हेल्दी फायदेkiwi ice cream recipe at home in hindi: गर्मियों का मौसम और आइसक्रीम का नाम – ये दोनों जैसे एक-दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब बात आती है सेहत की, तो अक्सर हमें सोचना पड़ता है कि बाहर की आइसक्रीम खाएं या नहीं? उसमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स और ज्यादा शुगर सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेश

भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेशAmbedkar Jayanti wishes In Hindi: बाबासाहेब ने सामाजिक भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए दलित समाज के अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। वे भारतीय संविधान के निर्माता और संविधान सभा के प्रमुख स्थापत्यकर्ता रहे हैं। यहां अंबेडकर जयंती के अवसर पर 10 खास शुभकामना संदेश प्रस्तुत हैं...

Ambedkar quotes: बाबासाहेब अंबेडकर के 10 अमूल्य विचार, जो आज भी दुनिया बदल सकते हैं

Ambedkar quotes: बाबासाहेब अंबेडकर के 10 अमूल्य विचार, जो आज भी दुनिया बदल सकते हैंBabasaheb Ambedkar priceless thoughts: डॉ. अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार किया, जिसमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। उनके 10 प्रेरक विचार आज के युग में भी युवाओं और समाज को सही दिशा दिखाने की शक्ति रखते हैं।

किसानों के लिए आफत बना मौसम, सावन में भी सूखे के आसार

किसानों के लिए आफत बना मौसम, सावन में भी सूखे के आसारखेती और मौसम की सटीक समझ रखने वाले कवि घाघ का एक दोहा है— "एक बूंद जो चैत में परै, सकल बूंद सावन में टरै"। मौसम विज्ञान ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, घाघ ने खेतीबाड़ी के हर विषय—खाद, पानी, बीज, जुताई, खेत की तैयारी, बारिश, वायु, अकाल, पैदावार और नक्षत्रों—पर जो कुछ लिखा है, वह आज भी कमोबेश प्रासंगिक है।

Ambedkar Jayanti 2026: बाबासाहेब अंबेडकर का जीवन परिचय और 10 उल्लेखनीय कार्य

Ambedkar Jayanti 2026: बाबासाहेब अंबेडकर का जीवन परिचय और 10 उल्लेखनीय कार्यDr. Bhimrao Ramji Ambedkar: डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे भारतीय समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और दलित अधिकारों के सबसे बड़े संघर्षकर्ताओं में से एक थे। उन्हें 'बाबासाहेब अंबेडकर' के नाम से भी जाना जाता है।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पर 10 लाइन में भाषण

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर पर 10 लाइन में भाषणAmbedkar Jayanti par Bhashan Speech In Hindi: आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहा/रही हूं, जिन्होंने भारतीय समाज को न केवल समानता और न्याय का संदेश दिया, बल्कि हर व्यक्ति के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। यह महान व्यक्ति हैं बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com