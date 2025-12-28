कानपुर के जूनियर डॉक्टरों का कारनामा, जिंदा मरीज को बताया मृत, पोस्टमार्टम के लिए आई पुलिस

इतना ही नहीं, संबंधित थाने गोविंदनगर को पुलिस इंफॉर्मेशन (PI) भेज दी। जैसे ही जिंदा मरीज को मृत घोषित किए जाने की जानकारी वार्ड में भर्ती अन्य मरीज और उनके परिजनों को हुई तो तरह-तरह के सवाल खड़े हो गए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाली डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। Edited by : Sudhir Sharma