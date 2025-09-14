रविवार, 14 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. mathura banke bihari temple mysterious treasure secret rooms of which have been closed for 50 years will be opened
Written By हिमा अग्रवाल
Last Updated : रविवार, 14 सितम्बर 2025 (20:58 IST)

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!

Bankebihari temple
बृजभूमि का प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर अपनी अलौकिक भव्यता और दिव्य मूर्ति के लिए देश-विदेश में विख्यात है। यह मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों और मान्यताओं से जुड़ा एक अद्भुत तीर्थ है। मंदिर की मनमोहक मूर्ति में भक्तों को राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं, पर इस मंदिर की एक और गूढ़ पहचान है, गर्भगृह के नीचे छिपा खजाना, जिसे 'तोशखाना' या 'बिहारीजी का खजाना' कहा जाता है। इस खजाने को 54 साल बाद एक बार फिर खोले जाने की तैयारी है। इसे लेकर श्रद्धालु और स्थानीय लोग अत्यंत उत्साहित और जिज्ञासु हैं।
 
 माना जाता है कि इस तोशखाने की रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बुजुर्ग रूप में वहां वास करते हैं और उनकी लंबी-लंबी दाढ़ियां हैं। ऐसी मान्यता है कि कोई भी अज्ञानी या अपवित्र व्यक्ति यदि उस खजाने को छूने का प्रयास करे, तो उसका अनिष्ट हो सकता है। हालांकि यह धार्मिक आस्था है, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता जानने की उत्सुकता अब चरम पर है।
क्या है इस रहस्यमयी खजाने की हकीकत?
मंदिर के सेवायत मोनू गोस्वामी बताते हैं कि बांकेबिहारी मंदिर का निर्माण वर्ष 1869 में ब्रिटिश काल के दौरान वैष्णव परंपरा के अनुसार किया गया था। मंदिर के गर्भगृह के नीचे 12 रहस्यमयी सीढ़ियां हैं, जो एक गुप्त कक्ष तक जाती हैं। इसी कक्ष में भगवान को अर्पित किए गए सोने, चांदी, हीरे-जवाहरात और अन्य बहुमूल्य धरोहरों को सुरक्षित रखा गया है। यही कक्ष तोशखाना कहलाता है।
 
यह खजाना आखिरी बार वर्ष 1970 में खोला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्य, मंदिर के तीन सेवायत और स्थानीय पुलिस अधिकारी शामिल हैं। खजाने की जांच और रिकॉर्डिंग पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।
 
मंदिर प्रशासन की बड़ी योजना
मंदिर प्रबंधन की योजना है कि तोशखाने में मौजूद बहुमूल्य वस्तुओं की सूची तैयार की जाए और आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग मंदिर की मरम्मत, सेवा कार्यों और जनहित में किया जा सके। खजाना खोलने की प्रक्रिया जिला प्रशासन, पुलिस और न्यायिक निगरानी में संपन्न होगी ताकी उसकी पारदर्शिता बनी रहे।
क्या मिलेगा खजाने में?
इस सवाल का जवाब अब बस कुछ ही समय में मिलने वाला है। क्या यह खजाना सदियों पुरानी धरोहरों से भरा होगा या इसमें छिपे होंगे इतिहास के अनसुने रहस्य? क्या शेषनाग की पहरेदारी सिर्फ लोककथा है या इसके पीछे है कोई गहरा संकेत?  वर्षों से बंद पड़े इस रहस्यमयी तोशखाने में क्या-क्या अनमोल धरोहरें सामने आती हैं, और क्या इससे जुड़ी सदियों पुरानी मान्यताएं किसी नई रोशनी में सामने आएंगी। जब यह खजाना खुलेगा तो न केवल मथुरा बल्कि पूरा देश अपनी निगाहें इस पर टिक जायेंगी, लोग सांसें थामकर उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबई

IND vs PAK Asia Cup 2025 : भारत-PAK मैच पर पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने की बॉयकॉट की अपील, केजरीवाल की धमकी- मैच न दिखाएं, BCCI अफसर नहीं जाएंगे दुबईएशिया कप में रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान का विरोध जारी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भारत-पाक क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए बहिष्कार करने की अपील की है। मीडिया खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) यूएई में चल रहे एशिया कप का आधिकारिक मेजबान है।

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, नशे में अपनी ही मां की कर दी थी हत्‍या

ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को उम्रकैद, नशे में अपनी ही मां की कर दी थी हत्‍याBritain crime News : इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित घर में अपनी मां की हत्या करने वाले 39 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत के फैसले में कहा गया कि दोषी को पहले कम से कम 15 साल जेल में बिताने होंगे और इसके बाद ही उसे पैरोल दिए जाने पर विचार किया जाएगा। दोषी सुरजीत सिंह ने अपनी 76 वर्षीय मां मोहिंदर कौर की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था।

