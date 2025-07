कुत्ते के काटने से कबड्डी खिलाड़ी की मौत, नहीं लगवाया था एंटी-रेबीज टीका

Top 10 Powerful Countries In the World By Military Strength: वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक (Global Firepower Index) हर साल दुनिया भर की सेनाओं की ताकत का आकलन करता है। यह सूचकांक केवल सैनिकों की संख्या या हथियारों की मात्रा पर आधारित नहीं होता, बल्कि 60 से अधिक विभिन्न मापदंडों पर विचार करता है, जिनमें वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक क्षमता, भौगोलिक स्थिति और तकनीकी उन्नति जैसे महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं। आइए जानते हैं 2025 की दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं कौन सी हैं और भारत का स्थान क्या है।