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड : आरोपी सोनम ने मांगी जमानत, दायर की याचिका, चार्जशीट को लेकर किया यह दावा

राजा रघुवंशी हत्‍याकांड : आरोपी सोनम ने मांगी जमानत, दायर की याचिका, चार्जशीट को लेकर किया यह दावाRaja Raghuvanshi murder case : मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने एक जमानत याचिका दायर की है। सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र में खामी होने का दावा किया है। सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोनम की याचिका पर सुनवाई 17 सितंबर को करना निर्धारित किया है। इस हत्याकांड में शामिल सोनम के अलावा सभी आरोपी शिलांग जेल में हैं।

पहले सुनी युवक की फरियाद, फिर लगाया गले, जानें सीएम डॉ. मोहन ने किस मामले में किया फैसला ऑन द स्पॉट?

पहले सुनी युवक की फरियाद, फिर लगाया गले, जानें सीएम डॉ. मोहन ने किस मामले में किया फैसला ऑन द स्पॉट?मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार साबित किया कि वे राजा विक्रमादित्य को आदर्श क्यों मानते हैं। अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने एक बार फिर सुनवाई की और फैसला ऑन द स्पॉट किया। उन्होंने एक युवक की गुहार पर वहीं खड़े-खड़े मामले के दोषी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि दोषी को तत्काल हवालात में बंद करें। इसके बाद उन्होंने युवक को गले से लगाकर मदद का आश्वासन दिया। दरअसल, यह मामला एक फोर-व्हीलर से जुड़ा है। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसे कंपनी ने गलत गाड़ी बेची है। सीएम डॉ. यादव के निर्देश के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम डॉ. यादव के यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

अब तक 6 करोड़ से ज्‍यादा ITR Return दाखिल, अगर चूके तारीख तो लगेगा इतना जुर्माना

अब तक 6 करोड़ से ज्‍यादा ITR Return दाखिल, अगर चूके तारीख तो लगेगा इतना जुर्मानाIncome Tax Returns Filing : आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आयकर विभाग ने कहा, करदाताओं और कर पेशेवरों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।

और भी वीडियो देखें

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकर

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकरमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ‘कौन पर्रिकर’ वाली अपनी टिप्पणी से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक महिला ने उन्हें बताया कि कैसे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर नागरिक मुद्दों की पड़ताल के लिए औचक दौरे करते थे। पर्रिकर की उनके प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से तारीफ की जाती थी।

ऑनलाइन सर्वे में पहली पसंद बने CM पुष्कर धामी, आपदा राहत कार्यों को तेजी से दिया अंजाम, पीड़ितों से किया सीधा संवाद

ऑनलाइन सर्वे में पहली पसंद बने CM पुष्कर धामी, आपदा राहत कार्यों को तेजी से दिया अंजाम, पीड़ितों से किया सीधा संवाददेश के आपदा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर आयोजित टाइम्स ग्रुप के सर्वे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। जनता का यह रुझान बताता है कि आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरह त्वरित राहत कार्यों को अंजाम दिया, बचाव एवं पुनर्वास योजनाओं को लागू किया और प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर पीड़ितों से सीधा संवाद किया उसने उन्हें बाकी नेताओं से अलग और आगे खड़ा कर दिया।

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लान

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है तथा जीवाश्म ईंधन के भंडारों की खोज और हरित ऊर्जा के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान टीम के खिलाफ ऐसे विरोध करेगी टीम इंडिया, बनाया यह प्लान

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान टीम के खिलाफ ऐसे विरोध करेगी टीम इंडिया, बनाया यह प्लानएशिया कप 2025 के ग्रुप चरण में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला शुरू होने में कुछ घंटे शेष है। देश में कई लोग पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच का विरोध कर रहे हैं। इस बीच खबरें हैं कि मैदान पर टीम इंडिया भी कुछ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन कर सकती है। भारत में इस मुकाबले का बहिष्कार हो रहा है और खिलाड़ी भी इस बात से अनजान नहीं हैं यहां तक कि बीसीसीआई भी इस मैच से दूरी बनाते दिख रहा है।

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगेRSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में 'भगवान' एक हों या अनेक, दोनों में टकराव होता है। हमारे दार्शनिक कहते हैं कि ऐसे टकराव में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है; सिर्फ 'भगवान' हैं और कोई नहीं। तब सारे टकराव बेकार हो गए।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com